Doãn Hải My ghi điểm với phong cách dịu dàng, nữ tính
Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu nhận nhiều lời khen với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Loạt ảnh du lịch mới nhất của Ha Ji Won khiến nhiều người chú ý khi nữ diễn viên khoe vóc dáng săn chắc cùng cơ bụng số 11 ở tuổi 48.
Karina - thành viên nhóm nhạc aespa trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ Melon Music Awards 2026.
GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy gây sốt khi xuống tóc với kiểu tóc ngắn cá tính. Sự thay đổi này giúp cô trở nên trẻ trung và năng động hơn, thể hiện phong cách hiện đại.
Loạt ảnh mới đây của Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Thiên khiến nhiều khán giả thích thú.
GĐXH - Với hàm lượng cao các loại vitamin A, C và E, cùng lưu huỳnh và kali, từ lâu bắp cải đã được phụ nữ Pháp sử dụng để làm nguyên liệu giúp làm sạch sâu trong làn da, cung cấp dưỡng chất cho da và làm cân bằng, đều màu trên da.
GĐXH - Da chân khô nứt nẻ nghiêm trọng có thể gây nên tình trạng nhiễm trùng bàn chân, khiến việc đi lại khó khăn, không thoải mái. Dưới đây là 5 cách trị da chân khô nứt nẻ đơn giản và mang tới hiệu quả cao, bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.
Sở hữu vóc dáng thon gọn cùng đường cong quyến rũ, Hoa hậu Kỳ Duyên nhiều lần khiến người hâm mộ xuýt xoa khi diện những thiết kế khoe trọn tấm lưng trần.
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mới đây xuất hiện tại Hoa hậu Việt Nam 2026 với vai trò làm giám khảo chấm thi. Sau 10 năm giành vương miện, nhan sắc của cô ngày càng "thăng hạng".
Kim Tae Hee gây ấn tượng với nhan sắc không son phấn.
GĐXH - Xuất hiện cùng Đoàn Văn Hậu mới đây, phong cách thời trang của Doãn Hải My trở thành topic nhận về nhiều tranh cãi.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.