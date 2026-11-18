Sau khi sinh con, Doãn Hải My được nhận xét ngày càng mặn mà và trưởng thành hơn trong phong cách. Cô biết cách lựa chọn những trang phục vừa phù hợp với cuộc sống của một người mẹ trẻ, vừa khéo léo tôn lên vóc dáng. Ảnh: FB Doan Hai My