Vì sao phim Lửa trắng kéo dài thêm 2 tập?

Theo kế hoạch ban đầu, phim Lửa trắng là phim thuộc dòng mini series, mỗi phim chỉ có độ dài 20 tập. Tuy nhiên, khác với những phim trước đó, Lửa trắng sẽ có thêm 2 tập, thành 22 tập thay vì 20 tập như ban đầu.

Chia sẻ về lý do có thêm 2 tập, Đại tá Nguyễn Đức Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an) – thành viên ban cố vấn phim Lửa trắng cho biết, ban đầu, mỗi tập phim Lửa trắng được xây dựng có độ dài 50 phút nhưng thời lượng quy định chỉ 45 phút/tập. Do đó, mỗi tập bị dư ra 5 phút, kéo theo độ dài của phim cũng tăng lên. Nếu cắt đi để giữ số tập như ban đầu thì các tình tiết sẽ không được giải quyết một cách trọn vẹn, thậm chí khiến khán giả hụt hẫng vì câu chuyện diễn tiến quá nhanh".

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an) trong buổi ra mắt phim Lửa trắng.

Chia sẻ với Gia đình và Xã hội, đạo diễn Bùi Quốc Việt cũng cho biết: "Lửa trắng vốn có 20 tập kịch bản giấy. Sau khi hoàn thành 6 tập cuối, Ban giám đốc VFC và ban cố vấn C04 xem duyệt thì thấy, đây là bản phim kịch tính, hấp dẫn, tuy nhiên có một số tình tiết diễn ra hơi nhanh và một số đoạn hay tình huống thiếu đi so với kịch bản. Vì lý do thời lượng nên tôi cũng đã lược đi những lý giải cũng như bỏ bớt những đoạn giãn để giữ những "key" (từ khoá) chính của câu chuyện.

Sau khi cân nhắc, Ban giám đốc cũng như Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý cũng đề nghị tính toán tăng thêm 2 tập để giữ được tính thuyết phục của các tình tiết, các nhân vật cũng có kết thúc trọn vẹn hơn, đồng thời giữ được tính nhân văn của lực lượng".

Ai là con gái thực sự của ông trùm Lão Công?

Dù Lửa trắng chỉ còn 3 tập là kết thúc nhưng không vì thế mà diễn biến của phim trở nên dễ đoán. Theo tiết lộ, sẽ có nhiều cú twist (bước ngoặt bất ngờ) vào phút cuối. Trong đó có nhân vật Cương. Dù sống trong tổ chức tội phạm nhưng Cương cũng là người giữ vai trò quan trọng trong nhiệm vụ của trinh sát ngầm Hương Ngọc, giúp cô hoàn thành được trọng trách mà tổ chức giao phó. Vì thế, một kết thúc có hậu cho nhân vật Cương cũng được khán giả mong chờ.

Sẽ có một kết thúc có hậu cho Cương đen?

Điều này cũng được Ban cố vấn của phim tiết lộ với Gia đình và Xã hội: "Cách xây dựng nhân vật Cương đã mở ra một hướng tiếp cận giàu tính nhân văn: đấu tranh với tội phạm không chỉ để triệt phá đường dây, mà còn hướng tới việc cảm hóa con người khi vẫn còn cơ hội".

Theo đội ngũ cố vấn, ý tưởng này được hình thành trong quá trình phát triển kịch bản. Đến khoảng tập 5, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã đề xuất cần xây dựng một tuyến nhân vật mang sứ mệnh cảm hóa đối tượng.

Ông cho rằng, mục tiêu cuối cùng của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm không chỉ là bắt giữ, xử lý người phạm tội mà còn là tạo cơ hội để những người còn khả năng thức tỉnh có thể dừng lại trước khi lún sâu hơn vào con đường tội lỗi. Chính tư tưởng đó đã trở thành một trong những thông điệp nhân văn xuyên suốt của Lửa trắng.

Sương (Cù Thị Trà) được dự đoán chính là con gái ruột của Lão Công.

Một cú twist nữa được dự đoán dành cho con gái thực sự của ông trùm Lão Công. Khi vỏ bọc của Mai được mở ra cũng là lúc nhân vật này được hé lộ.

Trên diễn đàn phim, một số khán giả đoán rằng Sương (Cù Thị Trà) chính là con gái ruột của Lão Công. Sương là đặc tình, được cài cắm để tìm ra đường dây sản xuất chất cấm và đường dây vận chuyển của Trường "nổ"; cũng hoạt động trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Đỗ Việt.

Thượng tá Đỗ Việt từng tiết lộ, Sương trước đây là đối tượng cai nghiện, sau đó đã được công an cảm hóa và tình nguyện hỗ trợ cho lực lượng để phá án.

Trước đó, Thượng tá Đỗ Việt cũng từng tiết lộ với Hương Ngọc rằng, Mai - con gái ruột của Lão Công - đang ở trong trại cai nghiện. Điều này khiến khán giả sâu chuỗi lại và dự đoán, Sương sẽ là một ẩn số bất ngờ ở tập cuối.

Đạo diễn Bùi Quốc Việt (thứ 4 từ trái qua) cùng các diễn viên trong phim Lửa trắng.

Hé mở về kết phim, đạo diễn Bùi Quốc Việt chia sẻ với phóng viên: "Kết phim sẽ mang đậm tính nhân văn của lực lượng, có hậu hơn cho Cương và Mai nhưng sẽ là một cái kết mở. Kẻ ác sẽ bị bắt, người có công sẽ được khoan hồng, sẽ có những vụ án mới, chuyên án mới tiếp tục được phá. Một câu chuyện hấp dẫn khác có thể sẽ đến với khán giả xem phim".

Lửa trắng đang được phát sóng trên VTV3 vào lúc 20h thứ 5, thứ 6 hàng tuần. Tập cuối sẽ kết thúc vào ngày 28/8 tới.