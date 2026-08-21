Anh Thư, Võ Hoàng Yến và H'Hen Niê đầy cuốn hút trong vai trò huấn luyện viên 'The Face Vietnam 2026'

Với tính chất chương trình truyền hình thực tế luôn cập nhật xu hướng, "The Face Vietnam 2026" tiếp tục đổi mới hệ thống thử thách, phương thức tuyển chọn và tiêu chí đánh giá nhằm tìm kiếm những người mẫu có khả năng bắt nhịp với thời đại mới. Mùa giải 2026 của "The Face Vietnam" gây chú ý với dàn thí sinh đa dạng về cá tính, màu sắc và xuất phát điểm.

Trong đó không ít gương mặt đã có độ nhận diện nhất định trên mạng xã hội, hoạt động với vai trò KOLs, người sáng tạo nội dung hoặc sở hữu lượng người theo dõi đáng kể như: Mai Bảo Vinh, Nguyễn Huỳnh Nhựt, Bùi Lê Mai Hương, Võ Đặng Duy Luân, Henri Đinh, Emma Nhất Khanh, Evy, Lãnh Thanh, Vũ Hà An (Tô Đát Kỷ), Ngụy Thùy Linh và Trần Anh Thư (Thư Thor)...

Nhà sản xuất, host cùng dàn huấn luyện viên "The Face Vietnam 2026". (Ảnh: BTC)



Theo Thời báo VTV, mùa giải năm nay quy tụ dàn huấn luyện viên gồm Anh Thư, Võ Hoàng Yến và H'Hen Niê. Trong đó, H'Hen Niê là gương mặt mới nhất, đồng thời cũng nhận được sự quan tâm khi nhiều ý kiến cho rằng Hoa hậu có tính cách khá hiền lành so với không khí cạnh tranh vốn căng thẳng của chương trình.

Trước nhận xét này, H'Hen Niê khẳng định cô không xem sự hiền lành là điểm yếu. Nữ huấn luyện viên khẳng định sẽ bảo vệ các thí sinh trong đội của mình hết sức có thể, đồng thời mong muốn đồng hành để giúp họ phát huy năng lực và tìm được màu sắc riêng.

Huấn luyện viên H'Hen Niê và Võ Hoàng Yến tự tin cho chương trình sắp tới. (Ảnh: BTC)

Trong khi đó, Anh Thư và Võ Hoàng Yến bày tỏ sự hào hứng khi trở lại chương trình. Cả hai đều là những gương mặt giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu và từng để lại dấu ấn với phong cách huấn luyện riêng. Sự tái xuất của bộ đôi được dự đoán sẽ góp phần tạo nên những màn cạnh tranh quyết liệt giữa ba đội.

Với sự thay đổi về cách tuyển chọn, thử thách cùng dàn thí sinh giàu màu sắc, "The Face Vietnam 2026" được kỳ vọng không chỉ tìm ra một Quán quân, mà còn phát hiện những gương mặt đủ bản lĩnh để trở thành thế hệ người mẫu quảng cáo mới trong kỷ nguyên truyền thông đa nền tảng.



Tập đầu tiên của chương trình "The Face Vietnam 2026" dự kiến lên sóng lúc 20h ngày 4/10 trên kênh VTV9.

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