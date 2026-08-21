Đồng nghiệp chia buồn cùng Mạnh Trường

| Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Mạnh Trường thay đổi ảnh đại diện, xót xa thông báo sự ra đi của bố. Dàn diễn viên VTV cùng khán giả gửi lời chia buồn, động viên đến anh và gia đình.

Tối 20/8, Mạnh Trường khiến khán giả xúc động khi thay đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân bằng một bức ảnh cũ ghi lại khoảnh khắc anh khi còn nhỏ bên bố, kèm dòng trạng thái: "Tạm biệt Bố".

Trong bức ảnh là hình Mạnh Trường còn rất nhỏ, chưa đầy một tuổi được bố bế trên tay. Hình ảnh đã cũ, mang nhiều dấu vết của thời gian. 

Mạnh Trường chia sẻ nỗi mất mát lớn khi tiễn biệt bố thân yêu - Ảnh 1.

Mạnh Trường đăng ảnh chụp cùng bố khi còn thơ ấu.

Phần bình luận, dàn diễn viên VTV: Đan Lê, Tuấn Tú, Tiến Lộc, Quang Sự, Trình Mỹ Duyên, Huyền Trang,... cùng nhiều bạn bè đồng nghiệp như: Thúy Hằng, Huyền My, Lương Nguyệt Anh,... để lại lời chia buồn, động viên nam diễn viên và gia đình. Khán giả cũng bày tỏ sự tiếc thương, đồng thời mong Mạnh Trường cùng người thân có thêm sức mạnh để vượt qua mất mát.

Trước đó, vợ diễn viên Mạnh Trường cũng đăng tải hình ảnh buồn kèm trạng thái: "Chúng con chào Bố ạ!".

Mạnh Trường là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, đặc biệt ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình như: Hương vị tình thân, Chúng ta của 8 năm sau, Đừng nói khi yêu, Bước chân vào đời,...

Trong sự nghiệp, Mạnh Trường thường được biết đến với hình ảnh một diễn viên có phong độ ổn định, sở hữu nhiều vai diễn được khán giả quan tâm. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên cũng từng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội nhưng khá hạn chế khi đề cập đến những câu chuyện riêng tư.

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