Đan Lê bị Tuấn Tú bạo hành trên màn ảnh

Chuyện vui của MC Đan Lê GĐXH - MC Đan Lê đã chia sẻ niềm vui với khán giả và người hâm mộ. Theo đó, nữ MC sẽ xuất hiện trong một bộ phim trong thời gian tới.

Trong bộ phim mới "Đội bóng nữ làng Xuân" sắp lên sóng VTV3, Tuấn Tú vào vai một người chồng vũ phu, cờ bạc, nợ nần và thường xuyên đánh đập vợ. Đặc biệt, nam diễn viên còn có màn "đối đầu" với cả đội bóng đá nữ và bị các chị em cho một trận tơi tả trên màn ảnh.

Tại sự kiện họp báo ra mắt phim "Đội bóng đá làng Xuân", những phân cảnh đầu tiên của bộ phim được hé lộ, thu hút sự chú ý bởi câu chuyện gần gũi với đời sống nông thôn nhưng được xây dựng theo hướng hài hước, giàu tính giải trí.

Tuấn Tú lần đầu vào vai ông chồng vũ phu, bặm trợn

Trong phim, Tuấn Tú đảm nhận vai Quốc - một người chồng "báo đời", chơi bời, nợ nần và khiến gia đình rơi vào cảnh lao đao. Không chỉ tiêu tán tài sản, Quốc còn là người chồng vũ phu, thường xuyên mắng chửi, đánh đập Yến (cô vợ cam chịu do Đan Lê thủ vai).

Một trong những phân đoạn gây chú ý là khi Quốc xuất hiện tại một sự kiện có sự tham dự của nhiều khách mời do Mỹ Dung (Diễm Hương thủ vai) tổ chức. Trước sự chứng kiến của đông đảo bà con dân làng, Quốc lớn tiếng chửi bới, mắng nhiếc và thẳng tay đánh vợ.

Quốc lớn tiếng mắng chửi, đánh vợ trước đông đảo mọi người

Chứng kiến cảnh người phụ nữ trong đội bóng bị chồng bắt nạt, các chị em không thể đứng yên. Từ chỗ chỉ là những người đồng đội trên sân cỏ, họ đồng loạt lao vào "xử lý" ông chồng vũ phu, tạo nên một màn đánh hội đồng vừa quyết liệt, vừa hài hước.

Chia sẻ về phân cảnh này, Đan Lê hóm hỉnh: "Không biết có phải tôi bị đạo diễn ghét hay không mà lại được giao một vai diễn có số phận éo le như vậy".

Đan Lê tiết lộ, khi cô nhận lời vào vai Yến, chồng và các con cô rất bất ngờ. Đặc biệt, con cô còn đặt câu hỏi: "Mẹ có biết đá bóng không?". Đây cũng là một trong những thử thách khiến nữ diễn viên phải chuẩn bị nghiêm túc trước khi phim bấm máy.

Vai Yến là một sự thay đổi đáng kể so với những nhân vật cô từng đảm nhận. "Tôi chưa bao giờ đóng một nhân vật như thế này, cũng chưa từng hóa thân thành một người phụ nữ nông thôn. Vì vậy, đây là một thử thách khá lớn với tôi. Tôi hy vọng mình có thể hoàn thiện nhân vật và mang đến một Yến thật gần gũi với khán giả", Đan Lê chia sẻ.

Trong khi đó, Đan Lê cho biết, Tuấn Tú lại đặc biệt thích thú với nhân vật Quốc. Nam diễn viên có cơ hội rũ bỏ hình ảnh quen thuộc để hóa thân thành một người chồng bặm trợn, băm bổ, ích kỷ và có phần xấu xa.

Theo Đan Lê, Tuấn Tú rất nỗ lực cho vai diễn. "Có lần tôi đến trường quay khá sớm và đã thấy Tuấn Tú có mặt từ trước để đọc kịch bản, tập luyện và chuẩn bị cho những cảnh quay trong ngày", nữ diễn viên cho hay.

Chị em trong Đội bóng đá làng xuân lao vào đánh anh chồng vũ phu

Đặc biệt trong phim, Thanh Hương cũng có dịp đối đầu với nam diễn viên. Sau khi từng đóng cặp với Tuấn Tú trong Người một nhà, Những ô cửa sáng đèn, lần này cả hai lại đứng ở hai tuyến nhân vật khác biệt và va chạm bởi cảnh "tương tác vật lý"

Thanh Hương hài hước kể, "Tuấn Tú từng mong muốn được một lần đánh Hương Voi trên phim". Tuy nhiên, mong muốn ấy chưa kịp thành hiện thực thì nam diễn viên đã phải chịu sự "tấn công" của các chị em trong đội bóng. Tất cả mọi người lao vào đấm, đá, song phi Tuấn Tú, tạo nên một màn hỗn chiến khiến nam diễn viên rất mệt và bị đau sau khi hoàn thiện cảnh quay.

Đáng chú ý, riêng phân cảnh Tuấn Tú bị chị em đánh hội đồng phải thực hiện 6-7 lần. Mỗi lần quay, mọi người đều phải đánh nhau thật để ghi lại cảnh chân thật nhất.

Thanh Hương cho biết, một trong những động tác của cô là cú song phi vào bụng Tuấn Tú. Và để có được cảnh quay hoàn chỉnh, động tác này cũng phải thực hiện đi thực hiện lại nhiều lần.

Điều thú vị là dù cảnh quay khá vất vả, không khí phía sau hậu trường lại tràn ngập tiếng cười. Thanh Hương cho hay, cô cũng không hiểu vì sao các chị em trong đội bóng lại hào hứng với việc "xử" Tuấn Tú đến vậy. Người đánh vui, người bị đánh cũng vui, khiến một cảnh bạo lực trên màn ảnh lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ của cả ê-kíp.

Tuấn Tú bị chị em đội bóng đánh hội đồng

Đội bóng đá nữ làng Xuân không kể câu chuyện về một đội bóng vô địch mà là hành trình của những người phụ nữ vượt qua giới hạn của bản thân để thay đổi cuộc đời mình. Bộ phim có sự góp mặt của NSND Trung Anh, NSND Như Quỳnh, Hồ Liên, Đan Lê, Thanh Hương, Thảo My, Thụy Hòa, TuyếtTrinh, Ngọc Mai, Trung Ruồi, Hoài Vũ,… Phim được phát sóng vào lúc 20h ngày thứ 5,6 hàng tuần trên VTV3, sau khi bộ phim Lửa trắng kết thúc.

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