Mẹ Tóc Tiên tuổi U60 gây ngỡ ngàng với khán giả

Mối quan hệ của Tóc Tiên và mẹ từng được nhiều khán giả quan tâm khi nữ ca sĩ cho biết bị mẹ trách cứ, thậm chí không nhìn mặt từ khi quyết định bỏ năm cuối trường y để theo đuổi đam mê âm nhạc. Ngày cô kết hôn với producer Hoàng Touliver, bà cũng không có mặt. Suốt nhiều năm qua, nữ ca sĩ chỉ chia sẻ ảnh với bố và ít nhắc đến mẹ. Cô hoạt động chủ yếu ở Việt Nam trong khi gia đình định cư ở Mỹ.