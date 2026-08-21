Mẹ Tóc Tiên tuổi U60 gây ngỡ ngàng với khán giả
GĐXH - Tóc Tiên gây sốt khi hiếm hoi khoe ảnh bên mẹ và em trai. Đáng chú ý, diện mạo mẹ Tóc Tiên ở tuổi U60 vô cùng khoẻ khoắn, trẻ trung khiến fan không khỏi trầm trồ.
Tin sao 21/8: Hồ Ngọc Hà và khoảnh khắc 'tuyệt đối điện ảnh' bên Kim Lý, MC Khánh Vy rạng rỡ đón tuổi mớiGiải trí -
GĐXH - Ca sĩ Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi xuất hiện cùng chồng tại một sự kiện, trong khi MC Khánh Vy đón chào tuổi mới bằng hình ảnh xinh tươi tràn đầy năng lượng.
Ai là con gái thực sự của ông trùm Lão Công?Giải trí -
GĐXH - Khi vỏ bọc của Mai được mở ra cũng là lúc con gái thực sự của ông trùm Lão Công được hé lộ. Ngoài ra, nhân vật Cương đen cũng sẽ mang đến nhiều diễn biến bất ngờ cho khán giả ở tập cuối của "Lửa trắng".
Mạnh Trường thông tin về tang lễ của bốGiải trí -
GĐXH - Mạnh Trường thông báo về tang lễ của bố đẻ - ông Nguyễn Mạnh Cường. Lễ viếng sẽ diễn ra vào ngày 24/8.
Anh Thư, Võ Hoàng Yến và H'Hen Niê đầy cuốn hút trong vai trò huấn luyện viên 'The Face Vietnam 2026'Giải trí -
GĐXH - Chương trình "The Face Vietnam 2026" quy tụ dàn huấn luyện viên bản lĩnh, giàu kinh nghiệm để tìm kiếm thế hệ người mẫu mới.
Mai giả chết để thoát khỏi nơi bị Lan giam giữXem - nghe - đọc -
GĐXH - Lan bắt Mai về giam tại Làng Tĩnh Lặng, cô phải giả chết để tìm cách trốn thoát trong sự hỗ trợ từ bên ngoài.
Đan Lê bị Tuấn Tú bạo hành trên màn ảnhGiải trí -
GĐXH - Tuấn Tú và Đan Lê có màn hoá thân đầy khác biệt trong phim mới khiến khán giả chú ý.
Chồng Đỗ Mỹ Linh có động thái gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm “Cõng điện lên bản”, cô lần nữa trở lại bản Cu Vai để "Gieo mầm tri thức" cho các em nhỏ nơi đây. Ngay lập tức, doanh nhân Đỗ Vinh Quang đã có động thái gây chú ý nhắn gửi đến vợ.
'Diva' Mỹ Linh ở tuổi 51Giải trí -
GĐXH - 'Diva' Mỹ Linh mới đây đã có những phút trải lòng khi bước sang tuổi 51. Ở độ tuổi trung niên, nữ ca sĩ có trong tay mọi thứ, từ sự nghiệp thăng hoa đến cuộc sống gia đình bình yên.
Đồng nghiệp chia buồn cùng Mạnh TrườngGiải trí -
GĐXH - Mạnh Trường thay đổi ảnh đại diện, xót xa thông báo sự ra đi của bố. Dàn diễn viên VTV cùng khán giả gửi lời chia buồn, động viên đến anh và gia đình.
Diễn vai ác quá xuất sắc, 'Dung ma ma' từng bị ném trứng, taxi từ chối chởThế giới showbiz -
Hoá thân quá xuất sắc vào vai Dung ma ma trong phim “Hoàn Châu cách cách”, diễn viên Lý Minh Khải từng bị khán giả "ngược đãi" ở ngoài đời, như bị ném trứng thối.