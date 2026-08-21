Mẹ Tóc Tiên tuổi U60 gây ngỡ ngàng với khán giả

Thứ sáu, 19:00 21/08/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Tóc Tiên gây sốt khi hiếm hoi khoe ảnh bên mẹ và em trai. Đáng chú ý, diện mạo mẹ Tóc Tiên ở tuổi U60 vô cùng khoẻ khoắn, trẻ trung khiến fan không khỏi trầm trồ.

Tóc Tiên và mẹ U60 đẹp ngỡ ngàng trong khoảnh khắc gia đình sum họp - Ảnh 1.

Mới đây, Tóc Tiên hút chú ý khi đăng loạt ảnh chụp cùng mẹ và em trai. Đây là lần hiếm hoi cô công khai khoảnh khắc gia đình sum họp sau nhiều năm xa cách. 

Tóc Tiên và mẹ U60 đẹp ngỡ ngàng trong khoảnh khắc gia đình sum họp - Ảnh 2.

Trong loạt ảnh, Tóc Tiên lựa chọn bộ bikini hai mảnh với thiết kế đơn giản nhưng nổi bật, kết hợp cùng cặp kính mắt thời trang. Đáng chú ý, mẹ của Tóc Tiên cũng xuất hiện tạo dáng khá tự nhiên bên con gái.

Tóc Tiên và mẹ U60 đẹp ngỡ ngàng trong khoảnh khắc gia đình sum họp - Ảnh 3.

 Ngay dưới bài đăng, đồng nghiệp như: Kiều Loan, Pha Lê, Minh Quân,... và fan để lại bình luận trầm trồ: "Mẹ chị Tiên đó hả? Trời ơi tưởng 2 chị em không"; "Trời cặp giò mẹ còn đỉnh hơn con gái nữa"; "Ôi nhìn là biết, chị ấy thừa hưởng chân dài từ ai", "Cả nhà rất đẹp nhưng đỉnh nhất vẫn là mẹ", "Mẹ chị có vóc dáng đáng ngưỡng mộ quá";... 

Tóc Tiên và mẹ U60 đẹp ngỡ ngàng trong khoảnh khắc gia đình sum họp - Ảnh 4.

Khi được quan tâm về loạt ảnh này, Tóc Tiên chỉ xác nhận đi nghỉ dưỡng với mẹ và em trai và không chia sẻ gì thêm. Trước đó, hồi tháng 6, Tóc Tiên khoe với fan tin nhắn hỏi thăm của mẹ sau thời gian dài không liên lạc. Nữ ca sĩ khi đó ngậm ngùi: "Chính tui cũng bất ngờ sau ngần ấy năm. Mẹ tui hỏi thăm tui đó. Hóa ra trái đất vẫn mãi không thể hình vuông được".

Tóc Tiên và mẹ U60 đẹp ngỡ ngàng trong khoảnh khắc gia đình sum họp - Ảnh 5.

Mối quan hệ của Tóc Tiên và mẹ từng được nhiều khán giả quan tâm khi nữ ca sĩ cho biết bị mẹ trách cứ, thậm chí không nhìn mặt từ khi quyết định bỏ năm cuối trường y để theo đuổi đam mê âm nhạc. Ngày cô kết hôn với producer Hoàng Touliver, bà cũng không có mặt. Suốt nhiều năm qua, nữ ca sĩ chỉ chia sẻ ảnh với bố và ít nhắc đến mẹ. Cô hoạt động chủ yếu ở Việt Nam trong khi gia đình định cư ở Mỹ.

Tóc Tiên và mẹ U60 đẹp ngỡ ngàng trong khoảnh khắc gia đình sum họp - Ảnh 6.

Cách đây vài tuần, Tóc Tiên còn khoe với fan tin nhắn của em trai chuyển lời của mẹ mong cô tìm người đàn ông tốt để đồng hành.

Tóc Tiên và mẹ U60 đẹp ngỡ ngàng trong khoảnh khắc gia đình sum họp - Ảnh 7.

Tóc Tiên bước vào con đường biểu diễn chuyên nghiệp khi 13 tuổi. Sau đó, cô bất ngờ sang Mỹ du học, đến năm 2014 trở về nước hoạt động nghệ thuật, đi ngược lại mong muốn theo đuổi nghề Y của mẹ. Cô sở hữu nhiều bản hit và từng nhận giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại MAMA. Không chỉ thế, Tóc Tiên còn tham gia phim: Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ, Thanh Sói. Cô từng gắn bó với nhà sản xuất Hoàng Touliver và tuyên bố ly hôn từ đầu năm 2026.

 

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