Chồng Đỗ Mỹ Linh có động thái gây chú ý

Video Đỗ Mỹ Linh trở lại Cu Vai sau 1 thập kỷ đang gây sốt mạng xã hội GĐXH - 10 năm sau ngày đặt chân đến bản Cu Vai để thực hiện dự án "Cõng điện lên bản" Đỗ Mỹ Linh mới đây đã trở lại nơi từng ghi dấu một trong những hành trình đáng nhớ nhất thời tuổi trẻ.

Tối 20/8, Đỗ Mỹ Linh đăng tải video đánh dấu tròn 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Điều cô nhắc đến nhiều nhất không phải ánh hào quang hay chiếc vương miện mà chọn Cu Vai (Trạm Tấu, Lào Cai) làm điểm trở lại trong cột mốc đặc biệt này. Đây là nơi gắn với dự án nhân ái "Cõng điện lên bản" - nơi được Đỗ Mỹ Linh gọi là nơi "lưu giữ một phần tuổi thanh xuân", gắn với hình ảnh một cô gái trẻ "dám nghĩ, dám làm và không ngại khó khăn".

"Năm nay là tròn 10 năm kể từ ngày tôi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016... 10 năm qua, tôi được đi nhiều nơi, gặp nhiều người và có thật nhiều trải nghiệm. Nhưng đọng lại sâu nhất trong tôi vẫn là những chuyến đi thiện nguyện.

Bởi ở đó, tôi nhận ra rằng đôi khi một điều tưởng như rất nhỏ với mình lại có thể trở thành một niềm hy vọng rất lớn với người khác. Và cũng chính những chuyến đi ấy giúp tôi hiểu hơn về sự sẻ chia, về giá trị của việc cho đi và về những điều thật sự ý nghĩa trong cuộc sống. Cu Vai là một nơi đặc biệt như thế – nơi lưu giữ một phần tuổi thanh xuân của tôi, của một cô gái từng dám nghĩ, dám làm và không ngại khó khăn", Đỗ Mỹ Linh chia sẻ.

10 năm sau, Đỗ Mỹ Linh trở lại Cu Vai - với cô là nơi "lưu giữ một phần tuổi thanh xuân”, gắn với hình ảnh một cô gái trẻ “dám nghĩ, dám làm và không ngại khó khăn”.

Mười năm sau, Đỗ Mỹ Linh trở lại Cu Vai với mong muốn thực hiện dự án "Gieo mầm tương lai". Theo nàng hậu, thực tế cuộc sống của người dân sau 10 năm đã thay đổi đáng kể: đường bê tông và điện lưới đã về bản. Tuy nhiên, điều kiện học tập của trẻ em vẫn còn hạn chế: nhiều lớp học đơn sơ, xuống cấp do thời tiết khắc nghiệt; trang thiết bị và dụng cụ học tập còn thiếu...

Từ thực tế đó, Đỗ Mỹ Linh muốn tiếp tục hành trình thiện nguyện bằng một dự án hướng đến giáo dục. Cô dự kiến cải tạo lớp học theo mô hình STEAM, bổ sung thiết bị và dụng cụ học tập. Mục tiêu là giúp trẻ em có môi trường tốt hơn để học tập, khám phá và sáng tạo. Nàng hậu mong những em nhỏ vùng cao có thêm điều kiện phát triển như trẻ em ở miền xuôi.

Đỗ Mỹ Linh 10 năm trước thực hiện dự án “Cõng điện lên bản” tại bản Cu Vai và 10 năm sau cũng tại nơi đây, cô đem đến “Gieo mầm tri thức" cho các em nhỏ.

Đỗ Mỹ Linh xem chuyến trở lại như món quà dành cho vùng đất đã mang đến cho cô nhiều kỷ niệm và năng lượng tích cực. "Tôi hy vọng 'Gieo mầm tri thức' sẽ không chỉ dừng lại ở một món quà, mà có thể được lan tỏa để tạo nên những giá trị bền vững – giống như dự án 'Cõng điện lên bản' của 10 năm trước", cô bày tỏ.

Cô gái trẻ năm nào giờ đã lập gia đình, làm mẹ và có một cuộc sống khác. Cu Vai cũng đổi thay. Nhưng mối liên hệ được tạo nên từ chuyến thiện nguyện năm xưa vẫn còn đó.

"Cảm ơn Cu Vai vì đã từng là một phần thật đẹp trong tuổi trẻ của Linh... 10 năm, một vòng tròn trở lại, nhưng với một trái tim đã trưởng thành hơn và vẫn nguyên vẹn niềm tin vào những điều tử tế", Đỗ Mỹ Linh viết.

Ông xã Đỗ Mỹ Linh tự hào: "Thay mặt bà con Cu Vai cảm ơn vợ nhiều".

Bài đăng của Đỗ Mỹ Linh nhận được sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Đáng chú ý, doanh nhân Đỗ Vinh Quang để lại lời nhắn dành cho vợ: "Thay mặt bà con Cu Vai cảm ơn vợ nhiều nha!"; Hoa hậu Ngọc Hân cũng xúc động trước câu chuyện của đàn em: "Quá ý nghĩa, xem mà xúc động quá"...

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Sau cuộc thi, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2017 và lọt Top 40, đồng thời giành giải Hoa hậu Nhân ái nhờ dự án cộng đồng "Cõng điện lên bản".

Năm 2022, Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang và đón con gái đầu lòng vào năm 2023. Từ sau khi lập gia đình, Đỗ Mỹ Linh hạn chế các hoạt động showbiz, tập trung dành phần lớn thời gian cho gia đình, công việc cá nhân và ít chia sẻ chuyện riêng tư trước công chúng.







