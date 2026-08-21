'Diva' Mỹ Linh ở tuổi 51

Đồng nghiệp chia buồn cùng Mạnh TrườngGiải trí -
GĐXH - Mạnh Trường thay đổi ảnh đại diện, xót xa thông báo sự ra đi của bố. Dàn diễn viên VTV cùng khán giả gửi lời chia buồn, động viên đến anh và gia đình.
Mỹ Linh sinh năm 1975, là một trong những nữ ca sĩ tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam, nổi tiếng từ thập niên 1990 với nhiều ca khúc như Thì thầm mùa xuân, Hà Nội đêm trở gió, Hương ngọc lan...
Mỹ Linh được phong tặng danh hiệu NSƯT và thường được nhắc đến cùng nhóm "4 diva của Việt Nam" bên cạnh Thanh Lam, Hồng Nhung và Hà Trần.
GĐXH - Mạnh Trường thay đổi ảnh đại diện, xót xa thông báo sự ra đi của bố. Dàn diễn viên VTV cùng khán giả gửi lời chia buồn, động viên đến anh và gia đình.
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