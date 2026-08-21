'Diva' Mỹ Linh ở tuổi 51

Thứ sáu, 09:31 21/08/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - 'Diva' Mỹ Linh mới đây đã có những phút trải lòng khi bước sang tuổi 51. Ở độ tuổi trung niên, nữ ca sĩ có trong tay mọi thứ, từ sự nghiệp thăng hoa đến cuộc sống gia đình bình yên.

'Diva' Mỹ Linh ở tuổi 51 - Ảnh 1.Điều thú vị về mẹ ruột ca sĩ Mỹ Linh

GĐXH - Diva Mỹ Linh khiến fan thích thú khi khoe ở tuổi 51 đi tập gym còn được mẹ ruột 85 tuổi hộ tống. Cô hạnh phúc thừa nhận, ngày xưa "bám đuôi" mẹ đi chơi, giờ thì ngược lại "được mẹ theo cả ngày".

'Diva' Mỹ Linh ở tuổi 52 - Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ, bức ảnh được chụp cùng người bạn thân Thu Thùy vào thời điểm con đầu lòng của cô tròn 1 tuổi. Nữ ca sĩ hài hước cho biết vì “dốt toán” nên cô cũng không biết chính xác đến nay đã bao nhiêu năm. 

'Diva' Mỹ Linh ở tuổi 52 - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ dí dỏm ví von đây là “51 mùa thu” đã sang. Cô từng định gọi là “51 cái xuân xanh” nhưng cảm thấy hơi ngượng, còn “51 cái lá vàng rơi” lại có phần quá nên cuối cùng chọn cách gọi “mùa thu” cho nhẹ nhàng và đẹp hơn. Ở tuổi 51, Mỹ Linh tự nhắn nhủ bản thân mỗi ngày thực hiện 5 điều tưởng đơn giản nhưng không dễ dàng. Đó là chăm sóc sức khỏe, chăm sóc gia đình, học thêm những điều mới, tránh xa thị phi và biết ơn mọi điều xung quanh.

'Diva' Mỹ Linh ở tuổi 52 - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ thời gian tới cô mong muốn mọi người gọi mình là “cô mèo”, bởi đây là nickname mà cô rất yêu thích. Mỹ Linh cho biết trong album sắp ra mắt của mình có một ca khúc mang tên “Chú mèo”. Ban đầu, cô định đặt tên bài hát là “Cô mèo”, nhưng vì từ trước đến nay mọi người vẫn quen gọi là “chú mèo” nên cô quyết định giữ nguyên tên này. 

'Diva' Mỹ Linh ở tuổi 52 - Ảnh 4.

Riêng các khán giả nhỏ tuổi, Mỹ Linh mong muốn được gọi là “cô mèo”, bởi cô rất thích cách gọi đó. Cuối cùng, Mỹ Linh gửi lời cảm ơn tới mọi người đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật và gọi vui mình là “cô mèo lông ngắn”.

'Diva' Mỹ Linh ở tuổi 52 - Ảnh 5.

Ở tuổi 51, "diva" nhạc Việt có một sự nghiệp thăng hoa cùng cuộc sống gia đình viên mãn. Trong hình ảnh này, cô cùng con gái Mỹ Anh biểu diễn thành công một ca khúc trong đêm nhạc của cố nhạc sĩ Thanh Tùng. 

'Diva' Mỹ Linh ở tuổi 52 - Ảnh 6.

Về hôn nhân của Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân, năm 1998, họ kết hôn. Đó là sự chuyển đổi quan trọng trong đời sống riêng của Mỹ Linh. Sự nghiệp của chị ngày càng thăng hoa và hạnh phúc hơn.

'Diva' Mỹ Linh ở tuổi 52 - Ảnh 7.

Đó cũng là sự nỗ lực không biết mệt mỏi của Mỹ Linh. Chị biết tiến biết lùi trong mối quan hệ gia đình, đặc biệt khi phải làm mẹ kế. Được biết, trước khi kết hôn với Mỹ Linh, nhạc sĩ Anh Quân đã có con với một người phụ nữ ở Đức. Sau đó cô con gái có tên Anna đã trở về cùng bố. Mỹ Linh luôn đồng cảm và chia sẻ với Anh Quân trong việc nuôi con riêng. 

'Diva' Mỹ Linh ở tuổi 52 - Ảnh 8.

Từ một người con gái 23 tuổi khoác áo cô dâu đến một người mẹ của 3 người con chung riêng là cả một hành trình dài. Ở Mỹ Linh, khán giả nhận ra sự kiên cường và ấm áp của một người mẹ, một người phụ nữ biết hy sinh. 

Mỹ Linh sinh năm 1975, là một trong những nữ ca sĩ tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam, nổi tiếng từ thập niên 1990 với nhiều ca khúc như Thì thầm mùa xuân, Hà Nội đêm trở gió, Hương ngọc lan...

Mỹ Linh được phong tặng danh hiệu NSƯT và thường được nhắc đến cùng nhóm "4 diva của Việt Nam" bên cạnh Thanh Lam, Hồng Nhung và Hà Trần.

'Diva' Mỹ Linh ở tuổi 51 - Ảnh 10.Không khí đón Tết nguyên đán nhà diva Mỹ Linh: Chờ con gái và con rể từ Mỹ về sum vầy

GĐXH - Diva Mỹ Linh mới đây đã hé mở một chút về không gian nghênh xuân, đón Tết với hoa đào, hoa lan, phong bao lì xì rực rỡ. Ngoài ra, chị còn tiết lộ một điều thật ấm áp.

 

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