'Diva' Mỹ Linh ở tuổi 51

Mỹ Linh sinh năm 1975, là một trong những nữ ca sĩ tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam, nổi tiếng từ thập niên 1990 với nhiều ca khúc như Thì thầm mùa xuân, Hà Nội đêm trở gió, Hương ngọc lan...

Mỹ Linh được phong tặng danh hiệu NSƯT và thường được nhắc đến cùng nhóm "4 diva của Việt Nam" bên cạnh Thanh Lam, Hồng Nhung và Hà Trần.