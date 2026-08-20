Tin sao 20/8: Thúy Diễm tiết lộ tăng 18kg, H'Hen Niê đội vương miện sau 8 năm đăng quang

Thứ năm, 17:25 20/08/2026 | Giải trí
Thanh Hằng
Thanh Hằng
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GĐXH - Diễn viên Thúy Diễm tiết lộ cô đã tăng 18kg trong thai kỳ, trong khi đó hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý khi đội lại chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Thúy diễm tiết lộ tăng 18kg trong thai kỳ , H ' Hen Niê gây chú ý với vương miện 2017 - Ảnh 1.

H'Hen Niê chia sẻ hình ảnh tại một sự kiện với trang phục sắc trắng, thể hiện kỹ thuật bung tà khi catwalk trên sân khấu. 

Thúy diễm tiết lộ tăng 18kg trong thai kỳ , H ' Hen Niê gây chú ý với vương miện 2017 - Ảnh 2.

H'Hen Niê đội chiếc vương miện trị giá 2,7 tỷ đồng, là phần thưởng nhận được khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Thúy diễm tiết lộ tăng 18kg trong thai kỳ , H ' Hen Niê gây chú ý với vương miện 2017 - Ảnh 3.

Thúy Diễm khiến người hâm mộ quan tâm khi chia sẻ tấm ảnh được chụp trong thời gian mang thai lần 2. Nữ diễn viên đồng thời tiết lộ cô đã tăng 18kg trong thai kỳ.

Thúy diễm tiết lộ tăng 18kg trong thai kỳ , H ' Hen Niê gây chú ý với vương miện 2017 - Ảnh 4.

Dù vóc dáng có nhiều thay đổi, Thúy Diễm vẫn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan và không ngại chia sẻ những khoảnh khắc trong thai kỳ với khán giả.

Thúy diễm tiết lộ tăng 18kg trong thai kỳ , H ' Hen Niê gây chú ý với vương miện 2017 - Ảnh 5.

MC Khánh Vy vừa thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt hình ảnh mới với thời trang quyến rũ, khuôn mặt xinh tươi rạng rỡ.

Thúy diễm tiết lộ tăng 18kg trong thai kỳ , H ' Hen Niê gây chú ý với vương miện 2017 - Ảnh 6.

Ở tuổi 27, người đẹp gốc Nghệ An không chỉ cho thấy sự thăng hạng về nhan sắc theo phong cách gợi cảm, trưởng thành mà còn gây ngưỡng mộ bởi phát triển sự nghiệp bền vững.

Thúy diễm tiết lộ tăng 18kg trong thai kỳ , H ' Hen Niê gây chú ý với vương miện 2017 - Ảnh 7.

Diva Hồng Nhung gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh biểu diễn trên sân khấu. Sau biến cố sức khỏe, Diva Hồng Nhung tiếp tục với đam mê nghệ thuật và luôn tràn đầy năng lượng mỗi khi xuất hiện.

Thúy diễm tiết lộ tăng 18kg trong thai kỳ , H ' Hen Niê gây chú ý với vương miện 2017 - Ảnh 8.

Mạc Văn Khoa mới đăng tải một video nhằm chia sẻ cụ thể về tin đồn nợ 100 tỷ ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của anh. "Chẳng qua một số cửa hàng hết hợp đồng thì phải đóng cửa, nhưng tôi vẫn kinh doanh bình thường. Đang yên đang lành, đi câu cá mà vợ gửi clip đồn tôi vỡ nợ 100 tỷ. Thật sự không phải", Mạc Văn Khoa nói rõ.

(Ảnh: FB nhân vật)

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