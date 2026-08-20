Tin sao 20/8: Thúy Diễm tiết lộ tăng 18kg, H'Hen Niê đội vương miện sau 8 năm đăng quang

Mạc Văn Khoa mới đăng tải một video nhằm chia sẻ cụ thể về tin đồn nợ 100 tỷ ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của anh. "Chẳng qua một số cửa hàng hết hợp đồng thì phải đóng cửa, nhưng tôi vẫn kinh doanh bình thường. Đang yên đang lành, đi câu cá mà vợ gửi clip đồn tôi vỡ nợ 100 tỷ. Thật sự không phải", Mạc Văn Khoa nói rõ.