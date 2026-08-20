Tin sao 20/8: Thúy Diễm tiết lộ tăng 18kg, H'Hen Niê đội vương miện sau 8 năm đăng quang
GĐXH - Diễn viên Thúy Diễm tiết lộ cô đã tăng 18kg trong thai kỳ, trong khi đó hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý khi đội lại chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.
Phù Sa bảo vệ người dân trước sức ép phải bán đấtXem - nghe - đọc -
GĐXH - Phù Sa không thể làm ngơ khi chứng kiến cảnh nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn, đứng trước sức ép phải bán đất.
H'Hen Niê đội vương miện xuất hiện sau tấm rèm thổ cẩm, câu chuyện đằng sau gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Đội lại chiếc vương miện trị giá 2,7 tỷ đồng sau gần một thập kỷ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H'Hen Niê khẳng định 'hiền nhưng không dễ'.
Đan Lê, Thanh Hương làm cầu thủ bóng đáXem - nghe - đọc -
GĐXH - Đan Lê, Thanh Hương cùng nhiều diễn viên nổi tiếng của VFC sẽ hoá thân thành các nữ cầu thủ, kể câu chuyện về đam mê, khát vọng vượt ra khỏi định kiến nơi làng quê để khẳng định mình.
Vợ Tuấn Hưng: Phụ nữ trưởng thành rồi, không còn ghenGiải trí -
GĐXH - Thu Hương - vợ Tuấn Hưng đã trải lòng về hôn nhân của một phụ nữ trưởng thành. Theo cô, khi phụ nữ trưởng thành, họ sẽ không còn ghen chỉ vì chồng được người khác để ý.
Hồng Đào giận dữ và 'tác động vật lý' Phương Anh Đào trong phim của Vũ Ngọc ĐãngXem - nghe - đọc -
GĐXH - Hồng Đào và Phương Anh Đào tái hợp trong phim "Ngày con còn mẹ", hé mở nhiều phân đoạn mâu thuẫn.
Con trai 20 tuổi của NSƯT Quách Thu PhươngGiải trí -
GĐXH - NSƯT Quách Thu Phương xúc động chia sẻ rằng con trai của chị đã bước sang tuổi 20. Nữ nghệ sĩ nhớ lại cách đây 20 năm, con đến với chị bằng một tiếng khóc rất to và đến hiện tại vẫn có thể khiến mẹ "đau đầu" theo nhiều cách khác nhau.
NSND Tấn Giao, ca sĩ Đăng Dương, Hoàng Tùng biểu diễn trong Chương trình 'Nắng Ba Đình'Giải trí -
GĐXH - Chương trình chính luận nghệ thuật "Nắng Ba Đình" diễn ra lúc 20h ngày 20/8 tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
Trùm ma túy Lão Công được cấp tin mật nhằm xoá dấu vếtXem - nghe - đọc -
GĐXH - Lão Công vừa tỉnh lại đã nhận tin mật từ tay trong thông báo rằng nên lau sạch mọi dấu vết vì có thể bị bắt ngay sau khi bình phục về sức khỏe.
Doãn Hải My đăng khoảnh khắc trên SVĐ Mỹ Đình, phản ứng của Đoàn Văn Hậu gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Doãn Hải My gây chú ý khi mặc áo đấu của Đoàn Văn Hậu tại sân Mỹ Đình. Phản ứng của nam cầu thủ sinh năm 1999 khiến fan thích thú.
Phim nối sóng ‘Lửa trắng’ trên VTV3 có gì hấp dẫn?Giải trí -
GĐXH - Phim ‘Đội bóng nữ làng Xuân’ sẽ lên sóng lúc 20h thứ 5, 6 hàng tuần trên VTV3 sau khi "Lửa trắng" kết thúc.