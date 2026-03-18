Ai muốn phục hồi điểm giấy phép lái xe cần nắm thông tin quan trọng này

Thông báo lịch kiểm tra phục hồi điểm giấy phép lái xe tháng 3/2026

Theo Cổng thông tin Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố thông báo lịch tổ chức kiểm tra pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để thực hiện phục hồi điểm giấy phép lái xe như sau:

Địa điểm:

Trụ sở Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội (số 2 Phùng Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội).

Thời gian:

08h00 các ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ) từ ngày 20/3 đến 19/4/2026.

Quy định đối với người dự kiểm tra

Người dự kiểm tra có mặt đúng thời gian, địa điểm đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo và mang theo một trong các loại giấy tờ sau để kiểm tra, đối chiếu thông tin với đơn đề nghị: căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận căn cước (đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch), thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài).

Trường hợp thông tin cá nhân đã được tích hợp trong căn cước công dân điện tử, hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia thì sẽ được khai thác để đối chiếu với thông tin trong đơn đề nghị.

Công an thành phố Hà Nội thông báo để người đã đăng ký dự kiểm tra chủ động tham gia đúng thời gian, địa điểm theo quy định.

Kiểm tra pháp luật về TTATGT đường bộ. Ảnh: CATP Hà Nội

Quy định về điểm của giấy phép lái xe

Điểm của giấy phép lái xe được quy định rõ tại Điều 58 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Cụ thể:

- Điểm của giấy phép lái xe được dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người lái xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bao gồm 12 điểm. Số điểm trừ mỗi lần vi phạm tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Dữ liệu về điểm trừ giấy phép lái xe của người vi phạm sẽ được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngay sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành và thông báo cho người bị trừ điểm giấy phép lái xe biết.

- Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất thì được phục hồi đủ 12 điểm.

- Trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm thì người có giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo giấy phép lái xe đó. Sau thời hạn ít nhất là 06 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 7 Điều 61 của Luật này do lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức, có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm.

- Giấy phép lái xe sau khi đổi, cấp lại, nâng hạng được giữ nguyên số điểm của giấy phép lái xe trước khi đổi, cấp lại, nâng hạng.

- Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có thẩm quyền trừ điểm giấy phép lái xe.