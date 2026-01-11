Mới nhất
Ăn đồ hộp thường xuyên, nhiều nhà gặp cùng một vấn đề ảnh hưởng sinh khí và tài lộc

Chủ nhật, 13:58 11/01/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Phong thủy gọi đó là khí tĩnh.

Đồ hộp tiện, rất tiện. Những ngày bận, chỉ cần mở nắp là có món ăn ngay, không cần chợ búa, không cần đứng bếp lâu. Tôi từng nghĩ, dùng đồ hộp nhiều thì đỡ tốn thời gian, đỡ tốn tiền. Nhưng rồi có một giai đoạn, tôi nhận ra nhà mình gặp một vấn đề rất quen mà lúc đó lại không hề nghĩ đến… đồ hộp.

Đó là cảm giác bữa cơm ngày càng nhanh, nhưng không khí trong nhà thì nặng dần. Ai cũng ăn cho xong, ăn xong là tản. Không ai nói gì to tát, chỉ là dễ cáu, dễ mệt, tiền nong thì cứ rỉ rả hao mà chẳng rõ vì đâu.

Vấn đề không nằm ở đồ hộp, mà ở cách nó xuất hiện trên mâm cơm

Ăn đồ hộp thường xuyên, nhiều nhà gặp cùng một vấn đề ảnh hưởng sinh khí và tài lộc- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đồ hộp không xấu. Nó là giải pháp của cuộc sống hiện đại. Nhưng người xưa có một quan sát rất tinh: đồ ăn "chết" nếu xuất hiện quá thường xuyên sẽ làm bữa cơm mất sinh khí.

Phong thủy gọi đó là khí tĩnh.

Đời thường thì dễ hiểu hơn: đồ hộp thiếu hơi nóng, thiếu mùi bếp, vị thường đậm và đồng đều. Ăn thì nhanh, nhưng cơ thể không nhận được cảm giác "được nuôi dưỡng" đúng nghĩa.

Khi bữa ăn không đủ ấm, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng con người rất dễ rơi vào trạng thái ăn xong mà vẫn thấy thiếu - Thiếu năng lượng, thiếu cảm giác đủ đầy. Và khi đó, người ta có xu hướng bù đắp bằng những khoản chi nhỏ khác: mua thêm đồ vặt, gọi thêm đồ ăn, tiêu tiền cho những thứ không thực sự cần.

Tiền không mất vào đâu lớn, nhưng cứ rò rỉ dần.

Vì sao nhiều nhà dùng đồ hộp lại thấy "tiền khó đọng"?

Các cụ hay nói: "Bếp nguội thì lộc tán". Không phải nói đến chuyện mê tín, mà là nhịp sinh hoạt.

Khi bữa cơm phụ thuộc nhiều vào đồ hộp:

– Ít nấu nướng → ít mùi bếp → cảm giác gia đình lỏng dần

– Ăn nhanh → no nhanh → tâm không kịp lắng

– Vị đậm sẵn → dễ khát, dễ mệt → tinh thần không ổn định

Mà tinh thần không ổn định thì chi tiêu rất khó tỉnh táo. Khoa học gọi đó là tiêu tiền theo cảm xúc. Phong thủy thì gọi là khí không tụ.

Người làm việc gì cũng vậy, khi tâm không rối, việc dễ trôi hơn. Đây là điều phong thủy gọi là thuận khí, còn khoa học gọi là tâm lý tích cực và khả năng tự kiểm soát.

Ăn đồ hộp thường xuyên, nhiều nhà gặp cùng một vấn đề ảnh hưởng sinh khí và tài lộc- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đồ hộp nên dùng thế nào để không "mất nhịp"?

Người xưa không cấm đồ tiện. Họ chỉ dặn:

– Đừng để đồ hộp làm món chính thường xuyên

– Nên ăn kèm món nóng nấu tại bếp: bát canh, đĩa rau xào, nồi cơm mới

– Đồ hộp dùng để đỡ bận, không dùng để thay bếp

Mâm cơm chỉ cần một nồi canh nóng, một món nấu chậm, bữa cơm đã khác. Ăn chậm hơn, nói chuyện nhiều hơn, cảm giác đủ đầy quay lại. Và rất lạ, khi cảm giác đủ đầy trở lại, người ta tự nhiên bớt tiêu tiền linh tinh.

Không ai nghèo đi chỉ vì ăn đồ hộp. Nhưng ăn đồ hộp quá thường xuyên lại dễ khiến bữa cơm mất "hơi người", mà mất hơi người thì nhịp sống rất dễ lệch.

Có lẽ vì vậy mà các cụ luôn nói: "Tiện đến mấy cũng phải giữ bếp".

Giữ bếp ấm, giữ mâm cơm có sinh khí, đó mới là thứ giúp gia đình không chỉ ăn no, mà còn sống đều và sống vững.

