Ăn món ăn ai cũng mê này vào tháng Giêng có thật sự 'hao tài'?
GĐXH - Đầu tháng, đặc biệt là tháng Giêng, không ít gia đình Việt rỉ tai nhau đủ điều kiêng kỵ ăn uống để “giữ vía”, “giữ lộc”. Trong danh sách ấy, thịt vịt gần như bị “cấm cửa” vì bị cho là mang đến xui xẻo, hao tài, công việc lận đận.
Nhưng liệu quan niệm kiêng thịt vịt đầu tháng có thực sự có cơ sở, hay chỉ là thói quen truyền miệng lâu năm?
Vì sao thịt vịt bị gắn với ý nghĩa không may?
Trong dân gian, thịt vịt đôi khi bị liên tưởng đến sự “tan đàn”, “chia cắt” vì hình ảnh đàn vịt thường bơi tản ra. Một số vùng còn cho rằng vịt chỉ nên ăn vào cuối tháng để “xả xui”, còn đầu tháng thì nên tránh để không “trôi” tài lộc.
Bên cạnh đó, yếu tố màu sắc cũng góp phần tạo nên tâm lý này. Trong quan niệm truyền thống, màu đỏ của thịt gà thường tượng trưng cho may mắn, còn màu sẫm của thịt vịt lại bị gán cho cảm giác không thuận lợi. Từ những suy diễn mang tính biểu tượng ấy, thịt vịt dần bị đưa vào nhóm “món kiêng đầu tháng”.
Tuy nhiên, nếu nhìn lại một cách khách quan, đây chủ yếu là cách lý giải dân gian dựa trên hình ảnh và cảm nhận, chứ không có cơ sở phong thủy chính thống nào khẳng định việc ăn thịt vịt sẽ gây hao tài.
Người xưa có thực sự kiêng thịt vịt đầu tháng?
Trong ẩm thực truyền thống Việt Nam, thịt vịt là thực phẩm quen thuộc, xuất hiện quanh năm, đặc biệt phổ biến ở miền Bắc và miền Trung. Các món như vịt luộc, vịt om sấu, cháo vịt… từ lâu đã là món ăn gia đình, không gắn với nghi thức cấm kỵ cụ thể nào.
Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng việc kiêng thịt vịt đầu tháng chỉ mang tính vùng miền và truyền miệng, chứ không phải quy ước chung của cả nước. Không có tài liệu cổ nào ghi nhận việc “cấm” ăn vịt vào ngày mùng Một hay tháng Giêng.
Ở góc độ dinh dưỡng, thịt vịt còn được đánh giá là thực phẩm giàu đạm, cung cấp sắt, kẽm và nhiều vitamin nhóm B. Theo Đông y, đây là món ăn có tính mát, giúp cân bằng cơ thể – đặc biệt phù hợp sau dịp Tết khi nhiều gia đình ăn quá nhiều thịt đỏ và đồ chiên rán.
Ăn thịt vịt đầu tháng có thật sự “hao tài”?
Trên thực tế, yếu tố “xui” hay “hên” phần lớn đến từ tâm lý. Khi một người tin rằng ăn vịt đầu tháng sẽ gặp điều không may, họ có xu hướng gán mọi trục trặc sau đó cho bữa ăn ấy. Ngược lại, rất nhiều gia đình vẫn dùng thịt vịt đầu tháng mà công việc, tài chính không hề bị ảnh hưởng.
Phong thủy truyền thống chủ yếu xoay quanh hướng nhà, cách bố trí không gian sống, sự thông thoáng, sạch sẽ và dòng năng lượng tích cực trong gia đình. Không có nguyên tắc phong thủy chính thống nào khẳng định một món ăn cụ thể như thịt vịt có thể làm hao tài.
Nếu việc kiêng giúp bạn an tâm hơn, đó cũng là một lựa chọn cá nhân. Nhưng nếu bạn đang tránh một món ăn yêu thích chỉ vì lời đồn không rõ nguồn gốc, có lẽ đã đến lúc nhìn lại.
Điều nên kiêng thực sự trong mỗi gia đình
Thay vì quá lo lắng về thịt vịt đầu tháng, điều các gia đình nên quan tâm là chất lượng bữa ăn và không khí trong nhà. Thực phẩm kém vệ sinh, bếp núc bừa bộn, lãng phí đồ ăn hay tâm lý tiêu cực kéo dài mới là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần.
Một bữa cơm đầu tháng ấm cúng, đầy đủ dinh dưỡng, tiếng cười và sự sẻ chia giữa các thành viên có ý nghĩa hơn nhiều so với việc dè dặt từng món ăn vì sợ “hao tài”.
Kiêng kỵ là một phần của văn hóa dân gian, nhưng không phải điều gì truyền miệng cũng cần tuân theo tuyệt đối. Có thể suốt nhiều năm qua, chúng ta đã “kiêng sai” một món ăn vốn chẳng hề mang ý nghĩa xấu.
Và đôi khi, buông bỏ một nỗi lo vô hình lại chính là cách nhẹ nhàng nhất để bắt đầu tháng mới với tâm thế thoải mái và tích cực hơn.
