Diếp cuốn – Món ăn tinh tế cho mâm cơm Rằm tháng Giêng ngập tràn hương xuân
GĐXH - Rằm tháng Giêng – hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu – là dịp quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Sau những ngày Tết nhiều thịt thà, bánh chưng, giò chả, mâm cơm Rằm đầu năm thường được chuẩn bị theo hướng thanh nhẹ, hài hòa âm dương để cầu mong một năm mới tròn đầy, viên mãn.
Trong số những món ăn được ưa chuộng, diếp cuốn (thang cuốn tôm thịt) nổi bật như một lựa chọn tinh tế cho mâm cơm Rằm tháng Giêng. Không chỉ giúp “chống ngán” hiệu quả, món ăn này còn hỗ trợ tiêu hóa, mang hương vị thanh xuân đặc trưng của ẩm thực miền Bắc.
Diếp cuốn – Hương vị cổ xưa của đất Hà thành
Tại Hà Nội, thang cuốn tôm thịt là món ăn quen thuộc trong những ngày đầu năm. Người Tràng An gọi món này giản dị là “diếp cuốn” – cái tên gợi lên hình ảnh lớp rau diếp xanh mướt ôm trọn phần nhân đầy đặn bên trong.
Mỗi cuốn là sự kết hợp hài hòa giữa:
Rau diếp, xà lách tươi xanh
Thịt ba chỉ luộc mềm thái mỏng
Giò lụa thơm
Trứng tráng vàng ươm
Bún sợi nhỏ
Rau thơm các loại
Tôm đồng béo ngậy đặt phía ngoài
Điểm đặc biệt làm nên nét riêng của diếp cuốn Hà Nội chính là phần bỗng rượu chưng cùng mật mía và gừng. Vị chua thanh của bỗng hòa quyện chút ngọt dịu tạo nên hương vị cổ xưa, thanh nhã. Ở nhiều địa phương khác, món ăn lại được chấm cùng nước mắm chua ngọt để tăng thêm phần đậm đà.
Không cầu kỳ phô trương, nhưng mỗi cuốn diếp lại giống như một “tác phẩm nhỏ” được chăm chút tỉ mỉ từ màu sắc đến hương vị.
Vì sao diếp cuốn phù hợp cho mâm cơm Rằm tháng Giêng?
Sau những ngày Tết nhiều đạm và dầu mỡ, cơ thể dễ rơi vào trạng thái đầy bụng, khó tiêu. Diếp cuốn với tỷ lệ rau xanh cao, ít dầu mỡ, kết hợp cùng tôm thịt vừa phải giúp cân bằng vị giác và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn.
Không chỉ vậy, sắc xanh của rau tượng trưng cho sinh khí đầu xuân, màu vàng của trứng gợi sự đủ đầy, sắc đỏ cam của tôm đại diện cho may mắn. Sự hòa quyện màu sắc ấy khiến món ăn không chỉ ngon miệng mà còn đẹp mắt khi xuất hiện trên mâm cơm cúng gia tiên.
Trong ngày Rằm tháng Giêng, sau khi dâng cúng, cả gia đình quây quần thưởng thức diếp cuốn cùng nhau cũng là cách gắn kết tình thân trong không khí đầu năm ấm áp.
Cách làm diếp cuốn (thang cuốn tôm thịt) chuẩn vị
Nếu muốn tự tay chuẩn bị món ăn này cho mâm cơm Rằm, bạn có thể tham khảo cách làm dưới đây.
Nguyên liệu
250g tôm đồng hoặc tôm rảo
300g thịt ba chỉ
150g giò lụa
3 quả trứng gà
800g bún sợi nhỏ hoặc bún lá
Rau diếp (xà lách xoăn), rau thơm
Hành lá có phần lá dài xanh tươi
Hành khô, tỏi, đường, nước mắm, tiêu, ớt, giấm, chanh
Bỗng rượu, mật mía, gừng
Bước 1: Chưng bỗng rượu
Cho bỗng rượu vào chảo cùng mật mía và vài lát gừng, đun nhỏ lửa đến khi sệt lại. Phần bỗng này chính là “linh hồn” tạo nên hương vị đặc trưng cho diếp cuốn.
Bước 2: Sơ chế nguyên liệu
Tôm rửa sạch, cắt bớt râu, ướp chút muối, đường và rượu nấu ăn để khử mùi tanh. Nếu dùng tôm to, bóc vỏ, bỏ chỉ lưng, chẻ đôi.
Thịt ba chỉ luộc cùng hành tím đập dập, sau đó thả vào nước lạnh để giữ màu trắng và độ giòn. Thái lát mỏng khoảng 3cm.
Trứng đánh tan với chút muối, tráng mỏng rồi cắt miếng vừa ăn. Giò lụa thái lát mỏng tương đương kích thước thịt.
Hành lá chần sơ qua nước nóng rồi ngâm nước lạnh để giữ màu xanh và độ giòn. Rau thơm, rau diếp rửa sạch, để ráo.
Bước 3: Cuốn diếp
Trải lá xà lách, lần lượt xếp bún, thịt, giò, trứng, rau thơm vào giữa, thêm chút bỗng rượu. Đặt tôm bên ngoài để tạo điểm nhấn màu sắc. Dùng hành lá buộc nhẹ để cố định cuốn.
Cuốn cần gọn gàng, nguyên liệu cân đối để khi cắt đôi vẫn đẹp mắt.
Bước 4: Pha nước chấm
Pha 3 thìa nước mắm, 2 thìa đường, 1 thìa nước cốt chanh, 5 thìa nước lọc. Thêm tỏi ớt băm nhỏ, có thể cho kèm su hào, cà rốt thái hạt lựu ngâm chua nhẹ để tăng vị giòn.
Lưu ý khi thưởng thức
Diếp cuốn ngon nhất khi dùng ngay sau khi làm xong. Nếu để lâu trong tủ lạnh, rau sẽ héo và mất độ giòn, bỗng rượu cũng không còn giữ được hương vị đặc trưng.
Vì vậy, trong ngày Rằm tháng Giêng, bạn nên chuẩn bị món ăn sát giờ cúng hoặc trước bữa cơm gia đình để đảm bảo độ tươi ngon.
Món ăn giữ trọn hương xuân trên mâm cơm
Diếp cuốn không cầu kỳ như những món cao lương mỹ vị, nhưng lại chứa đựng tinh thần ẩm thực thanh nhã của miền Bắc. Giữa tiết xuân dịu nhẹ, mâm cơm Rằm tháng Giêng có thêm đĩa diếp cuốn xanh mướt sẽ trở nên hài hòa, thanh sạch và tròn vị hơn.
Một món ăn vừa đẹp mắt, vừa tốt cho sức khỏe, lại giàu ý nghĩa sum vầy – đó chính là lý do diếp cuốn luôn được nhiều gia đình lựa chọn cho mâm cơm Rằm đầu năm.
