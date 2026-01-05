Ăn gì để 'vùng kín' luôn khỏe mạnh?
Âm đạo có một cơ chế tự bảo vệ tuyệt vời, nhưng đôi khi cũng gặp trục trặc khiến vùng kín có mùi khó chịu. Bên cạnh việc vệ sinh hay dùng thuốc, những món ăn hàng ngày cũng góp phần không nhỏ cho việc giữ cho vùng nhạy cảm này luôn sạch sẽ và khỏe mạnh.
Về cơ bản, âm đạo giống như một hệ sinh thái thu nhỏ với khả năng tự làm sạch và tự cân bằng. Tuy nhiên, khi trạng thái cân bằng này bị phá vỡ, chị em sẽ cảm nhận được những rắc rối ở vùng kín như: cảm giác ngứa ngáy, nóng rát, khô hạn hoặc tiết dịch bất thường .
Những triệu chứng này không chỉ gây khó chịu về mặt thể chất mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và chất lượng cuộc sống của chị em.
Khi gặp vấn đề viêm nhiễm phụ khoa, chị em nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị đúng. Cùng với việc sử dụng thuốc theo hướng dẫn, chế độ dinh dưỡng cũng ảnh hưởng không nhỏ để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị từ bên trong. Các chuyên gia sức khỏe phụ nữ khẳng định: Một số chất dinh dưỡng cụ thể có thể tác động trực tiếp đến hệ vi sinh vật và độ pH của âm đạo.
Krutika Nanavati - chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại Hiệp hội Dinh dưỡng New Zealand, ứng cử viên Tiến sĩ tại Đại học Massey của New Zealand cho biết: Một số chất dinh dưỡng rất cần thiết để duy trì sức khỏe âm đạo, việc thiếu hụt các chất dinh dưỡng này có thể dẫn đến các vấn đề. Theo Nanavati, thiếu vitamin C có thể dẫn đến khô và kích ứng, trong khi vitamin D rất cần thiết để duy trì sức khỏe của các mô âm đạo. Vitamin A rất quan trọng để duy trì độ acid của âm đạo, giúp bảo vệ chống lại nhiễm trùng.
Dưới đây là những loại thực phẩm có lợi, chị em nên bổ sung vào thực đơn để chăm sóc sức khỏe vùng kín tối ưu.
1. Thực phẩm giàu probiotic và lợi ích cho sức khỏe âm đạo
Đây là nhóm thực phẩm quan trọng hàng đầu đối với sức khỏe phụ khoa. Âm đạo khỏe mạnh là nơi cư trú của hàng tỷ vi khuẩn có lợi (chủ yếu là Lactobacillus), giúp duy trì độ pH acid nhẹ để ngăn chặn vi khuẩn xấu phát triển.
- Sữa chua: Sữa chua tự nhiên, đặc biệt là loại sữa chua Hy Lạp hoặc sữa chua không đường, chứa rất nhiều lợi khuẩn Lactobacillus. Ăn sữa chua thường xuyên giúp bổ sung đội quân vi khuẩn tốt này, hỗ trợ cân bằng lại môi trường âm đạo và ngăn ngừa nấm men.
- Thực phẩm lên men: Kim chi, dưa muối, súp miso hay trà kombucha cũng là những nguồn cung cấp probiotic tự nhiên tuyệt vời.
2. Thực phẩm giàu prebiotic và chất xơ
Prebiotic chính là nguồn "thức ăn" nuôi sống các lợi khuẩn. Để hệ vi sinh vật vùng kín phát triển mạnh mẽ, cần cung cấp đủ nhiên liệu cho chúng thông qua chế độ ăn giàu chất xơ.
- Tỏi, hành tây và tỏi tây: Những loại gia vị quen thuộc này rất giàu inulin - một loại chất xơ prebiotic giúp lợi khuẩn sinh sôi. Ngoài ra, tỏi còn có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm tự nhiên, giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm.
- Ngũ cốc nguyên hạt, chuối và các loại đậu: Đây là nguồn chất xơ dồi dào giúp ổn định đường huyết (đường huyết cao là môi trường ưa thích của nấm) và hỗ trợ hệ tiêu hóa, từ đó gián tiếp bảo vệ sức khỏe vùng kín.
3. Thực phẩm giàu vitamin C
Vitamin C không chỉ tốt cho da hay hệ miễn dịch toàn thân mà còn rất cần thiết cho sức khỏe phụ khoa.
Các loại quả mọng và trái cây có múi rất giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi, dâu tây, kiwi..., giúp tăng cường sức đề kháng, chống lại các tác nhân gây nhiễm trùng. Hơn nữa, tính acid tự nhiên trong các loại quả này cũng hỗ trợ duy trì độ pH ổn định cho âm đạo.
4. Thực phẩm chứa omega-3
Tình trạng khô âm đạo hay viêm nhiễm thường đi kèm với cảm giác đau rát khó chịu. Acid béo omega-3 được biết đến với khả năng chống viêm mạnh mẽ và hỗ trợ tuần hoàn máu.
Cá béo và các loại hạt như cá hồi, cá thu, hạt lanh, hạt chia, quả óc chó... là những nguồn omega-3 dồi dào. Bổ sung đủ chất béo lành mạnh giúp tế bào vùng kín mềm mại, giảm tình trạng khô hạn và giảm bớt các triệu chứng khó chịu khi bị viêm.
5. Nước - yếu tố không thể thiếu để bảo vệ sức khỏe 'vùng kín'
Một yếu tố rất đơn giản nhưng quan trọng nhất là nước. Niêm mạc âm đạo cũng giống như niêm mạc miệng cần được giữ đủ ẩm để duy trì chức năng.
Khi cơ thể thiếu nước, vùng kín sẽ dễ bị khô, gây đau rát và dễ bị tổn thương, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Hãy đảm bảo uống đủ từ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày để hỗ trợ quá trình tự làm sạch và duy trì độ ẩm tự nhiên.
Chuyên gia Krutika Nanavati cho biết, ăn nhiều loại thực phẩm lành mạnh giúp đảm bảo cơ thể nhận được tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết.
Ngoài ra cần tránh đồ ăn vặt hoặc thực phẩm không lành mạnh cũng ảnh hưởng tới sức khỏe âm đạo. Lý do là vì thực phẩm giàu đường và carbohydrate đơn giản có thể thúc đẩy sự phát triển của nấm men, dẫn đến nhiễm trùng. Chị em nên tránh tiêu thụ thực phẩm béo và chế biến sẵn góp phần gây viêm khắp cơ thể, làm trầm trọng thêm tình trạng khô và kích ứng âm đạo.
Chế độ ăn uống cân bằng là một phần quan trọng của việc chăm sóc bản thân nhưng đó không phải là cách chữa bệnh. Nếu gặp phải các triệu chứng như ngứa dữ dội, khí hư có mùi lạ hoặc màu sắc bất thường, hãy đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám. Việc kết hợp giữa điều trị y tế và dinh dưỡng khoa học sẽ giúp chị em nhanh chóng lấy lại sự tự tin và khỏe mạnh.
4 cách thúc đẩy cảm xúc tình dục ở phụ nữ tiền mãn kinhDân số và phát triển - 2 ngày trước
Suy giảm ham muốn tình dục là một trong những rào cản lớn nhất ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh. Nguyên nhân do đâu và có cách nào lấy lại 'cảm xúc thăng hoa' cho chị em không?
Người phụ nữ sống đến 117 tuổi: Bài học lặng lẽ dành cho những ai đang bước vào tuổi trung niênDân số và phát triển - 2 ngày trước
Sau khi bà mất, các nhà khoa học mới bắt đầu kể một câu chuyện khác - câu chuyện nằm sâu trong từng tế bào của người phụ nữ đã đi qua gần trọn vẹn lịch sử hiện đại của loài người.
Đây là 6 cách mà thức khuya "tàn phá" nhan sắc, "bào mòn" tuổi thọ của chị em phụ nữDân số và phát triển - 4 ngày trước
Nhiều chị em biết thức khuya rất hại, nhưng hại đến mức nào và hại những thứ gì thì không phải ai cũng hiểu.
Mức sinh tại Cần Thơ xuống thấp: Khi người trẻ 'ngại' sinh con và lời giải chính sáchDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Mức sinh tại TP. Cần Thơ đang thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế, đặc biệt là khu vực nội thành chỉ đạt 1,45 con/phụ nữ. Đằng sau con số báo động này là những rào cản từ áp lực kinh tế, tư duy giữ tự do cá nhân và cả những "hủ tục" chọn tuổi đẹp để sinh con.
6 sự kiện nổi bật của công tác dân số và trẻ em thành phố Hải Phòng năm 2025Dân số và phát triển - 4 ngày trước
Năm 2025, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành chỉ tiêu về nâng cao chất lượng dân số, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác dân số và trẻ em.
Người đàn ông 43 tuổi, Hà Nội mất ham muốn tình dục thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Đi khám vì mất thói quen tình dục, anh H. thường xuyên ăn đêm, khẩu phần giàu tinh bột, sử dụng nhiều nước ngọt có đường và ít khi vận động.
Nam giới nên làm gì khi có dấu hiệu rối loạn cương dương?Dân số và phát triển - 5 ngày trước
Rối loạn cương dương là một tình trạng khá phổ biến và hoàn toàn có thể cải thiện được nếu xử trí đúng cách. Do đó thay vì lo lắng, tự ti hay tự ý điều trị, nam giới nên chủ động tìm gặp bác sĩ sớm khi có dấu hiệu rối loạn cương dương.
Phường Hà Đông: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12Dân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH - Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2025, Trạm Y tế phường Hà Đông (Hà Nội) đã triển khai đồng bộ, sâu rộng nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn phường, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và từng bước nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới.
Vì sao nhiều người mới ngoài 40 đã bắt đầu có "mùi người già"? Không phải do ở bẩn như nhiều người vẫn nghĩDân số và phát triển - 1 tuần trước
Và trái với suy nghĩ phổ biến, hiện tượng này không liên quan nhiều đến chuyện vệ sinh cá nhân.
3 bệnh tim mạch dễ mắc nhất ở phụ nữ từng bị u xơ tử cungDân số và phát triển - 1 tuần trước
Mặc dù u xơ tử cung là khối u lành tính nhưng các nhà khoa học tin rằng chúng có chung các con đường sinh học với bệnh tim mạch. Nghiên cứu cho thấy, phụ nữ bị u xơ tử cung có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn đáng kể so với những người không bị bệnh này.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.