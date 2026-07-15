Ăn lá mơ kết hợp với thứ này trị ho hiệu quả không phải ai cũng biết

Các cách sử dụng lá mơ trị ho hiệu quả

Trị ho hiệu quả bằng nước lá mơ

Người bị ho uống trực tiếp nước sắc từ lá mơ để hấp thụ được nhiều nhất chất dinh dưỡng được tiết ra từ lá.

Nguyên liệu: Một nắm lá tươi và 200ml nước ấm.

Hướng dẫn cách làm: Lá mơ lông tươi đem đi rửa sạch, ngâm với nước muối pha loãng khoảng 5 phút cho sát trùng kĩ, sau đó để ráo nước.

Cho lá mơ vào cối giã lấy nước cốt, bỏ bã. Pha nước cốt lá mơ với nước ấm rồi uống ngày 2 - 3 lần sau mỗi bữa ăn.

Người bị ho uống trực tiếp nước sắc từ lá mơ để hấp thụ được nhiều nhất chất dinh dưỡng được tiết ra từ lá.

Lưu ý: Người bệnh có thể kết hợp thêm một ít đường nâu hoặc uống cùng với một chút mật ong vì nước lá mơ có vị hơi gắt và khó uống. Nên thực hiện cách này liên tục và kiên trì trong khoảng 7 - 10 ngày, cơn ho sẽ giảm đi đáng kể.

Mật ong kết hợp với lá mơ để chữa ho

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Lá mơ tươi, mật ong nguyên chất.

Hướng dẫn cách làm: Lá mơ lông tươi rửa sạch rồi ngâm nước muối loãng trong khoảng 10 phút. Rửa lại lá mơ bằng nước sạch rồi vẩy cho ráo nước.

Cho lá mơ vào cối nguyên, tiếp theo cho vào khăn mỏng rồi vắt lấy nước cốt của lá mơ. Cho mật ong vào nước lá mơ theo tỷ lệ 30ml nước tương ứng với 1 thìa mật ong. Dùng hỗn hợp này uống ngày 2 lần, làm ấm hỗn hợp trước khi uống.

Lá mơ có mùi vị hắc đặc trưng nên hơi khó uống, người bệnh nên kiên nhẫn duy trì sử dụng hỗn hợp này để trị ho. Đặc biệt, không được uống quá 30ml mỗi ngày.

Cần lưu ý một chút về thời điểm tốt nhất để thuốc phát huy tác dụng đó chính là vào sáng sớm và buổi tối trước khi đi ngủ. Mỗi lần, người bệnh nên uống từ từ. Ngoài ra, lá mơ có mùi vị hắc đặc trưng nên hơi khó uống, người bệnh nên kiên nhẫn duy trì sử dụng hỗn hợp này để trị ho. Đặc biệt, không được uống quá 30ml mỗi ngày.

Lá mơ kết hợp với trứng gà chữa ho hiệu quả

Nguyên liệu: 3 quả trứng gà

Hướng dẫn cách làm: Lấy một nắm lá mơ nhỏ, rửa sạch, để ráo nước rồi đem đi thái nhỏ. Đập 3 quả trứng vào bát, sau đó cho lá mơ đã cắt nhỏ vào trộn đều, nêm nếm gia vị vừa ăn. Hấp hỗn hợp trong 20 phút. Món này ăn nóng đem lại rất nhiều hiệu quả.

Lưu ý: Món ăn này thích hợp với những bệnh nhân ho do cảm cúm hoặc viêm họng cấp. Đối với trường hợp ho mãn tính, ho lâu ngày không khỏi có thể sử dụng món ăn này trong các bữa ăn hàng ngày kết hợp với thuốc đặc trị.

Lá mơ là một loại rau quen thuộc của người Việt, thường được dùng kèm với các món ăn.

Một số lưu ý khi áp dụng lá mơ trị ho để đảm bảo hiệu quả

Hiệu quả điều trị còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người nên người bệnh phải kiên trì áp dụng thì mới đạt hiệu quả rõ rệt.

Hãy tập thói quen tập thể dục thể thao hàng ngày để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Bảo vệ cổ họng trước sự thay đổi của thời tiết, đặc biệt trong những ngày lạnh giá.

Bổ sung rau xanh và hoa quả tươi để cung cấp nguồn dinh dưỡng hữu ích cho cơ thể. Không nên lạm dụng cách chữa ho bằng lá mơ, bởi như vậy sẽ khiến bệnh tái phát nhiều lần và ngày càng nghiêm trọng hơn. Tránh đồ uống lạnh để không ảnh hưởng đến cổ họng và làm tình trạng bệnh trầm trọng hơn.

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