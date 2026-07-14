Loại quả giá rẻ bèo ở chợ là ‘thực phẩm vàng’ cho người tiểu đường, tốt cho thị lực

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Lợi ích từ quả bí ngòi

Bí ngòi thuộc họ bí, được dùng như một loại rau, có thể nấu chín hoặc ăn kèm. Hiện giá bán bí ngòi khá rẻ, tại các chợ dao động từ 25.000 - 45.000 đồng/kg, tùy chủng loại.

Bí ngòi là thực phẩm có hàm lượng carbohydrate và chỉ số đường huyết (GI) thấp, giúp hạn chế tình trạng tăng đường huyết sau ăn. Lượng chất xơ trong bí ngòi có khả năng làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở người mắc đái tháo đường type 2 hoặc người có nguy cơ mắc bệnh.

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Theo Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, các loại rau không chứa nhiều tinh bột như bí ngòi là lựa chọn nên ưu tiên trong chế độ ăn của người bệnh đái tháo đường.

Đặc biệt, các vitamin nhóm B và khoáng chất trong loại quả này còn hỗ trợ cải thiện độ nhạy của insulin, giúp tế bào sử dụng glucose hiệu quả hơn và ngăn chặn các biến chứng tiểu đường nguy hiểm.

Ăn bí ngòi tốt cho sức khỏe.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sử dụng bí ngòi trong các bữa ăn còn giúp tăng cường thị lực, tốt cho hệ tiêu hóa. Chứa tới 94–95% là nước và cung cấp lượng chất xơ đáng kể, bí ngòi giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và giảm nguy cơ táo bón. Trong khi đó, chất xơ hòa tan là nguồn dinh dưỡng cho hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột, góp phần duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Ngoài ra, trong bí ngòi còn chứa nhiều vitamin C, beta-carotene cùng hai carotenoid quan trọng là lutein và zeaxanthin. Đây là những chất chống oxy hóa tập trung tại võng mạc, góp phần giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và đục thủy tinh thể.

Cách lựa chọn quả bí ngòi ngon

Theo chia sẻ của chị Kim Anh – một tiểu thương ở chợ La Dương, Hà Nội, để lựa chọn bí ngòi ngon, mọi người nên lưu ý những điểm dưới đây:

Quan sát mặt ngoài

Khi chọn bí ngòi, người mua nên chọn những quả có màu xanh hoặc vàng tươi đồng đều, bề mặt nhẵn bóng, không bị dập nát. Bí xanh non khi cầm sẽ có cảm giác nặng tay, chắc tay, có thể ấn nhẹ vào vỏ mà không bị mềm. Những quả mềm thường là đã héo hoặc để quá lâu.

Quan sát cuống quả

Bí ngon thường có cuống to, còn tươi, không khô héo. Đây là những quả bí xanh non vừa, khi ăn sẽ mang đến hương vị ngọt ngào, đặc trưng.

Chọn bí ngòi theo trọng lượng

Bí ngòi có thể đạt chiều dài gần 1 mét, thường được thu hoạch khi còn chưa trưởng thành ở khoảng 15-25 cm. Nên ưu tiên chọn những loại quả như này, cầm vào chắc tay và có độ cứng tự nhiên giúp thịt bí giòn ngọt và ít hạt.

Mọi người không nên chọn quả quá lớn vì thường nhiều hạt, phần thịt xốp, có vị nhạt.

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