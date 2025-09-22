Anh: Phát hiện chuột khổng lồ dài hơn nửa mét ở khắp nơi

Người dân Anh được cảnh báo phải chuẩn bị đối phó với một “mùa đông khủng khiếp” khi số lượng chuột bùng phát mạnh do mùa hè nóng nực và tình trạng lãng phí thức ăn nhanh. Nhiều con chuột dài hơn 50cm đã bị phát hiện, làm dấy lên lo ngại về dịch hại trên diện rộng.

Nhiều con chuột dài hơn 50cm đã bị bắt (Nguồn: Tony Smith/SWNS.com)

Kieran Sampler, cựu phi công và là người sáng lập nhóm săn chuột Yorkshire Rat Pack, cho biết nhóm của ông thường xuyên bắt được những con chuột dài 19-22 inch (tương đương 48-56 cm). “Mùa đông năm nay sẽ vô cùng khắc nghiệt. Người dân chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng - nhưng thực tế sẽ rất tồi tệ,” ông nói với The Telegraph.

Theo Sampler, lượng rác thải và thức ăn thừa ngày càng nhiều đã tạo điều kiện cho loài gặm nhấm sinh sôi. “Ngày nay, chuột dài 19 inch (khoảng 48cm) đã là bình thường - chúng gần bằng kích thước một con chihuahua. Chỉ vài năm nữa, chúng có thể dài tới 25 inch (khoảng 63cm),” ông cảnh báo.

Những con chuột dài 48cm đã là bình thường (Nguồn: Terry Walker/Wessex News Agency)

Nhóm của Sampler vẫn duy trì phương pháp săn chuột truyền thống với sự hỗ trợ của những chú chó sục Lakeland. Trên mạng xã hội, nơi họ có lượng lớn người theo dõi, nhóm ghi nhận bắt được chuột khổng lồ mỗi ngày. “Đây không còn là chuyện đùa nữa,” Sampler kết luận. Ông cho biết, những thiệt hại nghiêm trọng nhất thường xảy ra tại các trang trại, nhà kho và những công trình cũ có hệ thống ống gang xuống cấp, tạo điều kiện cho loài gặm nhấm xâm nhập.

Lo ngại ngày càng gia tăng sau khi một con chuột dài tới 56cm, được cho là lớn nhất từng ghi nhận ở Anh, bị bắt trong một ngôi nhà ở Normanby (Redcar & Cleveland). Hình ảnh con chuột khổng lồ được chính quyền địa phương đăng tải đã gây hoang mang trong cộng đồng mạng.

Hình ảnh con chuột dài tới 56cm ở Anh (Nguồn: David Taylor and Stephen Martin - Eston Ward Councillors/Facebook)

Các chuyên gia cho biết số lượng chuột tại Anh có thể lên tới 250 triệu con, trong số đó có nhiều con mang mầm bệnh nguy hiểm như hội chứng Weil có khả năng lây sang người.

Ngoài nguyên nhân từ lượng rác thải sinh hoạt, tình trạng đình công thu gom rác tại các thành phố càng khiến chuột lộng hành. Tại Birmingham, người dân ghi nhận cảnh những con chuột khổng lồ đào bới trong đống rác tràn ngập đường phố. Những bãi rác khu vực Dagenham, được mệnh danh là “Ratland”, đã trở thành ổ trú ngụ lý tưởng của loài vật gây hại này. Ở vùng Luân Đôn, những hang chuột khổng lồ, to đến mức một con mèo hoặc chó nhỏ có thể chui lọt, cũng xuất hiện.

Chuột xuất hiện ở khắp nơi trên khắp nước Anh (Nguồn: Daily Mail)

Tại Tottenham, những đàn chuột xuất hiện nay giữa ban ngày (Nguồn: divajulieann/X)

Rác thải không được thu dọn là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này (Nguồn: Richard Smolicz/SWNS)

Sandy Du, 22 tuổi, sinh viên ngành xã hội học, mô tả trải nghiệm sống giữa “những con chuột to bằng mèo con” là nỗi ám ảnh hằng ngày. “Chúng xuất hiện khắp nơi, đặc biệt quanh các thùng rác, lục lọi vào ban đêm và khiến chúng tôi rùng mình. Khi rác không được thu gom, tình hình càng trở nên tồi tệ,” cô chia sẻ.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu không có biện pháp kiểm soát hiệu quả, mùa đông năm nay nước Anh có thể chứng kiến một đợt dịch chuột chưa từng có.

Nguồn: Daily Mail