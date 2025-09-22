Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Anh: Phát hiện chuột khổng lồ dài hơn nửa mét ở khắp nơi

Thứ hai, 12:29 22/09/2025 | Tiêu điểm
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Nước Anh đang đứng trước nguy cơ bùng phát dịch chuột trên diện rộng khi những “con chuột to bằng mèo con” dài tới hơn 50 cm xuất hiện khắp nơi.

Người dân Anh được cảnh báo phải chuẩn bị đối phó với một “mùa đông khủng khiếp” khi số lượng chuột bùng phát mạnh do mùa hè nóng nực và tình trạng lãng phí thức ăn nhanh. Nhiều con chuột dài hơn 50cm đã bị phát hiện, làm dấy lên lo ngại về dịch hại trên diện rộng.

Anh: Phát hiện chuột khổng lồ dài hơn nửa mét ở khắp nơi - Ảnh 1.

Nhiều con chuột dài hơn 50cm đã bị bắt (Nguồn: Tony Smith/SWNS.com)

Kieran Sampler, cựu phi công và là người sáng lập nhóm săn chuột Yorkshire Rat Pack, cho biết nhóm của ông thường xuyên bắt được những con chuột dài 19-22 inch (tương đương 48-56 cm). “Mùa đông năm nay sẽ vô cùng khắc nghiệt. Người dân chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng - nhưng thực tế sẽ rất tồi tệ,” ông nói với The Telegraph.

Theo Sampler, lượng rác thải và thức ăn thừa ngày càng nhiều đã tạo điều kiện cho loài gặm nhấm sinh sôi. “Ngày nay, chuột dài 19 inch (khoảng 48cm) đã là bình thường - chúng gần bằng kích thước một con chihuahua. Chỉ vài năm nữa, chúng có thể dài tới 25 inch (khoảng 63cm),” ông cảnh báo.

Anh: Phát hiện chuột khổng lồ dài hơn nửa mét ở khắp nơi - Ảnh 2.

Những con chuột dài 48cm đã là bình thường (Nguồn: Terry Walker/Wessex News Agency)

Nhóm của Sampler vẫn duy trì phương pháp săn chuột truyền thống với sự hỗ trợ của những chú chó sục Lakeland. Trên mạng xã hội, nơi họ có lượng lớn người theo dõi, nhóm ghi nhận bắt được chuột khổng lồ mỗi ngày. “Đây không còn là chuyện đùa nữa,” Sampler kết luận. Ông cho biết, những thiệt hại nghiêm trọng nhất thường xảy ra tại các trang trại, nhà kho và những công trình cũ có hệ thống ống gang xuống cấp, tạo điều kiện cho loài gặm nhấm xâm nhập.

Lo ngại ngày càng gia tăng sau khi một con chuột dài tới 56cm, được cho là lớn nhất từng ghi nhận ở Anh, bị bắt trong một ngôi nhà ở Normanby (Redcar & Cleveland). Hình ảnh con chuột khổng lồ được chính quyền địa phương đăng tải đã gây hoang mang trong cộng đồng mạng.

Anh: Phát hiện chuột khổng lồ dài hơn nửa mét ở khắp nơi - Ảnh 3.

Hình ảnh con chuột dài tới 56cm ở Anh (Nguồn: David Taylor and Stephen Martin - Eston Ward Councillors/Facebook)

Các chuyên gia cho biết số lượng chuột tại Anh có thể lên tới 250 triệu con, trong số đó có nhiều con mang mầm bệnh nguy hiểm như hội chứng Weil có khả năng lây sang người.

Ngoài nguyên nhân từ lượng rác thải sinh hoạt, tình trạng đình công thu gom rác tại các thành phố càng khiến chuột lộng hành. Tại Birmingham, người dân ghi nhận cảnh những con chuột khổng lồ đào bới trong đống rác tràn ngập đường phố. Những bãi rác khu vực Dagenham, được mệnh danh là “Ratland”, đã trở thành ổ trú ngụ lý tưởng của loài vật gây hại này. Ở vùng Luân Đôn, những hang chuột khổng lồ, to đến mức một con mèo hoặc chó nhỏ có thể chui lọt, cũng xuất hiện.

Anh: Phát hiện chuột khổng lồ dài hơn nửa mét ở khắp nơi - Ảnh 4.

Chuột xuất hiện ở khắp nơi trên khắp nước Anh (Nguồn: Daily Mail)

Anh: Phát hiện chuột khổng lồ dài hơn nửa mét ở khắp nơi - Ảnh 5.

Tại Tottenham, những đàn chuột xuất hiện nay giữa ban ngày (Nguồn: divajulieann/X)

Anh: Phát hiện chuột khổng lồ dài hơn nửa mét ở khắp nơi - Ảnh 6.

Rác thải không được thu dọn là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này (Nguồn: Richard Smolicz/SWNS)

Sandy Du, 22 tuổi, sinh viên ngành xã hội học, mô tả trải nghiệm sống giữa “những con chuột to bằng mèo con” là nỗi ám ảnh hằng ngày. “Chúng xuất hiện khắp nơi, đặc biệt quanh các thùng rác, lục lọi vào ban đêm và khiến chúng tôi rùng mình. Khi rác không được thu gom, tình hình càng trở nên tồi tệ,” cô chia sẻ.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu không có biện pháp kiểm soát hiệu quả, mùa đông năm nay nước Anh có thể chứng kiến một đợt dịch chuột chưa từng có.

Nguồn: Daily Mail

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Nữ sinh điểm cao vẫn trượt đại học top đầu: Sai lầm lặp lại hằng năm nhiều thí sinh vẫn mắc phải

Nữ sinh điểm cao vẫn trượt đại học top đầu: Sai lầm lặp lại hằng năm nhiều thí sinh vẫn mắc phải

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Câu chuyện của nữ sinh này như một bài học cho các sĩ tử trong quá trình lựa chọn nguyện vọng.

Hộp sọ người bí ẩn treo trên măng đá: Không phải loài chúng ta

Hộp sọ người bí ẩn treo trên măng đá: Không phải loài chúng ta

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Hộp sọ Petralona nổi tiếng, lơ lửng trên một măng đá hang động ở Hy Lạp nhờ xuyên qua một khối măng đá, vừa được xác định là khoảng 300.000 tuổi.

Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 13 tuổi đỗ thạc sĩ trưởng thành vẫn không thể tự lập: Bi kịch đến từ sai lầm phổ biến của cha mẹ

Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 13 tuổi đỗ thạc sĩ trưởng thành vẫn không thể tự lập: Bi kịch đến từ sai lầm phổ biến của cha mẹ

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 13 tuổi đỗ thạc sĩ nhưng khi trưởng thành lại khiến nhiều người tiếc nuối vì không thể giữ vững hào quang.

Phát hiện cá mập màu cam “có một không hai” khiến giới khoa học kinh ngạc

Phát hiện cá mập màu cam “có một không hai” khiến giới khoa học kinh ngạc

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Khám phá bất ngờ này không chỉ gây chú ý trên mạng xã hội mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng thích nghi và tiến hóa của loài cá mập.

Sẽ ra sao nếu Trái Đất có hình khối lập phương?

Sẽ ra sao nếu Trái Đất có hình khối lập phương?

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Nếu hành tinh của chúng ta không phải là một khối cầu hoàn hảo mà là một khối lập phương khổng lồ, mọi định luật vật lý và sinh học sẽ bị đảo lộn.

Loài chim cô đơn nhất thế giới

Loài chim cô đơn nhất thế giới

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Sự tồn tại của chúng là bằng chứng cho thấy, ngay cả trong sự cô độc tột cùng, vẫn luôn có hy vọng.

Hệ Mặt Trời có thêm một mặt trăng mới

Hệ Mặt Trời có thêm một mặt trăng mới

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb đã phát hiện ra một mặt trăng chưa từng được biết đến trước đây của Sao Thiên Vương.

Tìm ra kho báu bị thất lạc của hoàng đế Nhật Bản 1.600 năm trước

Tìm ra kho báu bị thất lạc của hoàng đế Nhật Bản 1.600 năm trước

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Kho báu bị thất lạc là những hiện vật bị đánh cắp khỏi lăng mộ lớn nhất Nhật Bản từ năm 1872.

Đào đất làm đường, phát hiện chum chứa vàng bạc đầy ắp tận miệng, nhà thầu ôm ‘kho báu’ bỏ trốn

Đào đất làm đường, phát hiện chum chứa vàng bạc đầy ắp tận miệng, nhà thầu ôm ‘kho báu’ bỏ trốn

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Kho báu vàng bạc này nặng tổng cộng hơn 1 kg.

Phát hiện thứ trị giá 300 tỷ đồng trong chiếc vali màu đen

Phát hiện thứ trị giá 300 tỷ đồng trong chiếc vali màu đen

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Khi kiểm tra hành lý, cảnh sát phát hiện 12 túi nhựa đựng chất kết tinh màu trắng trong vali của người đàn ông.

Xem nhiều

Số phận ngôi nhà 'cứng đầu' sẵn sàng nằm giữa đường cao tốc không chịu di dời dù được đền bù tới 6 tỷ đồng hiện ra sao?

Số phận ngôi nhà 'cứng đầu' sẵn sàng nằm giữa đường cao tốc không chịu di dời dù được đền bù tới 6 tỷ đồng hiện ra sao?

Tiêu điểm

GĐXH - Dù được đền bù số tiền lên tới 6 tỷ đồng cùng 2 căn hộ nhưng chủ nhà vẫn kiên quyết không chịu di dời vì cho rằng vẫn chưa thỏa đáng.

Làm lại thẻ ATM cũ, người phụ nữ đột nhiên thấy số tiền 1,7 tỷ đồng xuất hiện trong tài khoản: Hé lộ nguồn gốc của số tiền sau khi điều tra

Làm lại thẻ ATM cũ, người phụ nữ đột nhiên thấy số tiền 1,7 tỷ đồng xuất hiện trong tài khoản: Hé lộ nguồn gốc của số tiền sau khi điều tra

Tiêu điểm
Loài chim cô đơn nhất thế giới

Loài chim cô đơn nhất thế giới

Tiêu điểm
Đào đất làm đường, phát hiện chum chứa vàng bạc đầy ắp tận miệng, nhà thầu ôm ‘kho báu’ bỏ trốn

Đào đất làm đường, phát hiện chum chứa vàng bạc đầy ắp tận miệng, nhà thầu ôm ‘kho báu’ bỏ trốn

Tiêu điểm
Anh: Phát hiện chuột khổng lồ dài hơn nửa mét ở khắp nơi

Anh: Phát hiện chuột khổng lồ dài hơn nửa mét ở khắp nơi

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top