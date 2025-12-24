Áo dài truyền thống 'gọi tết', dịch vụ chụp ảnh cuối năm vào mùa sôi động
GĐXH - Chưa đến những ngày giáp Tết, không khí xuân đã sớm hiện diện quanh Hồ Gươm qua những tà áo dài rực rỡ. Trào lưu chụp ảnh áo dài dịp Tết không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu giữ khoảnh khắc mà còn khiến thị trường dịch vụ nhiếp ảnh trở nên sôi động, bước vào mùa cao điểm.
Hồ Gươm rộn ràng sắc áo dài Tết dịp cuối năm
Một buổi sáng cuối tuần, quanh khu vực Hồ Gươm, Cầu Thê Húc và các tuyến phố cổ, từng nhóm người nối nhau tạo dáng trước ống kính. Áo dài truyền thống xen lẫn áo dài cách tân, phụ kiện hoa đào, quạt giấy, nón lá,… khiến không gian trung tâm Thủ đô mang dáng dấp của một "trường quay Tết" ngoài trời.
Nhiều người lựa chọn chụp ảnh từ sớm nhằm tránh cảnh đông đúc cận Tết và chủ động thời gian. Việc chụp ảnh áo dài không còn là hoạt động mang tính thời điểm, mà dần trở thành một "nghi thức" quen thuộc mỗi dịp cuối năm.
Bạn Kim Chi (20 tuổi, sinh viên) chia sẻ sự bất ngờ khi chứng kiến không khí này: "Mình khá bất ngờ vì hai tháng nữa mới đến Tết nhưng mọi người đã đi chụp áo dài rất nhiều, quanh Hồ Gươm gần như kín người chụp áo dài. "Nhiều người lựa chọn chụp ảnh từ sớm để tránh cảnh đông đúc vào dịp cận Tết, đồng thời có thêm thời gian chọn lọc, chỉnh sửa ảnh. Trào lưu này không chỉ phổ biến trong giới trẻ mà còn lan sang các gia đình trẻ và người đi làm - những người coi bộ ảnh áo dài như một phần không thể thiếu mỗi dịp xuân về. Với bạn Khánh Trân (18 tuổi, sinh viên) chụp ảnh áo dài còn mang ý nghĩa rộng hơn: "Đây là dịp để quảng bá những bộ áo dài Việt Nam đến với du khách nước ngoài. Mình thấy nhiều khách quốc tế rất thích và xin chụp cùng chúng mình khi thấy những tà áo dài bên Hồ Gươm".
Không chỉ giới trẻ, nhiều gia đình trẻ, cặp vợ chồng cũng tìm đến dịch vụ chụp ảnh áo dài như một cách lưu giữ kỷ niệm, gửi gắm không khí sum vầy đầu năm trong từng khung hình.
Dịch vụ ảnh Tết và mùa làm việc kín lịch của thợ ảnh
Sự nhộn nhịp của người chụp kéo theo nhịp tăng tốc rõ rệt của thị trường dịch vụ nhiếp ảnh. Tại nhiều studio ở Hà Nội, lịch chụp ảnh Tết đã kín từ cuối tháng 11, đầu tháng 12 - sớm hơn so với mọi năm. Trước đây, lượng khách thường chỉ tăng mạnh khi Tết cận kề, song năm nay nhu cầu xuất hiện sớm hơn. Theo những studio tại địa bàn Hà Nội, các khung giờ chụp đẹp vào cuối tuần nhanh chóng kín lịch, có ngày ekip phải làm việc liên tục từ sáng đến tối muộn để kịp tiến độ theo nhu cầu chụp ảnh dịp Tết của khách.
Không chỉ studio, các thợ ảnh tự do cũng bước vào giai đoạn cao điểm. Anh Quang Dũng, nhiếp ảnh gia tự do, cho biết: "Mỗi ngày mình nhận 2 - 3 ca chụp. Mức giá chụp ảnh Tết thường cao hơn ngày thường do nhu cầu tăng mạnh và thời gian làm việc kéo dài. Với các buổi chụp ngoại cảnh áo dài, giá dao động từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng tùy gói, song khách vẫn chấp nhận vì mong muốn có bộ ảnh chỉn chu cho dịp đầu năm." Theo anh Dũng, thời điểm này thời tiết khá thuận lợi cho việc chụp ảnh ngoài trời. Các bạn trẻ lựa chọn áo dài ngày càng đa dạng, từ kiểu dáng, màu sắc đến thiết kế, phù hợp với từng độ tuổi và phong cách cá nhân. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng các địa điểm chụp quen thuộc quanh Hồ Gươm thường xuyên đông người, gây hạn chế không gian và ảnh hưởng đến quá trình thực hiện bộ ảnh.
Thợ ảnh chỉnh dáng cho khách chụp áo dài (Ảnh: Nhật Anh)
Các bạn trẻ thuê dịch vụ chụp ảnh Tết theo nhóm (Ảnh: Nhật Anh)
Chưa đến Tết Nguyên đán nhưng thị trường chụp ảnh áo dài đã "vào guồng" cho thấy nhu cầu đón xuân của người dân ngày càng sớm và đa dạng hơn. Giữa nhịp sống hiện đại, những tà áo dài xuất hiện dày đặc bên Hồ Gươm không chỉ phản ánh một trào lưu nhất thời, mà còn cho thấy cách người trẻ hôm nay tìm về giá trị truyền thống bằng những phương thức mới.
Và có lẽ, trong những khung hình áo dài ấy, Tết đã bắt đầu - từ trước khi lịch sang trang.
Nhật Anh
