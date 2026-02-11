Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Có sự thay đổi mới về khu vực mất điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 11 – 15/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 11 – 15/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 11 – 15/2/2026
Lịch cúp điện Rạch Giá
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 – 15/2/2026.
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 – 15/2/2026.
Lịch cúp điện Tân Hiệp
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 – 15/2/2026.
Lịch cúp điện Hà Tiên
KHU VỰC: Đường Mạc Cữu (từ đường Mạc Thiên Tích Ao Sen và từ đường Bạch Đằng đến đường Đông Hồ), khu vực Ao Sen, đường Lam Sơn, (từ đường Tham Tướng Sanh đến đường Bạch Đằng); Các đường: Bạch Đằng, Tô Châu, Đông Hồ, Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Phạm Văn Kỹ (từ đường Lam Sơn đến chân cầu Tô Châu), Tỉnh lộ 28 (từ Tịnh xá Ngọc Hồ đến đường Võ Văn Ý), đường Lam Sơn (từ đường Tuần Phủ Đạt đến đường Phương Thành), đường Chi Lăng (từ đường Phương Thành đến đường Tuần Phủ Đạt), đường Mạc Công Du (từ đường Trần Hầu đến đường Mạc Cữu). Các đường: Lâm Văn Quang, Tuần Phú Đạt, Tham Tướng Sanh, Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Mạc Thiên Tích (dãy số lẽ từ đường Mạc Cữu đến đường Lam Sơn), đường Chi Lăng (từ đường Mạc Thiên Tích đến đường Phương Thành), đường Cầu Câu, Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Mạc Thiên Tích (dãy số chẳn từ đường Mạc Cữu đến Tỉnh lộ 28), Tỉnh lộ 28 (từ đường Chi Lăng đến Tịnh xá Ngọc Hồ), đường Lam Sơn (từ đường Nguyễn Thần Hiến đến tỉnh lộ 28), đường Phạm Văn Kỹ (từ đường Chi Lăng đến đường Phạm Văn Kỹ), Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòn Đất
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 – 15/2/2026.
Lịch cúp điện An Minh
KHU VỰC: Một phần ấp 4 - xã An Minh và một phần xã Vân Khánh - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 13:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần ấp 3 xã An Minh , tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần ấp 1 xã An Minh , tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/02/2026 đến 10:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần ấp 1 xã An Minh , tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/02/2026 đến 13:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần ấp 8II , xã tân thạnh , tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Quốc
KHU VỰC: Khách Hàng Kem beach An thới , Đặng Khu Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 7 An thới , Đặng Khu Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Suối Lớn , Đặng Khu Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 3 An thới , Đặng Khu Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 14:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 8 An thới , Đặng Khu Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 14:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một Phần Khu phố 7 An thới , Đặc Khu Phú quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 14:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Biên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 – 15/2/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Thuận
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Thành xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 13:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Vàm Nước Chảy ấp Nước Chảy xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 11/02/2026 đến 17:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Lộ Xe khu vực Cầu Chùa, ấp Đồng Tranh xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Kênh Bộ Đạm ấp Bời Lời A xã Vĩnh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 10:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khu vưc kinh 3, Đòn Dong, kinh thủy lợi, xa vĩnh thuận
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giồng Riềng
KHU VỰC: Khu dân cư Hòa Lợi - thuộc xã Hòa Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Quao
KHU VỰC: Một phần KP Phước Hưng 2, xã Gò Quao
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 12:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Thọ, xã Gò Quao
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 12:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Thới Đông xã Định Hòa tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Trường xã Định Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 13:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KP Phước Hưng 2 xã Gò Quao
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 15:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Kênh Dân Quân, Cầu Đỏ, Đường Trâu, Ông Ga xã Gò Quao
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 15:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Phước Hưng 2 xã Gò Quao
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 15:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Tuy, tỉnh Ang Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 13:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Tuy, tỉnh Ang Giang
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/02/2026 đến 17:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Kiên Lương
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 – 15/2/2026.
Lịch cúp điện U Minh Thượng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 – 15/2/2026.
Lịch cúp điện Giang Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 – 15/2/2026.
