Loại quả dát vàng chỉ bán ngày Tết vì quan niệm mang 'lộc', 'tài', giá đắt đỏ vẫn 'cháy' hàng

Thứ tư, 19:00 11/02/2026 | Giá cả thị trường
Bảo Loan
Bảo Loan
GĐXH - Những ngày sát Tết Nguyên đán, bên cạnh bánh mứt, giỏ quà và thực phẩm khô, quầy trái cây chưng Tết được khách hàng tìm mua thì mặt hàng dừa dát vàng cũng rất thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Ngày cận Tết Nguyên đán, gian hàng giò chả, bánh chưng ở Hội chợ Mùa Xuân bùng nổ doanh sốNgày cận Tết Nguyên đán, gian hàng giò chả, bánh chưng ở Hội chợ Mùa Xuân bùng nổ doanh số

GĐXH - Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm khi lượng khách tham quan, mua sắm tăng mạnh từng ngày. Doanh số bán hàng cũng vì thế mà tăng thêm.

Ghi nhận của phóng viên tại một số  siêu thị lớn trên địa bàn phường Hoàng Mai, những ngày cận Tết cổ truyền, bên cạnh những sản phẩm mứt, kẹo, đồ khô, giỏ quà... sản phẩm  dừa dát vàng thu hút  người tiêu dùng không kém.

Theo đó, sản phẩm dừa dát vàng được trưng bày ở vị trí dễ thấy, với lớp vỏ phủ ánh kim bắt mắt cùng những dòng chữ thư pháp như "Tài", "Lộc", "Phúc"...

Giá bán dao động từ 160.000 – 220.000 đồng/trái, tùy kích cỡ và mẫu mã. Nhiều hệ thống còn đóng gói theo cặp với mức giá khoảng 300.000 – 380.000 đồng, phục vụ nhu cầu chưng mâm ngũ quả ngày Tết.

Giá cả thị trường dừa dát vàng ngày Tết 2026: Lộc tài thịnh vượng - Ảnh 1.

Những ngày sát Tết Nguyên đán, bên cạnh bánh mứt, giỏ quà và thực phẩm khô, quầy trái cây chưng Tết được khách hàng tìm mua thì mặt hàng dừa dát vàng cũng rất thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Nhân viên quầy trái cây cho biết, chỉ riêng trong ngày 22 và 23 tháng Chạp, lượng dừa dát vàng tiêu thụ tăng mạnh. 

"Trung bình mỗi ngày siêu thị bán ra vài trăm trái. Có thời điểm khách mua nhiều, nhân viên phải liên tục bổ sung hàng lên kệ," nhân viên cho biết. 

Cũng theo nhân viên, sản phẩm được nhập từ các cơ sở sản xuất uy tín, đảm bảo an toàn thực phẩm và có nguồn gốc rõ ràng nên người tiêu dùng yên tâm lựa chọn.

Nhiều khách hàng cho rằng dừa dát vàng năm nay có mức giá "mềm" hơn so với trước, mẫu mã lại đa dạng. 

Giá cả thị trường dừa dát vàng ngày Tết 2026: Lộc tài thịnh vượng - Ảnh 2.

Cận cảnh sản phẩm dừa dát vàng với lớp vỏ phủ ánh kim bắt mắt cùng những dòng chữ thư pháp như "Tài", "Lộc", "Phúc"...

Chị Minh Thư (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) cho biết: "Trước đây tôi thấy dừa dát vàng khá đắt, chủ yếu bán ở cửa hàng nhỏ lẻ. Nay siêu thị cũng bán, giá hợp lý nên tôi mua một cặp về chưng cho đẹp và may mắn".

Trong khi đó, anh Nam (phường Hoàng Mai) cho biết, anh chọn mua bộ 3 trái làm quà biếu chỉ vì hình thức sang trọng mà giá không quá cao, rất phù hợp làm quà Tết.

Giá cả thị trường dừa dát vàng ngày Tết 2026: Lộc tài thịnh vượng - Ảnh 3.

Sự xuất hiện rộng rãi của dừa dát vàng trong hệ thống siêu thị cho thấy xu hướng tiêu dùng ngày càng ưu tiên sản phẩm vừa mang ý nghĩa phong thủy, vừa có giá cả hợp lý.

Ngoài loại phủ sơn ánh vàng, một số  siêu thị còn bày bán dừa dát vàng 18K thật với số lượng hạn chế, giá từ 300.000 – 450.000 đồng/trái. Dòng sản phẩm này hướng tới phân khúc quà tặng cao cấp, thường được khách đặt trước.

Đại diện nhà cung cấp cho biết, để đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp cuối năm, đơn vị đã chuẩn bị hàng chục nghìn trái dừa từ sớm, đồng thời thiết kế thêm nhiều mẫu chữ và họa tiết mới. 

Dừa thường được bán theo cặp hoặc theo bộ 3 -4 trái, tùy thông điệp in trên sản phẩm.

Sự xuất hiện rộng rãi của dừa dát vàng trong hệ thống siêu thị cho thấy xu hướng tiêu dùng ngày càng ưu tiên sản phẩm vừa mang ý nghĩa phong thủy, vừa có giá cả hợp lý. 

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết, sắc vàng óng ánh của những trái dừa trên kệ hàng góp phần làm thị trường quà Tết thêm phong phú và sôi động.

Giá cả thị trường dừa dát vàng ngày Tết 2026: Lộc tài thịnh vượng - Ảnh 5.Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Thực phẩm Tết đắt khách từ mâm cỗ đến quà biếu

GĐXH - Những ngày gần Tết Nguyên đán, khu trưng bày thực phẩm Tết tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã trở thành điểm dừng chân đông đúc của người tiêu dùng.

Giá cả thị trường dừa dát vàng ngày Tết 2026: Lộc tài thịnh vượng - Ảnh 6.Sắc xuân rộn ràng, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 hút người dân và du khách

GĐXH - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chợ hoa Xuân Phố cổ Hà Nội trở thành điểm đến đông đúc của người dân và du khách. Dòng người tấp nập dạo chợ, ngắm hoa, chụp ảnh và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống đã tạo nên không khí xuân rộn ràng, sôi động giữa lòng phố cổ.

