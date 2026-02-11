Mới nhất
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao

Thứ tư, 08:49 11/02/2026
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 11 – 15/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 11 – 15/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 11 – 15/2/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 11 – 15/2/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh


KHU VỰC: Một phần khóm 22, Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 15:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khóm 22, Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/02/2026 đến 15:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cầu Ngang


KHU VỰC: Một phần ấp Bến Cát và một phần ấp Bến Kinh xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 10:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Chà Và xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Rạch xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/02/2026 đến 16:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Ba So A xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Giữa xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/02/2026 đến 13:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Căn Nom, một phần ấp Sóc Cụt, một phần ấp Chông Văn xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/02/2026 đến 13:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Huyền Đức xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cầu Kè


KHU VỰC: Một phần ấp Bà Mi, Giồng Dầu, Thông Thảo, xã Tam Ngãi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 16:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Trà Cú


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bến Bạ- xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Lưu Cừ- xã Lưu Nghiệp Anh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm Đồ Thanh Hải 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 09:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm Trần Văn Lane

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/02/2026 đến 10:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm NMXX Trầm Thị Lan

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm Bến Phà Láng sắt

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 13:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm Nguyễn Thị Loan

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/02/2026 đến 14:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp Cá Lóc- xã Định An

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm HTX thủy nông Định An

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Sà Vần A- xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Giồng Chanh- xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm Giày Da Đại Quang Minh 2.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 15:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm Giày Da Đại Quang Minh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 13/02/2026 đến 17:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm Sóc Tro Dưới 2( bán tổng).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 13:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tiểu Cần


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đại - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 09:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đại - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/02/2026 đến 10:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 2, ấp 4- xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 6 - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 09:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Tràm - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/02/2026 đến 10:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Định Hòa - xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Duyên Hải


KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Lê Thị Lan

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Cao Thị Hồng, NT Trần Thị Huệ, NT Nguyễn Thanh Tuấn, NT Phan Minh Chiến, NT Phan Minh Chiến 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 15:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Trộn Bê Tông Nhựa Nóng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Khu nhà ở Nhiệt Điện 1

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm bán tổng điện nông thôn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/02/2026 đến 11:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Giồng Giếng phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/02/2026 đến 10:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm bán tổng điện nông thôn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 09:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Châu Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Lê Minh Phong

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/02/2026 đến 15:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần Khóm 1, một phần khóm Long Thạnh phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/02/2026 đến 13:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Cấp nước 30/4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 09:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 15 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Càng Long


KHU VỰC: Một phần ấp Cả Chương, xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 12:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Long Hội xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 12:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Nhượng B, xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/02/2026 đến 16:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 9B, 9C, xã An Trường

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/02/2026 đến 12:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Mới, Rạch Mát, xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/02/2026 đến 12:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Dừa, xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/02/2026 đến 16:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Châu Thành


KHU VỰC: Ấp Thanh Trì B xã Châu Thành, ấp Tân Ngại, Hòa Lạc A, Hòa Lạc B xã Song Lộc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Trì A, Thanh Trì B xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 15:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng xay xát Phước Lộc, ấp Hương Phụ A xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 09:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Quyền Bánh Tét, ấp Hương Phụ A xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/02/2026 đến 10:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng xay xát Huỳnh Trung Chấn, ấp Phú Nhiêu xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng xay xát Trang Văn Tùng, ấp Hương Phụ A xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/02/2026 đến 12:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Cơ sở nước đá Minh Lợi, ấp Thanh Nguyên A xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng NĐ Lâm Văn Huyền, ấp Sâm Bua xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 08:40:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Bưu Điện Lương Hòa, ấp Sâm Bua xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/02/2026 đến 09:40:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Trung Tâm Dưỡng Sinh Cộng Đồng TV, ấp Sâm Bua xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Ấp Vịt Tân Thành, ấp Sâm Bua xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:40:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khóm 5 phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 14:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Ngũ Lạc


KHU VỰC: Một phần ấp Đông Thành- xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/02/2026 đến 15:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Cồn Cù- xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Phước Thiện - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/02/2026 đến 15:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hồ Thùng - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/02/2026 đến 13:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

