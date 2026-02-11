Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 11 – 15/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 11 – 15/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 11 – 15/2/2026
Lịch cúp điện Trà Vinh
KHU VỰC: Một phần khóm 22, Phường Trà Vinh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 15:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khóm 22, Phường Trà Vinh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/02/2026 đến 15:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cầu Ngang
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Cát và một phần ấp Bến Kinh xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 10:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chà Và xã Vinh Kim
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/02/2026 đến 16:30:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ba So A xã Nhị Trường
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Giữa xã Vinh Kim
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/02/2026 đến 13:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Căn Nom, một phần ấp Sóc Cụt, một phần ấp Chông Văn xã Nhị Trường
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/02/2026 đến 13:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Huyền Đức xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Kè
KHU VỰC: Một phần ấp Bà Mi, Giồng Dầu, Thông Thảo, xã Tam Ngãi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 16:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Cú
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bến Bạ- xã Hàm Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Lưu Cừ- xã Lưu Nghiệp Anh.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Đồ Thanh Hải 3
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 09:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Trần Văn Lane
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/02/2026 đến 10:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm NMXX Trầm Thị Lan
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Bến Phà Láng sắt
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 13:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Nguyễn Thị Loan
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/02/2026 đến 14:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp Cá Lóc- xã Định An
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm HTX thủy nông Định An
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Sà Vần A- xã Long Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Giồng Chanh- xã Long Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Giày Da Đại Quang Minh 2.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 15:30:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Giày Da Đại Quang Minh
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 13/02/2026 đến 17:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Sóc Tro Dưới 2( bán tổng).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 13:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đại - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 09:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đại - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/02/2026 đến 10:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2, ấp 4- xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 6 - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 09:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Tràm - xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/02/2026 đến 10:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Định Hòa - xã Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Duyên Hải
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Lê Thị Lan
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Cao Thị Hồng, NT Trần Thị Huệ, NT Nguyễn Thanh Tuấn, NT Phan Minh Chiến, NT Phan Minh Chiến 1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 15:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Trộn Bê Tông Nhựa Nóng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Khu nhà ở Nhiệt Điện 1
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm bán tổng điện nông thôn
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/02/2026 đến 11:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Giồng Giếng phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/02/2026 đến 10:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm bán tổng điện nông thôn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 09:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Châu Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Lê Minh Phong
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/02/2026 đến 15:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần Khóm 1, một phần khóm Long Thạnh phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/02/2026 đến 13:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Cấp nước 30/4
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 09:30:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 15 xã Long Hữu
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Càng Long
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Chương, xã Tân An
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 12:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Hội xã Tân An
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 12:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Nhượng B, xã Bình Phú
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/02/2026 đến 16:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 9B, 9C, xã An Trường
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/02/2026 đến 12:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Mới, Rạch Mát, xã Nhị Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/02/2026 đến 12:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Dừa, xã Nhị Long
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/02/2026 đến 16:30:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Ấp Thanh Trì B xã Châu Thành, ấp Tân Ngại, Hòa Lạc A, Hòa Lạc B xã Song Lộc.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Trì A, Thanh Trì B xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 15:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng xay xát Phước Lộc, ấp Hương Phụ A xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 09:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Quyền Bánh Tét, ấp Hương Phụ A xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/02/2026 đến 10:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng xay xát Huỳnh Trung Chấn, ấp Phú Nhiêu xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng xay xát Trang Văn Tùng, ấp Hương Phụ A xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/02/2026 đến 12:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Cơ sở nước đá Minh Lợi, ấp Thanh Nguyên A xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng NĐ Lâm Văn Huyền, ấp Sâm Bua xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 08:40:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Bưu Điện Lương Hòa, ấp Sâm Bua xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/02/2026 đến 09:40:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Trung Tâm Dưỡng Sinh Cộng Đồng TV, ấp Sâm Bua xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Ấp Vịt Tân Thành, ấp Sâm Bua xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:40:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khóm 5 phường Nguyệt Hóa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 14:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
KHU VỰC: Một phần ấp Đông Thành- xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/02/2026 đến 15:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cồn Cù- xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phước Thiện - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/02/2026 đến 15:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hồ Thùng - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/02/2026 đến 13:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Có sự thay đổi mới về khu vực mất điệnSản phẩm - Dịch vụ - 54 phút trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
SUV hạng B bán ở Việt Nam giảm sốc 328 triệu đồng, thiết kế chuẩn châu Âu, nội thất được số hóa cạnh tranh Mitsubishi Xforce, rẻ chỉ như xe hạng AGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B có giá bán thực tế chỉ còn khoảng 620 triệu đồng, tạo sức ép cạnh tranh rõ rệt lên các mẫu SUV đô thị như Kia Xforce hay Mitsubishi Sonet.
Sau 31/12 còn đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh được không?Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, khi thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025, nhiều người nộp thuế vẫn còn băn khoăn về thời hạn đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh.
Đào mini giá vài chục nghìn đồng/cành hút khách chơi dịp Tết 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Những cành đào nhỏ có giá cả phải chăng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng mua sắm trong dịp cận Tết 2026.
Quy chuẩn PCCC mới: 'Lưới lửa' an toàn cho khách sạn, homestaySản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2025/BCA chính thức có hiệu lực, đặt ra bài toán về tính đồng bộ và khả năng phản ứng thực tế của hệ thống phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở lưu trú, nơi an toàn không còn là câu chuyện của hồ sơ giấy tờ.
Giá lăn bánh Honda CR-V giảm cực mạnh bằng tiền mặt, thấp chưa từng có, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Mazda CX-5 không so về giáGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Honda CR-V xuống mức cạnh tranh hơn, tạo ra sự đe dọa lớn cho Mazda CX-5.
Mua sắm online bùng nổ dịp Tết, shipper quá tảiXu hướng - 14 giờ trước
Những ngày cận Tết, không khí mua sắm trên các nền tảng thương mại điện tử nóng lên. Đơn hàng tăng vọt theo từng giờ khiến hệ thống giao nhận căng mình vận hành, nhiều đơn vị vận chuyển buộc phải thông báo hẹn giao sau Tết vì quá tải.
Ngày cận Tết Nguyên đán, gian hàng giò chả, bánh chưng ở Hội chợ Mùa Xuân bùng nổ doanh sốBảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước
GĐXH - Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm khi lượng khách tham quan, mua sắm tăng mạnh từng ngày. Doanh số bán hàng cũng vì thế mà tăng thêm.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 10/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 10/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
La Défense tổ chức YEP 2025: Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mớiSản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
Với thông điệp "Một tập thể – Một niềm tin chung cho năm mới", Hãng luật La Défense khẳng định khát vọng tiếp tục vươn mình trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo, đưa vị thế của dịch vụ pháp lý Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Trải nghiệm hatchback Honda City 2026 giá 401 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, rẻ hơn Toyota Vios, Hyundai AccentGiá cả thị trường
GĐXH - Hatchback Honda City vừa ra mắt với mức giá siêu rẻ chỉ 401 triệu đồng, thiết kế đẹp át vía Toyota Vios và Hyundai Accent.