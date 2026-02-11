Quất cảnh giá ổn định, đa dạng mẫu mã, quất mini đắt khách

Những ngày này, dọc các tuyến phố chuyên bán cây cảnh tại Hà Nội như Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám, Tố Hữu, Dương Nội... hay khu vực các chợ dân sinh, không khí mua bán diễn ra sôi động từ sáng sớm đến tối muộn. Tiếng người mặc cả, tiếng xe chở cây ra vào liên tục tạo nên nhịp điệu đặc trưng của những ngày giáp Tết.

Theo ghi nhận, quất cảnh năm nay không tăng nhiều so với những năm trước, dao động từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/chậu tùy kích thước và thế cây. Những chậu quất mini để bàn có giá từ 100.000 – 400.000 đồng, trong khi quất thế, quất bonsai tạo hình cầu kỳ có thể lên tới 5 – 7 triệu đồng/chậu.

Tiểu thương cho biết, giá quất tăng chủ yếu do chi phí vận chuyển, phân bón và nhân công đều tăng trong năm qua. Bên cạnh đó, thời tiết có thời điểm thất thường khiến tỷ lệ cây đạt chuẩn không nhiều, đặc biệt là những cây "đủ bộ" gồm quả xanh, quả chín và lộc non.

Theo anh Hiếu (La Dương, phường Dương Nội, Hà Nội) một buôn lái cho biết quất năm nay chỉ nhích nhẹ so với mọi năm một chút, đặc biệt với những cây đẹp. Khách mua từ 15 âm lịch, qua 23 lượng khách nhộn nhịp hơn.

"Quất khá đa dạng loại hình, giá cả, dao động từ 100.000 đến vài triệu phù hợp với nhu cầu của hầu hết người dân. Đặc biệt, năm nay ghi nhận loại hình quất mini có giá từ 180.000-250.000 bán chạy nhất", anh Hiếu nói thêm.

Không chỉ người dân, nhiều cơ quan, cửa hàng, quán cà phê cũng bắt đầu đặt mua quất kích thước lớn để trang trí. Nhiều nhà vườn cho biết lượng khách đặt trước tăng so với năm ngoái, đặc biệt là các mẫu quất tạo hình độc đáo.

Dù giá cả có phần nhích lên, song sức mua vẫn ổn định. Giữa tiết trời se lạnh cuối năm, hình ảnh người người hối hả đi chợ Tết, tay xách nách mang, lựa từng cành đào, chậu quất… vẫn là bức tranh quen thuộc, báo hiệu một mùa xuân mới đang rất gần.

