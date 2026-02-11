Quất cảnh giá ổn định, đa dạng mẫu mã, quất mini đắt khách
GĐXH - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, không khí tại các chợ hoa xuân và tuyến phố bán cây cảnh đã trở nên nhộn nhịp. Người dân tranh thủ đi sắm sửa, chọn đào, quất, hoa tươi để trang hoàng nhà cửa, trong đó quất cảnh tiếp tục là mặt hàng được săn đón nhiều nhất.
Những ngày này, dọc các tuyến phố chuyên bán cây cảnh tại Hà Nội như Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám, Tố Hữu, Dương Nội... hay khu vực các chợ dân sinh, không khí mua bán diễn ra sôi động từ sáng sớm đến tối muộn. Tiếng người mặc cả, tiếng xe chở cây ra vào liên tục tạo nên nhịp điệu đặc trưng của những ngày giáp Tết.
Theo ghi nhận, quất cảnh năm nay không tăng nhiều so với những năm trước, dao động từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/chậu tùy kích thước và thế cây. Những chậu quất mini để bàn có giá từ 100.000 – 400.000 đồng, trong khi quất thế, quất bonsai tạo hình cầu kỳ có thể lên tới 5 – 7 triệu đồng/chậu.
Tiểu thương cho biết, giá quất tăng chủ yếu do chi phí vận chuyển, phân bón và nhân công đều tăng trong năm qua. Bên cạnh đó, thời tiết có thời điểm thất thường khiến tỷ lệ cây đạt chuẩn không nhiều, đặc biệt là những cây "đủ bộ" gồm quả xanh, quả chín và lộc non.
Theo anh Hiếu (La Dương, phường Dương Nội, Hà Nội) một buôn lái cho biết quất năm nay chỉ nhích nhẹ so với mọi năm một chút, đặc biệt với những cây đẹp. Khách mua từ 15 âm lịch, qua 23 lượng khách nhộn nhịp hơn.
"Quất khá đa dạng loại hình, giá cả, dao động từ 100.000 đến vài triệu phù hợp với nhu cầu của hầu hết người dân. Đặc biệt, năm nay ghi nhận loại hình quất mini có giá từ 180.000-250.000 bán chạy nhất", anh Hiếu nói thêm.
Không chỉ người dân, nhiều cơ quan, cửa hàng, quán cà phê cũng bắt đầu đặt mua quất kích thước lớn để trang trí. Nhiều nhà vườn cho biết lượng khách đặt trước tăng so với năm ngoái, đặc biệt là các mẫu quất tạo hình độc đáo.
Dù giá cả có phần nhích lên, song sức mua vẫn ổn định. Giữa tiết trời se lạnh cuối năm, hình ảnh người người hối hả đi chợ Tết, tay xách nách mang, lựa từng cành đào, chậu quất… vẫn là bức tranh quen thuộc, báo hiệu một mùa xuân mới đang rất gần.
Loại quả dát vàng chỉ bán ngày Tết vì quan niệm mang 'lộc', 'tài', giá đắt đỏ vẫn 'cháy' hàngGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Những ngày sát Tết Nguyên đán, bên cạnh bánh mứt, giỏ quà và thực phẩm khô, quầy trái cây chưng Tết được khách hàng tìm mua thì mặt hàng dừa dát vàng cũng rất thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.
Xe ga 125cc giá 52 triệu đồng của Honda đẹp sang trọng, công nghệ đẳng cấp, cốp siêu rộng, rẻ ngang Air Blade có gì đặc biệt?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc Honda Giorno+ mới thể hiện rõ định hướng của hãng trong việc biến phương tiện di chuyển hằng ngày thành một phần phong cách sống, nơi yếu tố thẩm mỹ và cá tính cá nhân được đặt ngang với công năng sử dụng.
Lãi suất 13 tháng lên tới 9%: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi 150 triệu đồngGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.
Giá xe Honda Lead mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, khách đua chọn thay Vision và SH Mode vì rẻGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda LEAD 125 2026 đã ra mắt tại Việt Nam với thiết kế đẹp long lanh, có phanh ABS cực xịn sò, chỉ từ 39,5 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 11/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay đang được các thương hiệu lớn trong nước giữ nguyên so với kết phiên ngày hôm qua.
Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa Air Blade, Vario, trang bị hiện đại, động cơ mạnh, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý trong tầm trung nhờ thiết kế thể thao như Vario, động cơ 2.000W và mức giá chưa tới 26 triệu đồng.
SUV hạng B bán ở Việt Nam giảm sốc 328 triệu đồng, thiết kế chuẩn châu Âu, nội thất được số hóa cạnh tranh Mitsubishi Xforce, rẻ chỉ như xe hạng AGiá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B có giá bán thực tế chỉ còn khoảng 620 triệu đồng, tạo sức ép cạnh tranh rõ rệt lên các mẫu SUV đô thị như Kia Xforce hay Mitsubishi Sonet.
Giá lăn bánh Honda CR-V giảm cực mạnh bằng tiền mặt, thấp chưa từng có, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Mazda CX-5 không so về giáGiá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Honda CR-V xuống mức cạnh tranh hơn, tạo ra sự đe dọa lớn cho Mazda CX-5.
Trải nghiệm hatchback Honda City 2026 giá 401 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, rẻ hơn Toyota Vios, Hyundai AccentGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hatchback Honda City vừa ra mắt với mức giá siêu rẻ chỉ 401 triệu đồng, thiết kế đẹp át vía Toyota Vios và Hyundai Accent.
Giá vàng hôm nay 10/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng 600 nghìn đồng/lượng.
Trải nghiệm hatchback Honda City 2026 giá 401 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, rẻ hơn Toyota Vios, Hyundai AccentGiá cả thị trường
GĐXH - Hatchback Honda City vừa ra mắt với mức giá siêu rẻ chỉ 401 triệu đồng, thiết kế đẹp át vía Toyota Vios và Hyundai Accent.