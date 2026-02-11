Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Quất cảnh giá ổn định, đa dạng mẫu mã, quất mini đắt khách

Thứ tư, 17:40 11/02/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, không khí tại các chợ hoa xuân và tuyến phố bán cây cảnh đã trở nên nhộn nhịp. Người dân tranh thủ đi sắm sửa, chọn đào, quất, hoa tươi để trang hoàng nhà cửa, trong đó quất cảnh tiếp tục là mặt hàng được săn đón nhiều nhất.

Những ngày này, dọc các tuyến phố chuyên bán cây cảnh tại Hà Nội như Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám, Tố Hữu, Dương Nội... hay khu vực các chợ dân sinh, không khí mua bán diễn ra sôi động từ sáng sớm đến tối muộn. Tiếng người mặc cả, tiếng xe chở cây ra vào liên tục tạo nên nhịp điệu đặc trưng của những ngày giáp Tết.

Theo ghi nhận,  quất cảnh năm nay không tăng nhiều so với những năm trước, dao động từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/chậu tùy kích thước và thế cây. Những chậu quất mini để bàn có giá từ 100.000 – 400.000 đồng, trong khi quất thế, quất bonsai tạo hình cầu kỳ có thể lên tới 5 – 7 triệu đồng/chậu.

Tiểu thương cho biết, giá quất tăng chủ yếu do chi phí vận chuyển, phân bón và nhân công đều tăng trong năm qua. Bên cạnh đó, thời tiết có thời điểm thất thường khiến tỷ lệ cây đạt chuẩn không nhiều, đặc biệt là những cây "đủ bộ" gồm quả xanh, quả chín và lộc non.

Theo anh Hiếu (La Dương, phường Dương Nội, Hà Nội) một buôn lái cho biết quất năm nay chỉ nhích nhẹ so với mọi năm một chút, đặc biệt với những cây đẹp. Khách mua từ 15 âm lịch, qua 23 lượng khách nhộn nhịp hơn.

"Quất khá đa dạng loại hình, giá cả, dao động từ 100.000 đến vài triệu phù hợp với nhu cầu của hầu hết người dân. Đặc biệt, năm nay ghi nhận loại hình  quất mini có giá từ 180.000-250.000 bán chạy nhất", anh Hiếu nói thêm.

Không chỉ người dân, nhiều cơ quan, cửa hàng, quán cà phê cũng bắt đầu đặt mua quất kích thước lớn để trang trí. Nhiều nhà vườn cho biết lượng khách đặt trước tăng so với năm ngoái, đặc biệt là các mẫu quất tạo hình độc đáo.

Dù giá cả có phần nhích lên, song sức mua vẫn ổn định. Giữa tiết trời se lạnh cuối năm, hình ảnh người người hối hả đi chợ Tết, tay xách nách mang, lựa từng cành đào, chậu quất… vẫn là bức tranh quen thuộc, báo hiệu một mùa xuân mới đang rất gần.

Quất cảnh giá ổn định, đa dạng mẫu mã, quất mini đắt khách - Ảnh 1.Không khí Tết ngập tràn trong căn biệt thự hạng sang của ca sĩ Tuấn Hưng

GĐXH - Ca sĩ Tuấn Hưng mới đây đã khoe không khí đón Tết tưng bừng. Trong căn biệt thự hạng sang, anh đã trang hoàng rực rỡ để nghênh xuân.

Quất cảnh giá ổn định, đa dạng mẫu mã, quất mini đắt khách - Ảnh 2.Ngắm “đàn ngựa” làm từ quất đón Tết Bính Ngọ

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, làng cây cảnh Văn Giang (Hưng Yên) trở nên sôi động với sự xuất hiện của những chậu quất cảnh tạo hình ngựa độc đáo. Dù có giá lên tới hàng chục triệu đồng mỗi chậu, các tác phẩm này vẫn nhanh chóng được khách đặt mua, nhiều nhà vườn rơi vào tình trạng “cháy hàng” từ rất sớm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thủ phủ quất Tết Nam Định tấp nập, cây cảnh giá cao vẫn đắt hàng

Thủ phủ quất Tết Nam Định tấp nập, cây cảnh giá cao vẫn đắt hàng

Vườn quất cần thăng tiền tỷ ở Hà Nội chưa đến Tết đã 'cháy' hàng

Vườn quất cần thăng tiền tỷ ở Hà Nội chưa đến Tết đã 'cháy' hàng

Quất cảnh Tết Nguyên đán 2025, loại nào có giá đắt nhất?

Quất cảnh Tết Nguyên đán 2025, loại nào có giá đắt nhất?

Quất bonsai mini, giá vừa túi tiền, hợp ‘gu’ người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán 2025

Quất bonsai mini, giá vừa túi tiền, hợp ‘gu’ người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán 2025

Khách về tận vườn chốt mua, quất cảnh ở Nam Định đắt hơn năm ngoái

Khách về tận vườn chốt mua, quất cảnh ở Nam Định đắt hơn năm ngoái

Cùng chuyên mục

Loại quả dát vàng chỉ bán ngày Tết vì quan niệm mang 'lộc', 'tài', giá đắt đỏ vẫn 'cháy' hàng

Loại quả dát vàng chỉ bán ngày Tết vì quan niệm mang 'lộc', 'tài', giá đắt đỏ vẫn 'cháy' hàng

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày sát Tết Nguyên đán, bên cạnh bánh mứt, giỏ quà và thực phẩm khô, quầy trái cây chưng Tết được khách hàng tìm mua thì mặt hàng dừa dát vàng cũng rất thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Xe ga 125cc giá 52 triệu đồng của Honda đẹp sang trọng, công nghệ đẳng cấp, cốp siêu rộng, rẻ ngang Air Blade có gì đặc biệt?

Xe ga 125cc giá 52 triệu đồng của Honda đẹp sang trọng, công nghệ đẳng cấp, cốp siêu rộng, rẻ ngang Air Blade có gì đặc biệt?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc Honda Giorno+ mới thể hiện rõ định hướng của hãng trong việc biến phương tiện di chuyển hằng ngày thành một phần phong cách sống, nơi yếu tố thẩm mỹ và cá tính cá nhân được đặt ngang với công năng sử dụng.

Lãi suất 13 tháng lên tới 9%: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi 150 triệu đồng

Lãi suất 13 tháng lên tới 9%: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi 150 triệu đồng

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.

Giá xe Honda Lead mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, khách đua chọn thay Vision và SH Mode vì rẻ

Giá xe Honda Lead mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, khách đua chọn thay Vision và SH Mode vì rẻ

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda LEAD 125 2026 đã ra mắt tại Việt Nam với thiết kế đẹp long lanh, có phanh ABS cực xịn sò, chỉ từ 39,5 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 11/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 11/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay đang được các thương hiệu lớn trong nước giữ nguyên so với kết phiên ngày hôm qua.

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa Air Blade, Vario, trang bị hiện đại, động cơ mạnh, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa Air Blade, Vario, trang bị hiện đại, động cơ mạnh, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý trong tầm trung nhờ thiết kế thể thao như Vario, động cơ 2.000W và mức giá chưa tới 26 triệu đồng.

SUV hạng B bán ở Việt Nam giảm sốc 328 triệu đồng, thiết kế chuẩn châu Âu, nội thất được số hóa cạnh tranh Mitsubishi Xforce, rẻ chỉ như xe hạng A

SUV hạng B bán ở Việt Nam giảm sốc 328 triệu đồng, thiết kế chuẩn châu Âu, nội thất được số hóa cạnh tranh Mitsubishi Xforce, rẻ chỉ như xe hạng A

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - SUV hạng B có giá bán thực tế chỉ còn khoảng 620 triệu đồng, tạo sức ép cạnh tranh rõ rệt lên các mẫu SUV đô thị như Kia Xforce hay Mitsubishi Sonet.

Giá lăn bánh Honda CR-V giảm cực mạnh bằng tiền mặt, thấp chưa từng có, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Mazda CX-5 không so về giá

Giá lăn bánh Honda CR-V giảm cực mạnh bằng tiền mặt, thấp chưa từng có, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Mazda CX-5 không so về giá

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Honda CR-V xuống mức cạnh tranh hơn, tạo ra sự đe dọa lớn cho Mazda CX-5.

Trải nghiệm hatchback Honda City 2026 giá 401 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, rẻ hơn Toyota Vios, Hyundai Accent

Trải nghiệm hatchback Honda City 2026 giá 401 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, rẻ hơn Toyota Vios, Hyundai Accent

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hatchback Honda City vừa ra mắt với mức giá siêu rẻ chỉ 401 triệu đồng, thiết kế đẹp át vía Toyota Vios và Hyundai Accent.

Giá vàng hôm nay 10/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 10/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng 600 nghìn đồng/lượng.

Xem nhiều

Trải nghiệm hatchback Honda City 2026 giá 401 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, rẻ hơn Toyota Vios, Hyundai Accent

Trải nghiệm hatchback Honda City 2026 giá 401 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, rẻ hơn Toyota Vios, Hyundai Accent

Giá cả thị trường

GĐXH - Hatchback Honda City vừa ra mắt với mức giá siêu rẻ chỉ 401 triệu đồng, thiết kế đẹp át vía Toyota Vios và Hyundai Accent.

Giá vàng hôm nay 10/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 10/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Honda CR-V giảm cực mạnh bằng tiền mặt, thấp chưa từng có, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Mazda CX-5 không so về giá

Giá lăn bánh Honda CR-V giảm cực mạnh bằng tiền mặt, thấp chưa từng có, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Mazda CX-5 không so về giá

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa Air Blade, Vario, trang bị hiện đại, động cơ mạnh, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa Air Blade, Vario, trang bị hiện đại, động cơ mạnh, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Hatchback giá 150 triệu đồng trang bị hiện đại, tiêu chuẩn tới 6 túi khí sánh ngang Huyndai Grand i10, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH

Hatchback giá 150 triệu đồng trang bị hiện đại, tiêu chuẩn tới 6 túi khí sánh ngang Huyndai Grand i10, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top