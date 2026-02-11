Xe ga 125cc giá 52 triệu đồng của Honda đẹp sang trọng, công nghệ đẳng cấp, cốp siêu rộng, rẻ ngang Air Blade có gì đặc biệt?

Xe ga 125cc giá 37 triệu đồng trang bị ấn tượng chẳng kém Air Blade, rẻ chỉ như Vision GĐXH - Xe ga 125cc được Yamaha trình làng với mức giá cạnh tranh, sẽ có thể thách thức vị thế của ‘Tiểu SH’ Honda Vision.

Xe ga 125cc của Honda đẹp sang trọng, công nghệ đẳng cấp, cốp siêu rộng

New Honda Giorno+

Ở lần ra mắt này, điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất của Giorno+ nằm ở diện mạo. Thai Honda tinh chỉnh thiết kế theo hướng hiện đại và cao cấp hơn, giữ lại những đường nét mềm mại đặc trưng của dòng xe tay ga phong cách châu Âu, đồng thời bổ sung các gam màu đang thịnh hành.

Phần đầu xe tạo điểm nhấn với khung đèn pha phối màu đen, đặt cạnh logo Honda, mang lại hiệu ứng thị giác nổi bật và cảm giác cao cấp hơn so với phiên bản trước.

Honda Giorno+ mang diện mạo hiện đại, trẻ trung

Giorno+ được phân phối với hai phiên bản phanh CBS và ABS, đi kèm các lựa chọn màu sắc tách biệt rõ ràng theo nhóm khách hàng.

Bản ABS có 4 màu: xám – nâu, vàng – nâu, đen – nâu và trắng – nâu, hướng đến nhóm người dùng yêu thích phong cách sang trọng, trưởng thành.

Bản CBS gồm 3 màu: xanh dương – đen, xanh lá – đen và xám – đen, thiên về sự trẻ trung, năng động, phù hợp với người mua xe lần đầu.

Không chỉ khác biệt ở màu sơn, bản ABS còn được hoàn thiện kỹ hơn với yên xe màu nâu, tay nắm sau và các chi tiết thân xe phối đồng bộ. Logo Giorno+ sử dụng tông đen khói, nhấn mạnh phong cách tối giản nhưng tinh tế – xu hướng đang được ưa chuộng trên các dòng xe tay ga thời trang.

Giorno+ tiếp tục được định vị là mẫu xe tay ga phục vụ di chuyển trong đô thị. Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 30 lít, tích hợp đèn LED chiếu sáng, đủ chỗ cho mũ bảo hiểm fullface cùng các vật dụng cá nhân. Đây là trang bị mang tính thực dụng cao, đáp ứng tốt nhu cầu đi học, đi làm và mua sắm ngắn ngày của người dùng thành thị.

Về khả năng vận hành, New Honda Giorno+ sử dụng động cơ eSP+ 125cc, phun xăng điện tử PGM-FI, 4 thì, 4 van, làm mát bằng nước. Khối động cơ này được Honda tối ưu cho khả năng vận hành êm ái ở dải tốc độ thấp, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

Honda Giorno+ được định vị là mẫu xe tay ga phục vụ di chuyển trong đô thị

Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu của Giorno+ đạt khoảng 52,6 km/lít, tương đương 1,9 lít/100 km, thuộc nhóm tiết kiệm trong phân khúc xe tay ga 125cc.

Khung xe và hệ thống treo được thiết kế theo hướng tăng độ ổn định khi vận hành. Người dùng có thể lựa chọn phanh CBS hoặc ABS tùy phiên bản, góp phần nâng cao mức độ an toàn khi di chuyển trong phố hoặc trên những hành trình dài hơn.

Giá xe ga 125cc New Honda Giorno+

New Honda Giorno+ được giới thiệu với tổng cộng 7 màu sắc, gồm 4 màu cho bản ABS và 3 màu cho bản CBS. Giá đề xuất tại thị trường Thái Lan là 63.700 Baht cho bản CBS và 68.700 Baht cho bản ABS, tương đương khoảng 52 – 56 triệu đồng khi quy đổi.

Với mức giá này, Giorno+ tiếp tục nằm trong nhóm xe tay ga thời trang tầm trung, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe đô thị 125cc khác tại khu vực Đông Nam Á.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.