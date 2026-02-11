Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa tháng 2/2026

Thứ tư, 14:09 11/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa (Hà Nội) cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Diễn biến giá nhà mặt phố tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa

Tại thời điểm tháng 2/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao  bán nhà mặt phố tại khu vực 5 phường mới tại quận Đống Đa cũ được đăng tải khá rầm rộ, giá bán đã thiết lập mặt bằng mới.

Đơn cử có thể kể đến tòa nhà mặt phố, thiết kế 10 tầng, rộng 60m2 tại phố Yên Lãng, phường Đống Đa (tức phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) hiện đang được đăng thông tin rao bán giá 62,8 tỷ đồng, tương đương 1,05 tỷ đồng/m2.

Nằm trên mặt phố Lương Đình Của, phường Kim Liên (tức phường Kim Liên, quận Đống Đa cũ), căn nhà thiết kế 9 tầng, rộng 90m2 hiện đang được rao bán với giá 62 tỷ đồng, tương đương 688,88 triệu đồng/m2.

Căn nhà rộng 108m2, thiết kế 6 tầng tại đường Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám hiện đang được rao bán với giá 39,5 tỷ đồng, tương đương 365,74 triệu đồng/m2.

Tòa nhà thiết kế 9 tầng, rộng 135m2 tại phố Chùa Láng, phường Láng (tức phường Láng Thượng, quận Đống Đa cũ) hiện đang được rao bán với giá 115 tỷ đồng, tương đương 851,85 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt phố Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, căn nhà 5 tầng, rộng 90m2 hiện đang được rao bán với giá 49 tỷ đồng, tương đương 544,44 triệu đồng/m2.

Như vậy, hiện nay giá nhà mặt phố trên địa bàn 5 phường mới thuộc quận Đống Đa hiện đang rao bán với giá rất cao, dao động phổ biến từ 300-600 triệu đồng/m2, thậm chí có những căn còn được rao bán với giá 1 tỷ đồng/m2.

Giá  nhà mặt phố tại Hà Nội luôn ở mức rất cao trước hết vì vị trí đắc địa, những tuyến phố trung tâm vốn chật hẹp, giá đất tăng đều qua từng năm, khiến mặt bằng trở thành tài sản "kim cương". Lợi thế về vị trí, thuận lợi cho kinh doanh cũng là yếu tố quan trọng khiến nhà mặt phố có giá cao hơn các loại hình nhà ở khác.

5 phường mới của quận Đống Đa sau sáp nhập

1.Phường Đống Đa

Sau sáp nhập, phường Đống Đa được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Thịnh Quang thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trung Liệt, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Nam Đồng thuộc quận Đống Đa cũ.

2.Phường Kim Liên

Phường Kim Liên hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Kim Liên, Khương Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phương Mai, Phương Liên - Trung Tự, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Nam Đồng, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ.

3. Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Hiện nay phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Khâm Thiên, Văn Chương, Thổ Quan thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Hàng Bột, Nam Đồng, Phương Liên - Trung Tự thuộc quận Đống Đa cũ, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ, Cửa Nam thuộc quận Hoàn Kiếm cũ, Nguyễn Du, Lê Đại Hành thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

4. Phường Láng

Sau sáp nhập, phường Láng được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Hạ thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ.

5. Phường Ô Chợ Dừa

Hiện nay, phường Ô Chợ Dừa được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Ô Chợ Dừa, Hàng Bột, Cát Linh thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ, Thành Công, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ.

giá nhà mặt phố cho thuê tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa tháng 2/2026 - Ảnh 1.Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa cận Tết Nguyên đán 2026

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được hình thành từ quận Đống Đa cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

giá nhà mặt phố cho thuê tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa tháng 2/2026 - Ảnh 2.Hà Nội: Loạt nhà siêu mỏng, siêu méo trên ‘đất vàng’ Đống Đa sắp bị xóa sổ

GĐXH - Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2025, quận Đống Đa (TP Hà Nội) sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn quận với diện tích đất thu hồi hơn 0,17ha.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố cho thuê tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố cho thuê tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026

Tháng 2/2026, giá nhà phố thương mại tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tăng nhiệt ngay dịp cận Tết Nguyên đán

Tháng 2/2026, giá nhà phố thương mại tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tăng nhiệt ngay dịp cận Tết Nguyên đán

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam tháng 1/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam tháng 1/2026

Cùng chuyên mục

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 35 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 11/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá xe Honda Lead mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, khách đua chọn thay Vision và SH Mode vì rẻ

Giá xe Honda Lead mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, khách đua chọn thay Vision và SH Mode vì rẻ

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda LEAD 125 2026 đã ra mắt tại Việt Nam với thiết kế đẹp long lanh, có phanh ABS cực xịn sò, chỉ từ 39,5 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 11/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 11/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay đang được các thương hiệu lớn trong nước giữ nguyên so với kết phiên ngày hôm qua.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Nhiều khu dân cư sáng sớm không còn điện để dùng

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Nhiều khu dân cư sáng sớm không còn điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa Air Blade, Vario, trang bị hiện đại, động cơ mạnh, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa Air Blade, Vario, trang bị hiện đại, động cơ mạnh, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý trong tầm trung nhờ thiết kế thể thao như Vario, động cơ 2.000W và mức giá chưa tới 26 triệu đồng.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường để sửa chữa

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Có sự thay đổi mới về khu vực mất điện

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Có sự thay đổi mới về khu vực mất điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

SUV hạng B bán ở Việt Nam giảm sốc 328 triệu đồng, thiết kế chuẩn châu Âu, nội thất được số hóa cạnh tranh Mitsubishi Xforce, rẻ chỉ như xe hạng A

SUV hạng B bán ở Việt Nam giảm sốc 328 triệu đồng, thiết kế chuẩn châu Âu, nội thất được số hóa cạnh tranh Mitsubishi Xforce, rẻ chỉ như xe hạng A

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - SUV hạng B có giá bán thực tế chỉ còn khoảng 620 triệu đồng, tạo sức ép cạnh tranh rõ rệt lên các mẫu SUV đô thị như Kia Xforce hay Mitsubishi Sonet.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Sau 31/12 còn đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh được không?

Sau 31/12 còn đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh được không?

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, khi thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025, nhiều người nộp thuế vẫn còn băn khoăn về thời hạn đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh.

Xem nhiều

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 10/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 10/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 10/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá lăn bánh Honda CR-V giảm cực mạnh bằng tiền mặt, thấp chưa từng có, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Mazda CX-5 không so về giá

Giá lăn bánh Honda CR-V giảm cực mạnh bằng tiền mặt, thấp chưa từng có, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Mazda CX-5 không so về giá

Giá cả thị trường
Đào mini giá vài chục nghìn đồng/cành hút khách chơi dịp Tết 2026

Đào mini giá vài chục nghìn đồng/cành hút khách chơi dịp Tết 2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao

Sản phẩm - Dịch vụ
Ngày cận Tết Nguyên đán, gian hàng giò chả, bánh chưng ở Hội chợ Mùa Xuân bùng nổ doanh số

Ngày cận Tết Nguyên đán, gian hàng giò chả, bánh chưng ở Hội chợ Mùa Xuân bùng nổ doanh số

Bảo vệ người tiêu dùng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top