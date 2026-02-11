Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa tháng 2/2026

Diễn biến giá nhà mặt phố tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa

Tại thời điểm tháng 2/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà mặt phố tại khu vực 5 phường mới tại quận Đống Đa cũ được đăng tải khá rầm rộ, giá bán đã thiết lập mặt bằng mới.

Đơn cử có thể kể đến tòa nhà mặt phố, thiết kế 10 tầng, rộng 60m2 tại phố Yên Lãng, phường Đống Đa (tức phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) hiện đang được đăng thông tin rao bán giá 62,8 tỷ đồng, tương đương 1,05 tỷ đồng/m2.

Nằm trên mặt phố Lương Đình Của, phường Kim Liên (tức phường Kim Liên, quận Đống Đa cũ), căn nhà thiết kế 9 tầng, rộng 90m2 hiện đang được rao bán với giá 62 tỷ đồng, tương đương 688,88 triệu đồng/m2.

Căn nhà rộng 108m2, thiết kế 6 tầng tại đường Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám hiện đang được rao bán với giá 39,5 tỷ đồng, tương đương 365,74 triệu đồng/m2.

Tòa nhà thiết kế 9 tầng, rộng 135m2 tại phố Chùa Láng, phường Láng (tức phường Láng Thượng, quận Đống Đa cũ) hiện đang được rao bán với giá 115 tỷ đồng, tương đương 851,85 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt phố Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, căn nhà 5 tầng, rộng 90m2 hiện đang được rao bán với giá 49 tỷ đồng, tương đương 544,44 triệu đồng/m2.

Như vậy, hiện nay giá nhà mặt phố trên địa bàn 5 phường mới thuộc quận Đống Đa hiện đang rao bán với giá rất cao, dao động phổ biến từ 300-600 triệu đồng/m2, thậm chí có những căn còn được rao bán với giá 1 tỷ đồng/m2.

Giá nhà mặt phố tại Hà Nội luôn ở mức rất cao trước hết vì vị trí đắc địa, những tuyến phố trung tâm vốn chật hẹp, giá đất tăng đều qua từng năm, khiến mặt bằng trở thành tài sản "kim cương". Lợi thế về vị trí, thuận lợi cho kinh doanh cũng là yếu tố quan trọng khiến nhà mặt phố có giá cao hơn các loại hình nhà ở khác.

5 phường mới của quận Đống Đa sau sáp nhập

1.Phường Đống Đa

Sau sáp nhập, phường Đống Đa được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Thịnh Quang thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trung Liệt, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Nam Đồng thuộc quận Đống Đa cũ.

2.Phường Kim Liên

Phường Kim Liên hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Kim Liên, Khương Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phương Mai, Phương Liên - Trung Tự, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Nam Đồng, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ.

3. Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Hiện nay phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Khâm Thiên, Văn Chương, Thổ Quan thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Hàng Bột, Nam Đồng, Phương Liên - Trung Tự thuộc quận Đống Đa cũ, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ, Cửa Nam thuộc quận Hoàn Kiếm cũ, Nguyễn Du, Lê Đại Hành thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

4. Phường Láng

Sau sáp nhập, phường Láng được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Hạ thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ.

5. Phường Ô Chợ Dừa

Hiện nay, phường Ô Chợ Dừa được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Ô Chợ Dừa, Hàng Bột, Cát Linh thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ, Thành Công, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ.

