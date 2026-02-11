Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Nhiều khu dân cư sáng sớm không còn điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bình Thuận cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 11 – 15/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 11 – 15/2/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ ngày 11 – 15/2/2026
Lịch cúp điện Phan Thiết
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Mũi Né 5C trục đường Tô Hiệu thuộc một phần phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Phan Chu Trinh trục đường Phan Chu Trinh, Hoàng Văn Thụ thuộc một phần phường Phan Thiết
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 15:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Thiện Bình thuộc một phần phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trục đường Xuân Thuỷ, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ thuộc một phần phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tại trạm biến áp 393 Hải Thượng khu vực hẽm 393 Hải Thượng Lãn Ông thuộc một phần phường Bình Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 12:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Mũi Né 5D trục đường Nguyễn Minh Châu thuộc một phần phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/02/2026 đến 11:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Cầu Suối Nhum thuộc một phần phường Tiến Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 10:30:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hồ Xuân Hương 1 trục đường Hồ Xuân HươngThuộc một phần phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/02/2026 đến 16:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tuy Phong
KHU VỰC: Một phần Thôn Lâm Lộc 2, Thôn Hội Tâm, Xóm 12B thôn Hiệp Đức 2, xã Phan Rí Cửa, Khu phố 5 xã Liên Hương.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xóm 2 thôn Lâm Lộc 1, xã Phan Rí Cửa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Thôn Thanh Lương, Thôn Thanh Tân, Thôn Hiệp Đức 1, 2, Thôn Hà Thuỷ 1, 2, 3- xã Phan Rí Cửa.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Song Thanh 1, 2, 3; Thôn Xuân Giang 1, 2, 3; Thôn Hải Tân 1, 2, 3, Thôn Minh Tân: 1, 2, 3, 4- xã Phan Rí Cửa.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn 2 Liên Hương, xã Liên Hương.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/02/2026 đến 14:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn 7 Liên Hương, xã Liên Hương.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/02/2026 đến 15:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Linh
KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Đa Kai 8 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 10:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần thôn 2 xã Trà Tân, Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần thôn 1 xã Trà Tân, Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/02/2026 đến 10:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Đa Kai 7 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Đa Kai 5 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần thôn 1 xã Trà Tân, Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 14:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần thôn 2 xã Trà Tân, Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/02/2026 đến 15:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần thôn 2B xã Trà Tân, Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Đông Tân xã Trà Tân, Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Mê Pu 2, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Đa Kai 7, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Tân
KHU VỰC: Một phần thôn An Vinh- xã Tân Lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 12:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện La Gi
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 11 – 15/2/2026.
Lịch cúp điện Phú Quý
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 11 – 15/2/2026.
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc
KHU VỰC: Một phần khu phố Thắng Hiệp, phường Hàm Thắng và một phần các thôn: Thôn 3, Thuận Điền, Bình Lâm, Bình An, Ninh Thuận xã Hàm Liêm, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 14:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/02/2026 đến 06:40:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam
KHU VỰC: Một phần xã tân Thành.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bắc Bình
KHU VỰC: Thôn Lương Nam, xã Lương Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 08:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Xuân An 2, Hiệp Phước - xã Bắc Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Lương Nam, xã Lương Sơn
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần thôn Hòa Thuận -xã Bắc Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: thôn Bình Tiến -xã Bắc Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Thanh Thịnh- Xã Hòa Thắng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Bình Hòa - xã Bắc Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tánh Linh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 11 – 15/2/2026.
Lịch cúp điện Trường Sa
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 11 – 15/2/2026.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 33 phút trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 11/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá xe Honda Lead mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, khách đua chọn thay Vision và SH Mode vì rẻGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda LEAD 125 2026 đã ra mắt tại Việt Nam với thiết kế đẹp long lanh, có phanh ABS cực xịn sò, chỉ từ 39,5 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 11/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay đang được các thương hiệu lớn trong nước giữ nguyên so với kết phiên ngày hôm qua.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa tháng 2/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa (Hà Nội) cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa Air Blade, Vario, trang bị hiện đại, động cơ mạnh, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý trong tầm trung nhờ thiết kế thể thao như Vario, động cơ 2.000W và mức giá chưa tới 26 triệu đồng.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Có sự thay đổi mới về khu vực mất điệnSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
SUV hạng B bán ở Việt Nam giảm sốc 328 triệu đồng, thiết kế chuẩn châu Âu, nội thất được số hóa cạnh tranh Mitsubishi Xforce, rẻ chỉ như xe hạng AGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B có giá bán thực tế chỉ còn khoảng 620 triệu đồng, tạo sức ép cạnh tranh rõ rệt lên các mẫu SUV đô thị như Kia Xforce hay Mitsubishi Sonet.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Khu vực bị mất điện tăng caoSản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Sau 31/12 còn đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh được không?Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, khi thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025, nhiều người nộp thuế vẫn còn băn khoăn về thời hạn đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 10/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 10/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.