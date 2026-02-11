Mới nhất
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Nhiều khu dân cư sáng sớm không còn điện để dùng

Thứ tư, 14:05 11/02/2026
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 11 – 15/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 11 – 15/2/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 11 – 15/2/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ ngày 11 – 15/2/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Mũi Né 5C trục đường Tô Hiệu thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Phan Chu Trinh trục đường Phan Chu Trinh, Hoàng Văn Thụ thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 15:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Thiện Bình thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trục đường Xuân Thuỷ, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tại trạm biến áp 393 Hải Thượng khu vực hẽm 393 Hải Thượng Lãn Ông thuộc một phần phường Bình Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 12:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Mũi Né 5D trục đường Nguyễn Minh Châu thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/02/2026 đến 11:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Cầu Suối Nhum thuộc một phần phường Tiến Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 10:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hồ Xuân Hương 1 trục đường Hồ Xuân HươngThuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/02/2026 đến 16:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tuy Phong


KHU VỰC: Một phần Thôn Lâm Lộc 2, Thôn Hội Tâm, Xóm 12B thôn Hiệp Đức 2, xã Phan Rí Cửa, Khu phố 5 xã Liên Hương.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Xóm 2 thôn Lâm Lộc 1, xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Thôn Thanh Lương, Thôn Thanh Tân, Thôn Hiệp Đức 1, 2, Thôn Hà Thuỷ 1, 2, 3- xã Phan Rí Cửa.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Song Thanh 1, 2, 3; Thôn Xuân Giang 1, 2, 3; Thôn Hải Tân 1, 2, 3, Thôn Minh Tân: 1, 2, 3, 4- xã Phan Rí Cửa.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn 2 Liên Hương, xã Liên Hương.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/02/2026 đến 14:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn 7 Liên Hương, xã Liên Hương.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/02/2026 đến 15:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đức Linh


KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Đa Kai 8 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 10:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần thôn 2 xã Trà Tân, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần thôn 1 xã Trà Tân, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/02/2026 đến 10:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Đa Kai 7 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Đa Kai 5 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần thôn 1 xã Trà Tân, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 14:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần thôn 2 xã Trà Tân, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/02/2026 đến 15:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần thôn 2B xã Trà Tân, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Đông Tân xã Trà Tân, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Mê Pu 2, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Đa Kai 7, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hàm Tân


KHU VỰC: Một phần thôn An Vinh- xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 12:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện La Gi

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 11 – 15/2/2026.

Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 11 – 15/2/2026.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc


KHU VỰC: Một phần khu phố Thắng Hiệp, phường Hàm Thắng và một phần các thôn: Thôn 3, Thuận Điền, Bình Lâm, Bình An, Ninh Thuận xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 14:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/02/2026 đến 06:40:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam


KHU VỰC: Một phần xã tân Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bắc Bình


KHU VỰC: Thôn Lương Nam, xã Lương Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 08:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thôn Xuân An 2, Hiệp Phước - xã Bắc Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Lương Nam, xã Lương Sơn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần thôn Hòa Thuận -xã Bắc Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: thôn Bình Tiến -xã Bắc Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thôn Thanh Thịnh- Xã Hòa Thắng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Bình Hòa - xã Bắc Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 11 – 15/2/2026.

Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 11 – 15/2/2026.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 10 - 15/2/2026: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện cả ngàyLịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 10 - 15/2/2026: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện cả ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

