Áp lực vì cảnh tra khảo Hoa hậu Tiểu Vy trong phim, Võ Điền Gia Huy nói gì?

Hoa hậu Tiểu Vy có 'phản ứng hóa học' với nhạc sĩ Nguyễn Hùng GĐXH - Nguyễn Hùng bùng nổ 'phản ứng hóa học' với Hoa hậu Tiểu Vy, Ngọc Xuân trong MV ‘Lỡ thương nhau’ của phim ‘Bò sữa bay’. Đây là tín hiệu tích cực giúp họ đến gần với khán giả hơn.

Sau cơn sốt với vai nam chính richkid si tình trong phim truyền hình 'Vì mẹ anh phán chia tay', Võ Điền Gia Huy một lần nữa hóa thân chàng trai một lòng vì em ở phim điện ảnh 'Bò sữa bay'. Tuy nhiên lần này, nam thần màn ảnh Việt làm mới mình với xuất thân thế giới ngầm, cá tính gai góc.

Trong câu chuyện xoay quanh nông trường bò sữa ở Mộc Châu, Võ Điền Gia Huy vào vai Quân, con trai ông trùm khét tiếng nhất vùng. Vẻ ngoài bảnh bao, phong thái lạnh lùng, anh là kiểu người tàn bạo với cả thế giới nhưng lại dịu dàng với người mình thương. Một lòng chung thủy với San (Ngọc Xuân) - nhà khoa học, đồng thời là con gái của giám đốc nông trường, anh không quản ngại đi khắp nơi tìm kiếm máy móc hỗ trợ chuyên môn cho San, hay săn lùng những món quà bất ngờ, độc lạ hoặc dành cho cô những khoảnh khắc lãng mạn. Với người khác, Quân có thể thở ra sát khí. Riêng với người con gái anh yêu từ thuở trẻ đến giờ, câu cửa miệng của anh luôn là "Chuyện của em cũng là chuyện của anh".

Võ Điền Gia Huy với tạo hình cực ngầu trong "Bò sữa bay".

Võ Điền Gia Huy tâm sự rằng, đây là một trong những dạng vai anh khao khát và chờ đợi từ lâu. Xuất thân con trai ông trùm khiến anh thấy thú vị, còn sự si tình mà Quân dành cho San làm anh trân quý. Anh chia sẻ thêm: "Huy cảm thấy Quân đáng thương theo cách nào đó. Quân chung thủy, đặt tình yêu trên hết, làm mọi thứ vì người con gái mình thương. Đó là đức tính đẹp của người đàn ông. Không chỉ Quân, mà các nhân vật khác trong phim luôn có động cơ, có điều buộc mình phải trưởng thành. Chính những điều đó đòi hỏi họ phải đánh đổi nhiều thứ".

Với vai diễn thiếu gia thế giới ngầm trong Bò sữa bay, Võ Điền Gia Huy tràn ngập cảnh đánh đấm, xô xát, rượt đuổi trên màn ảnh rộng. Một trong số đó là cảnh Quân đánh Trâu (Nguyễn Hùng) hay cảnh Quân truy đuổi anh em Trâu trong vụ trộm cắp động trời giữa màn đêm sương mù Mộc Châu.

Khi phải thực hiện các pha mạo hiểm, Võ Điền Gia Huy thú nhận anh không sợ, chỉ thấy "đã" khi bước vào cảnh quay. Mỹ nam 9X từng chia sẻ tại buổi showcase hồi đầu tháng 10, để có thể hoàn thành cảnh rượt đuổi bằng ô tô, anh đã tập lái xe cùng đội quay phim test góc máy trong nhiều ngày và không ít lần lần lao xe xuống vực. Để có được những khung hình gay cấn, mãn nhãn trên màn ảnh rộng, cảnh quay được thực hiện trong ba đêm liên tiếp, trên những cung đường tối và khó di chuyển của Mộc Châu.

Với những kinh nghiệm tích lũy trong nghề 10 năm, Võ Điền Gia Huy cho rằng diễn xuất hành động không khó, nhưng để diễn tả tâm lý trước đó, quá trình biến đổi nội tâm dẫn đến hành động thì không đơn giản. Cảnh khó nhất với anh là cảnh phim Quân bắt và tra tấn Mai (Tiểu Vy). Trong khi Tiểu Vy tiết lộ cô ám ảnh, ê ẩm người sau khoảnh khắc bị bạn diễn bóp cổ, Võ Điền Gia Huy đã rất khó khăn nuôi cảm xúc tức giận nảy lửa trong cảnh quay này. Anh đã bàn bạc rất nhiều với đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt và đội ngũ quay phim để được phần dàn cảnh hợp lý hơn, thuận lợi đẩy cảm xúc cho hai nhân vật. Đối với nam diễn viên, được phối hợp sáng tạo với đạo diễn và ê-kíp là một điều đặc biệt ở phim Bò sữa bay, cho anh cảm giác thoải mái và thể hiện hết khả năng diễn xuất.

Nam diễn viên áp lực vào cảnh tra khảo Hoa hậu Tiểu Vy.

Ngoài những cảnh quay đánh đấm, lái xe mạo hiểm, nam thần điện ảnh Việt còn có các phân đoạn lãng mạn với Ngọc Xuân. Trước đó, một vài khoảnh khắc trữ tình của hai nhân vật Quân - San đã được tiết lộ qua hai MV nhạc phim Gói con tim làm quà và Lỡ thương nhau. Tâm đắc nhất với Võ Điền Gia Huy là khung cảnh tiệc cưới của Quân và San. Anh cho biết: "Khi Quân hát, mọi thứ xung quanh rất vui, nhưng bên trong nhân vật chỉ toàn nỗi buồn. Tôi rất tâm đắc điều này. Đạt nói đây là một trong những cảnh iconic (biểu tượng) của phim".

Lần đầu hợp tác trong một dự án, ngọc nữ Ngọc Xuân dành nhiều lời khen cho bạn diễn. Cô tiết lộ: "Xuân có một danh sách dài các tiền bối Xuân muốn được diễn chung, trong đó có anh Huy. Anh đã chỉ cho Xuân rất nhiều để Xuân được sống trong từng khoảnh khắc của phim".

Nói về Bò sữa bay, Võ Điền Gia Huy cho rằng nhiều cảnh phim sẽ cho khán giả cảm giác lạ, chưa từng có ở phim Việt Nam. Anh hy vọng tác phẩm được khán giả và những người hoạt động trong ngành điện ảnh đón nhận, yêu thương.

Chỉ hơn một tuần nữa, Bò sữa bay - tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt dự kiến sẽ chính thức trình chiếu trên toàn quốc từ ngày 6.11.2026. Đây là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn gen Z sau thành công với các dự án phim ngắn Tàn sữa, Đàn cá gỗ - cùng nhiều giải thưởng uy tín trong nước, quốc tế. Với đề tài độc - lạ so với thị trường phim Việt cùng ê- kíp sản xuất là những người trẻ, Bò sữa bay được kỳ vọng sẽ tạo trải nghiệm điện ảnh tươi mới cho khán giả. Phim được chỉ đạo sản xuất bởi Nguyễn Hữu Tường Vi - nhà sản xuất nổi tiếng với Mai, Nhà bà nữ…