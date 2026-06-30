Hà Nội có thêm các trường tiểu học, trung học cơ sở chất lượng cao
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền vừa ký các quyết định công nhận trường chất lượng cao cho một số cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn.
Hôm nay, 30/6, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền vừa ký các quyết định công nhận trường chất lượng cao cho một số cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn.
Theo đó, một số trường được công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao như: Trường Trung học cơ sở Hoàng Mai (phường Hoàng Mai); Trường Trung học cơ sở Giảng Võ 2 (phường Giảng Võ); Trường Trung học cơ sở Chu Văn An (phường Thanh Trì); Trường Tiểu học Hoàng Mai (phường Hoàng Mai)...
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thời hạn công nhận là 5 năm.
Theo nhà giáo Chu Thị Xuân Hường, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hoàng Mai, đây là niềm vui rất lớn của thầy và trò các nhà trường, thể hiện sự ghi nhận những nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo của các trường thời gian qua đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm nâng cao chất lượng đào tạo phát triển trường hơn nữa trong thời gian tới.
Năm học 2025-2026, Trường Trung học cơ sở Hoàng Mai có 100% học sinh đỗ lớp 10 công lập với điểm trung bình xét tuyển 25,64 điểm. Điểm trung bình các môn của học sinh đều trên 8 (môn Ngữ văn 8,28 điểm; môn Toán 8,32 điểm và môn Tiếng Anh 9,03 điểm). Trường có 83 học sinh thi đỗ vào các trường chuyên, số lượt học sinh đỗ chuyên là 153 lượt.
Trường Trung học cơ sở Giảng Võ 2 là ngôi trường mới được thành lập năm 2024. Năm học 2025-2026, học sinh của trường đạt gần 1.500 giải các cấp ở các cuộc thi./.
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