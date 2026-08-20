Ba doanh nghiệp mô tô nước ở Cửa Lò bị đình chỉ 3 tháng
GĐXH - Ba doanh nghiệp mô tô nước ở Cửa Lò bị phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 tháng vì tái phạm đưa khách ngoài vùng quy định.
Sáng 20/8, ông Phùng Đức Nhân, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp kinh doanh mô tô nước trên địa bàn. Ba doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Đảo Ngọc 1, Công ty TNHH Ngọc Bảo Kiên và Công ty Du lịch Đại Dương.
Qua kiểm tra, tổ liên ngành xác định cả 3 doanh nghiệp đều đưa mô tô nước đón, trả khách ngoài vùng hoạt động được phép. Theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao, mỗi doanh nghiệp bị phạt 30 triệu đồng, tổng số tiền phạt là 90 triệu đồng.
Do các doanh nghiệp đều bị xác định vi phạm lần thứ hai và đã bị xử lý trước đó trong năm 2026, UBND phường Cửa Lò áp dụng thêm hình thức xử phạt đình chỉ hoạt động dịch vụ mô tô nước trong 3 tháng.
Ông Nhân cho biết thêm, việc xử phạt nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh mô tô nước, yêu cầu các phương tiện hoạt động đúng khu vực được phép, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.
Trước đó, vào tháng 5/2026, UBND phường Cửa Lò cũng đã lập biên bản xử lý 3 doanh nghiệp kinh doanh mô tô nước vi phạm trong hoạt động thể thao, giải trí trên biển. Hiện bãi biển Cửa Lò có 3 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh dịch vụ mô tô nước với khoảng 10 phương tiện.
Theo quy định của UBND tỉnh Nghệ An, mô tô nước không được hoạt động tại khu vực có luồng, tuyến tàu thường xuyên đi lại và khu vực tắm biển của du khách. Tuy nhiên, tình trạng mô tô nước hoạt động ngoài khu vực được phép, di chuyển vào khu vực bãi tắm vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.
Trước đó, tháng 7/2025, Công ty TNHH Ngọc Bảo Kiên từng bị xử phạt 25 triệu đồng vì đưa mô tô nước đón, trả khách ngoài bến hoạt động. Việc tăng cường kiểm tra, xử lý được địa phương thực hiện nhằm chấn chỉnh hoạt động mô tô nước, nhất là trong mùa du lịch, bảo đảm an toàn tại khu vực biển Cửa Lò.
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