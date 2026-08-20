Mưa lớn bao giờ kết thúc?

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Thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn diện rộng

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, Bắc Bộ, Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng.

Tại khu vực Bắc Bộ, sáng nay mưa tập trung ở vùng đồng bằng và tỉnh Phú Thọ. Lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ chiều nay mưa giảm nhanh, trời có nắng, nhiệt độ nóng lên. Mức nhiệt cao nhất tại Thủ đô Hà Nội và các nơi khác từ 32-34 độ.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia từ đêm 20/8 đến ngày 21/8, khu vực ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Dự báo từ nay đến thứ Sáu, Hà Tĩnh tiếp tục là tâm mưa lớn khu vực Bắc Trung Bộ khi dải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua khu vực này cùng đó là xoáy thấp nằm ở ven bờ khiến cho mây ẩm phát triển mạnh. Lượng mưa khu vực này có thể lên đến 200mm.

Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị, lượng mưa phổ biến từ 60-120mm. Mưa lớn liên tục khiến đất đá bão hòa nước dễ gây sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh.

Thời tiết chiều nay tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào. Cục bộ có những điểm mưa to kèm theo lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Trước khi có mưa, thời tiết Nam Bộ có nắng, nhiệt độ cao nhất tại phường Bến Thành (TPHCM) và các phường khác dao động từ 29-32 độ.

Theo dự báo thời tiết miền Bắc tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 20/8 đến ngày 21/8:

- Bắc Bộ: Mưa lớn chỉ còn tập trung ở ven biển Bắc Bộ.

- Từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Nam Quảng Trị, TP Huế: Có mưa rào và dông rải rác.

- Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 21/8 đến ngày 29/8:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 24/8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị: Từ đêm 21-23/8 có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa.

- Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đây là nguyên nhân khiến mưa lớn diện rộng ở miền Bắc kéo dài GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp ở phía Đông của Bắc Biển Đông sẽ tiếp tục chi phối thời tiết của Bắc Bộ, Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị gây mưa lớn cho khu vực này. Dự báo mưa sẽ kéo dài đến ngày 21/8.