Lào Cai: Đối tượng bị truy nã tội 'Giết người' bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng sâu

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vào ngày 19/8 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với Công an xã Minh Lương và Tổ công tác Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ thành công đối tượng Bùi Văn Nhượng (sinh năm 1985, trú tại xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa) - đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người”.

Đối tượng Bùi Văn Nhượng khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 22/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định truy nã số 12163/QĐTN đối với Bùi Văn Nhượng về tội “Giết người”. Nhận được chỉ đạo từ Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai, vào khoảng 16 giờ ngày 19/8, các mũi công tác gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Minh Lương phối hợp chặt chẽ cùng Tổ công tác Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng xác minh và tổ chức vây bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ vững vàng, lực lượng chức năng đã triển khai phương án khống chế thành công đối tượng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành bàn giao Bùi Văn Nhượng cho Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền pháp luật.

Lực lượng Công an triển khai truy bắt, bắt giữ thành công đối tượng Bùi Văn Nhượng. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Việc nhanh chóng bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa công an các đơn vị, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững kỷ cương và an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện đối tượng truy nã hoặc có các đặc điểm nghi vấn cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất. Người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận hay truy bắt để tránh gặp nguy hiểm, mọi thông tin cung cấp sẽ được bảo mật và xử lý nghiêm theo quy định.