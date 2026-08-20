Tin sáng 20/8: Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm trên Bắc Biển Đông; Phụ huynh học sinh phải đóng những khoản tiền này trong năm học mới

Áp thấp nhiệt đới đổi hướng, di chuyển chậm trên Bắc Biển Đông

Thông tin từ VTV, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, 13h ngày hôm nay 20/8, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc - 111 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc) và có khả năng mạnh thêm, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13h ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc - 109 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 14h ngày 19/8/2026. (Ảnh: KTTV)

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Phụ huynh học sinh phải đóng những khoản tiền này trong năm học mới

Đồng phục

Theo Điều 9, Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT, kinh phí cho việc may, mua, thuê, mượn đồng phục và lễ phục lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, đóng góp của học sinh, sinh viên hoặc các nguồn thu hợp pháp khác và phải được công khai thu, chi.

Theo quy định nêu trên, nhà trường được phép thu tiền danh mục đồng phục học sinh và phụ huynh phải đóng góp đầy đủ.

Bảo hiểm y tế học sinh

Luật Bảo hiểm y tế quy định, học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế. Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó có nội dung nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên từ 30% lên tối thiểu là 50%.

Theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, học sinh công lập trên cả nước được hưởng chính sách miễn học phí. Ảnh minh họa: THPD

Hiện mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của học sinh được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Trong đó, mức lương cơ sở đang áp dụng 2.530.000 đồng/tháng.

Mức đóng bảo hiểm y tế đối với mỗi học sinh, sinh viên trong một năm là 4,5% x 2.530.000 x 12 tháng = 1.366.200 đồng/năm.

Các khoản thu khác

Ngoài ra, phụ huynh phải đóng thêm một số khoản tiền riêng thu theo thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh ở từng địa phương, hoặc thu theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân từng tỉnh/thành phố.

Những khoản tiền này bao gồm: Tiền chăm sóc bán trú, trang thiết bị phục vụ bán trú, quỹ lớp, học phẩm cho trẻ mầm non, nước uống…

Dự kiến lần đầu cho học sinh THCS, THPT kiểm tra định kỳ trên máy tính

Theo VOV, Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh THCS, THPT.

Theo dự thảo, nhà trường được tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng bài kiểm tra trên máy tính khi đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm kiểm tra, đánh giá và nhân lực vận hành.

Trước khi tổ chức, nhà trường phải thông báo cho học sinh và phụ huynh về hình thức kiểm tra, đồng thời cung cấp các yêu cầu kỹ thuật cần thiết. Bài làm và kết quả kiểm tra trên máy tính được lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử. Khi đáp ứng các yêu cầu về xác thực, bảo mật và lưu trữ, dữ liệu này có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy.

Trường được tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng bài kiểm tra trên máy tính khi đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin (ảnh minh họa).

Đối với học sinh khuyết tật, nhà trường phải có phương án điều chỉnh phù hợp. Trường hợp học sinh không thể làm bài trên máy tính ngay cả khi đã áp dụng đầy đủ các biện pháp hỗ trợ, nhà trường tổ chức cho các em kiểm tra trên giấy hoặc bằng hình thức phù hợp khác. Kết quả kiểm tra được công nhận có giá trị pháp lý tương đương.

Một điểm đáng chú ý khác trong dự thảo là việc thống nhất sử dụng học bạ số trong ghi nhận, cập nhật và quản lý kết quả đánh giá học sinh. Đối với cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá học sinh từng năm học gồm học bạ số và bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Hiệu trưởng có trách nhiệm chỉ đạo nghiệm thu, bàn giao kết quả giáo dục, hồ sơ đánh giá và dữ liệu học bạ số, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời và thống nhất với dữ liệu quản lý của nhà trường.

Ở cấp THCS và THPT, dự thảo bổ sung, làm rõ quy định về sử dụng học bạ số. Các yêu cầu như ghi bằng bút, sửa chữa bằng mực đỏ, ký và đóng dấu trực tiếp chỉ còn áp dụng đối với học bạ giấy trong thời gian chuyển tiếp.

Việc cập nhật, chỉnh sửa, ký số, phát hành, lưu trữ, khai thác và sử dụng học bạ số được thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên hơn 3 triệu đồng

VTV News cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 321/2026 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Nghị định quy định tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng.

Theo đó, mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người hoạt động cách mạng từ 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 3.115.000 đồng; thân nhân của 1 liệt sĩ là 3.012.000 đồng, thân nhân của 2 liệt sĩ là 6.024.000 đồng, thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên là 9.036.000 đồng. Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng 9.036.000 đồng, phụ cấp ưu đãi hằng tháng 2.524.000 đồng.

Các đại biểu dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hồi tháng 7. (Ảnh: chinhphu.vn)

Mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến cũng được nâng lên mức 2.524.000 đồng; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày là 1.807.000 đồng.

Nghị định mới cũng quy định rõ mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Hướng dẫn phụ huynh, học sinh, sinh viên tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT

Theo Kế hoạch số 3115/KH-BHXH ngày 13/8/2026, từ ngày 1/9/2026, BHXH Việt Nam bắt đầu giai đoạn chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ.

Với chức năng tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, phụ huynh và học sinh, sinh viên có thể chủ động tra cứu thông tin tham gia và thời hạn/giá trị sử dụng thẻ BHYT theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại baohiemxahoi.gov.vn, chọn "Tra cứu trực tuyến" → "Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT".

Bước 2: Nhập đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu của hệ thống. Tại trường "Mã số BHXH/thẻ BHYT", người dùng có thể nhập mã số BHXH/thẻ BHYT hoặc số ĐDCN/CCCD để tra cứu; đối với trường hợp sử dụng số ĐDCN/CCCD, thông tin phải được đồng bộ, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tiếp đó, nhập họ tên, ngày/năm sinh theo thông tin đã đăng ký.

Học sinh tại một trường học ở TPHCM - Ảnh: Nhà trường cung cấp

Bước 3: Tích chọn ô "Tôi không phải là người máy", sau đó chọn "Tra cứu". Nếu thông tin nhập chính xác, hệ thống sẽ trả kết quả tra cứu.

Bước 4: Kiểm tra kết quả hiển thị, trong đó có các thông tin chính như mã thẻ, họ tên, ngày sinh, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, hạn thẻ/giá trị sử dụng và thời điểm đủ 5 năm liên tục.

Sau khi nhà trường đã hoàn tất việc đóng BHYT cho năm học mới, phụ huynh và học sinh, sinh viên nên kiểm tra lại giá trị sử dụng thẻ; nếu thông tin chưa được cập nhật hoặc chưa chính xác, liên hệ nhà trường hoặc cơ quan BHXH để được kiểm tra, hỗ trợ.

Triệt phá đường dây vận chuyển gần 9.300 kíp nổ từ Lào về Việt Nam

Ngày 19/8, Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Huế) cho biết, vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ từ Lào vào Việt Nam.

Trước đó, ngày 9/7, qua công tác xác minh, Phòng An ninh kinh tế phối hợp các phòng nghiệp vụ và Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực IX phát hiện 5 thùng xốp được vận chuyển bằng xe khách, tổng trọng lượng gần 2 tạ, nghi bên trong chứa các loại kíp nổ điện.

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng xác minh từ ngày 9/7 đến ngày 17/7, lực lượng chức năng làm rõ đường dây vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ từ Lào vào Việt Nam, thu giữ tổng cộng gần 9.300 kíp nổ điện. Toàn bộ đường dây bị phát hiện, đấu tranh, làm rõ.

Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh kinh tế khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ", xảy ra tại thôn Lộc An, TP Huế ngày 9/7, theo khoản 2 Điều 305 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Toàn bộ hồ sơ, tài liệu và vật chứng được chuyển Phòng An ninh điều tra, Công an TP Huế tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Cùng ngày, Phòng An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Đ.V.T (trú tỉnh Quảng Ngãi) và V.Q.K (trú tại TP Đà Nẵng) về hành vi liên quan đến vụ án.

Tin sáng 14/8: 5 thí sinh Tuyên Quang chưa làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT; Từ 1/9, trường hợp nào được hỗ trợ tới 100 triệu đồng khi bị TNGT? GĐXH - Chiều 13/8, Bộ GD&ĐT thông tin về buổi làm thủ tục dự thi đợt thi lại tốt nghiệp THPT tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Từ 1/9/2026, nạn nhân tai nạn giao thông thuộc diện quy định có thể được hỗ trợ lên tới 100 triệu đồng.