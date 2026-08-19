Phú Thọ: Làm rõ vụ cô gái quốc tịch nước ngoài tố giác bị hiếp dâm

Ngày 19/8, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông tin liên quan đến vụ việc cô gái quốc tịch Hoa Kỳ tố giác bị giao cấu trái ý muốn, xảy ra ngày 5/7/2026 tại xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Theo cơ quan công an, ngày 21/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị N.T.Q.T (SN 2002, quốc tịch Hoa Kỳ, hiện lưu trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo nội dung tố giác, chị T cho rằng anh Nguyễn Minh Hiếu (SN 2003, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) có hành vi giao cấu trái ý muốn với mình vào ngày 5/7/2026 tại căn hộ SK125 thuộc khách sạn Lynn Times Thanh Thủy, địa chỉ tại thôn 5, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”, liên quan đến tố giác của một cô gái quốc tịch Hoa Kỳ về việc bị giao cấu trái ý muốn tại một khách sạn trên địa bàn xã Thanh Thủy - (ảnh minh họa).



Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, mặc dù thời điểm tiếp nhận cách thời điểm xảy ra vụ việc hơn 10 ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương tiến hành các hoạt động xác minh, điều tra theo quy định.

Cơ quan điều tra đã làm việc với người tố giác, những người biết việc và những người có liên quan để thu thập, xác minh các thông tin phục vụ công tác điều tra.

Đến ngày 17/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu về tội “Hiếp dâm”, quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Phú Thọ thông báo để các cơ quan, tổ chức và người dân hiểu đúng bản chất vụ việc; đồng thời đề nghị không tin, không lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

