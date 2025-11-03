Ba đối tượng dàn cảnh chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người phụ nữ

Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt 21,5 tỷ đồng của một người dân.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lù Thị Quyên Di (41 tuổi) và Trần Thị Huyền Trang (35 tuổi), cùng trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk; Đặng Đình Mạnh (44 tuổi), trú tại xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: HD

Kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025, Di đã nhiều lần vay tiền của bà V. (48 tuổi, trú cùng xã) để đáo hạn ngân hàng và đang nợ lại số tiền 21,5 tỷ.

Muốn chiếm đoạt số tiền trên, ngày 11/9, Di chủ động liên hệ với Trang và Mạnh để đe dọa vợ chồng bà V. Nhóm này dàn cảnh đe dọa đang làm đơn tố cáo hành vi cho vay lãi nặng của người phụ nữ trên. Đồng thời, cả nhóm yêu cầu bà V phải viết giấy xóa nợ số tiền 21,5 tỷ đồng mà Di đã vay.

Bị các đối tượng liên tục đe dọa, bà V lo sợ nên đã đến nhà Di viết giấy xóa nợ toàn bộ số tiền. Sau đó, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo sự việc.