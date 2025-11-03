Mới nhất
Ba đối tượng dàn cảnh chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người phụ nữ

Thứ hai, 14:48 03/11/2025 | Pháp luật
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người dân.

Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt 21,5 tỷ đồng của một người dân.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lù Thị Quyên Di (41 tuổi) và Trần Thị Huyền Trang (35 tuổi), cùng trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk; Đặng Đình Mạnh (44 tuổi), trú tại xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi.

Ba đối tượng dàn cảnh chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người phụ nữ - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: HD

Kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025, Di đã nhiều lần vay tiền của bà V. (48 tuổi, trú cùng xã) để đáo hạn ngân hàng và đang nợ lại số tiền 21,5 tỷ.

Muốn chiếm đoạt số tiền trên, ngày 11/9, Di chủ động liên hệ với Trang và Mạnh để đe dọa vợ chồng bà V. Nhóm này dàn cảnh đe dọa đang làm đơn tố cáo hành vi cho vay lãi nặng của người phụ nữ trên. Đồng thời, cả nhóm yêu cầu bà V phải viết giấy xóa nợ số tiền 21,5 tỷ đồng mà Di đã vay.

Bị các đối tượng liên tục đe dọa, bà V lo sợ nên đã đến nhà Di viết giấy xóa nợ toàn bộ số tiền. Sau đó, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Hải Dương
Cùng chuyên mục

Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàng

Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng lúc người thân đi chợ vắng, Trần Thị Minh Hà lén lút đột nhập vào nhà, lấy trộm 35 chiếc nhẫn, 1 lắc và 1 miếng vàng miếng với tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.

Phạt 3 thanh niên đăng ảnh nhạy cảm của người khác lên nhóm Zalo

Phạt 3 thanh niên đăng ảnh nhạy cảm của người khác lên nhóm Zalo

Pháp luật - 9 giờ trước

3 thanh niên ở Đà Nẵng có hành vi chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của người khác lên các nhóm Zalo có nhiều thành viên tham gia, vừa bị xử phạt.

Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy Hưng

Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy Hưng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Từ hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Hà Nội đã nhanh chóng truy tìm, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế xe ôm công nghệ có hành vi chở quá số người, cả người lái và người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.

Sự thật về cụ bà nhịn đói nhiều ngày giữa mưa lũ ở Đà Nẵng

Sự thật về cụ bà nhịn đói nhiều ngày giữa mưa lũ ở Đà Nẵng

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 2/11, Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) đã mời làm việc và lập hồ sơ xử lý một phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về việc ‘cụ bà nhiều ngày không ăn uống trong mùa lũ’.

Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?

Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo luật sư, Trương Ngọc Ánh có thể đối diện án phạt nặng nhất 20 năm tù vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu tử vong vì nghĩ "không đủ khả năng nuôi ba con"

Mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu tử vong vì nghĩ "không đủ khả năng nuôi ba con"

Pháp luật - 1 ngày trước

Sáng 31/10, khi chỉ có Lê và cháu L. ở nhà, Lê nghĩ mình không đủ khả năng nuôi ba con nên nảy sinh ý định sát hại con để giảm gánh nặng. Sau đó Lê đã ra tay tàn nhẫn.

Hà Nội: Nữ quái dùng 'mỹ nhân kế' lừa tiền bạn trai qua app hẹn hò

Hà Nội: Nữ quái dùng 'mỹ nhân kế' lừa tiền bạn trai qua app hẹn hò

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Do nợ nần, Vũ Thị Phương Thảo (SN 1999) đã lập tài khoản ảo trên ứng dụng hẹn hò, mạo danh nhân viên ngân hàng để dụ dỗ "bạn trai", sau khi có thông tin của nạn nhân, Thảo tự ý đăng ký và vay tiền tín dụng, chiếm đoạt tài sản.

Người mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu

Người mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu

Pháp luật - 2 ngày trước

Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ việc bé trai 18 tháng tuổi bị mẹ ruột ném xuống giếng sâu.

Hình ảnh công an khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh

Hình ảnh công an khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh

Pháp luật - 2 ngày trước

Ngay sau khi khởi tố và bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh, Công an TPHCM đã tiến hành khám xét căn biệt thự của nữ diễn viên, người mẫu này.

Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?

Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh đã có những trải lòng về những lùm xùm nợ nần gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của mình, đặc biệt là vụ bị đối tác kiện ra tòa cách đây ít tháng.

Xem nhiều

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Pháp luật

GĐXH - Điều khó tin là trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng.

Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàng

Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàng

Pháp luật
Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Pháp luật
Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?

Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?

Pháp luật
Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?

Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?

Pháp luật

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

