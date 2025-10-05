Ba không của cụ bà sống thọ 100 tuổi vẫn minh mẫn, hoạt bát

Hiện sống tại Virginia (Mỹ), bà Lemay đến phòng gym 3 lần mỗi tuần, đạp xe trong 1 giờ và đi bộ trên máy hơn 1,6km. Dù đã trăm tuổi, bà vẫn sống một mình, tự nấu ăn và từng lái xe đến năm 98 tuổi.

“Tôi luôn tập thể dục. Tôi cảm thấy ổn. Sau khi đạp xe và đi bộ, tôi có thể hơi mệt một chút nhưng điều đó bình thường”, bà kể. Sinh năm 1925, bà tin rằng vận động và chế độ ăn uống tốt là chìa khóa giúp mình khỏe mạnh và trường thọ.

Sau khi một đoạn video ghi lại cảnh bà tập luyện được đăng trên Instagram, bà nhanh chóng trở thành “ngôi sao mạng” với gần 600.000 lượt thích.

Dưới đây là các bí quyết sống thọ của bà chia sẻ trên Today:

Luôn vận động

Mỗi sáng, bà Lemay tập các động tác duỗi cơ, nâng đầu gối, đá chân và nâng tạ nhẹ. Những ngày không đến phòng gym, bà đi bộ quanh nhà. Khi tập ở gym, bà đạp xe 30 phút, nghỉ 5 phút rồi đạp tiếp 30 phút, sau đó đi bộ 1,6km. “Một trong những bài tập tôi thích nhất là đi bộ. Ngày xưa tôi đi bộ 6km mỗi ngày, luôn cảm thấy khỏe khoắn hơn”, bà kể. Khi đó, chồng bà động viên: “Em cứ dắt chó đi dạo, anh sẽ nấu bữa tối".

Ở tuổi 100, bà Ruth Lemay vẫn có sức khỏe tốt, linh hoạt. Ảnh: Alexandra Joy

Ăn uống lành mạnh và tận hưởng món yêu thích

Bà Lemay luôn chú ý đến chế độ ăn của mình. Thực đơn hằng ngày gồm sữa chua không béo, quả óc chó, cháo yến mạch với chuối và sữa hoặc trứng bác với bánh mì nướng. Bà ưu tiên thịt gà, hải sản, ăn rất ít thịt bò và thịt lợn. Bữa ăn của bà luôn có trái cây và rau củ như nho đỏ, việt quất, đậu que, ngô, bắp cải, cà chua, bí đỏ và hành tây.

“Tôi thích rau củ. Tôi lớn lên ở nông thôn, cha tôi trồng đủ loại rau và chúng tốt cho sức khỏe”, bà nói. Bà vẫn tự nấu ăn, tránh dùng muối để bảo vệ tim mạch, không uống rượu và chưa từng hút thuốc.

Cuối tuần, bà tự thưởng cho mình hai chiếc xúc xích nóng ở quán quen. “Đó là phần thưởng duy nhất trong tuần. Tôi thích xúc xích có ớt, mù tạt và thật nhiều hành tây”, bà cười nói.

Tự lập và hòa đồng

Bà Lemay từng làm việc nhiều năm tại trụ sở một chuỗi siêu thị, đảm nhiệm vị trí quản lý quỹ tín dụng và nhà phân tích, thậm chí từng được công ty gửi đi học người mẫu để quảng bá sản phẩm. Bà vẫn sống trong ngôi nhà đã ở suốt 57 năm và chỉ dừng lái xe khi 98 tuổi.

Con gái bà cho rằng sức khỏe tinh thần cũng góp công lớn vào tuổi thọ của mẹ: “Mẹ rất hòa đồng, ai cũng quý mến. Khi bà đi dạo, hàng xóm thường dừng xe lại để trò chuyện. Có lẽ mẹ nói chuyện còn nhiều hơn đi bộ, nhưng điều đó cũng tốt”.

Hai mẹ con thường xuyên tham dự sinh nhật, lễ hội và các buổi gặp gỡ bạn bè cuối tuần. “Tôi nghĩ chúng tôi là những người rất hòa đồng. Và có lẽ đó cũng là lý do mẹ tôi sống lâu đến vậy”, người con gái đã 78 tuổi của bà Lemay tâm sự.