Người đàn ông 43 tuổi, Hà Nội mất ham muốn tình dục thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Đi khám vì mất thói quen tình dục, anh H. thường xuyên ăn đêm, khẩu phần giàu tinh bột, sử dụng nhiều nước ngọt có đường và ít khi vận động.
Người đàn ông mất ham muốn có thói quen thiếu khoa học
Suốt gần 2 năm nay, anh N.A.H. (43 tuổi, Hà Nội) gặp tình trạng rối loạn cương dương kéo dài, gần như không còn khả năng quan hệ tình dục với bạn gái. Cùng với đó, ham muốn tình dục giảm rõ rệt, thậm chí có giai đoạn mất hoàn toàn.
Theo chia sẻ của bệnh nhân, các biểu hiện này xuất hiện âm thầm, tiến triển chậm nên ban đầu anh chủ quan, cho rằng do áp lực công việc, tuổi tác hoặc tâm lý căng thẳng. Tuy nhiên, theo thời gian, tình trạng rối loạn cương và suy giảm ham muốn ngày càng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tình dục, tâm lý và chất lượng cuộc sống, khiến anh quyết định đến PKĐK Medlatec Thanh Xuân thăm khám.
Khai thác sâu hơn về tiền sử cho thấy, bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị đái tháo đường từ tháng 7/2025. Ngoài ra, anh H. có thói quen sinh hoạt và ăn uống trong thời gian dài chưa hợp lý: thường xuyên ăn đêm, khẩu phần giàu tinh bột, sử dụng nhiều nước ngọt có đường, ít khi vận động.
Kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy nhiều chỉ số bất thường, phản ánh rõ tình trạng rối loạn nội tiết sinh dục trên nền hội chứng chuyển hóa nặng. Cụ thể, nồng độ testosterone toàn phần đạt 5,33 nmol/L và testosterone tự do 11,2 pg/mL, đều thấp hơn ngưỡng sinh lý bình thường ở nam giới, phù hợp với chẩn đoán suy sinh dục nam. Bên cạnh đó, bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng chuyển hóa với béo phì độ III, chỉ số BMI lên tới 43,94 kg/m².
Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân phát hiện nhiều chỉ số bất thường, đặc biệt ghi nhận sự suy giảm của chỉ số Testosteron
Dấu hiệu nam giới bị giảm ham muốn
Với các kết quả lâm sàng và xét nghiệm thu được, bác sĩ kết luận bệnh nhân mắc suy sinh dục chức năng. Bệnh nhân được lên phác đồ điều trị một cách toàn diện, bao gồm tình trạng suy sinh dục, kiểm soát bệnh lý chuyển hóa. Đồng thời, bác sĩ tư vấn bệnh nhân thay đổi chế độ sinh hoạt, điều chỉnh cân nặng, tăng cường vận động thể lực.
Hiện tại 3 tháng sau điều trị, anh A. đã có thể quan hệ tình dục bình thường, đời sống tinh thần được cải thiện, cân nặng giảm 9kg.
Suy sinh dục là tình trạng suy giảm chức năng của trục hạ đồi - tuyến yên - tuyến sinh dục, dẫn đến giảm sản xuất hormone sinh dục (chủ yếu là testosterone ở nam giới), từ đó gây ra các rối loạn về chức năng sinh lý, sinh sản và chuyển hóa.
Ở nam giới, suy sinh dục thường biểu hiện bằng giảm hoặc mất ham muốn tình dục, rối loạn cương dương, giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, kèm theo các triệu chứng toàn thân như mệt mỏi kéo dài, giảm khối lượng cơ, tăng mô mỡ, loãng xương và suy giảm chất lượng cuộc sống.
Nguyên nhân gây giảm ham muốn
Về cơ chế bệnh sinh, suy sinh dục được chia thành hai nhóm chính: suy sinh dục nguyên phát do tổn thương trực tiếp tại tinh hoàn và suy sinh dục thứ phát liên quan đến rối loạn chức năng vùng hạ đồi hoặc tuyến yên.
Ngoài ra, hiện nay ngày càng ghi nhận phổ biến suy sinh dục chức năng, một dạng suy sinh dục thứ phát có tính hồi phục, thường gặp ở nam giới béo phì, mắc đái tháo đường, hội chứng chuyển hóa hoặc viêm mạn tính kéo dài, trong đó không có tổn thương thực thể rõ ràng tại tuyến sinh dục hay tuyến yên.
BSCKII. Trần Hải Nam - Chuyên khoa Nội của bệnh viện cho biết: "Không ít nam giới cho rằng giảm ham muốn hay rối loạn cương ở tuổi U40 là do tuổi tác hoặc căng thẳng công việc.
Tuy nhiên, trên thực tế, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của suy sinh dục và các rối loạn chuyển hóa tiềm ẩn. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống tình dục mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và giảm chất lượng sống lâu dài".
Việc nhận diện sớm suy sinh dục có ý nghĩa quan trọng trong điều trị, bởi nếu được can thiệp kịp thời bằng kiểm soát bệnh lý nền, thay đổi lối sống và điều chỉnh nội tiết phù hợp, chức năng sinh dục và chất lượng sống của người bệnh thì hoàn toàn có thể được cải thiện.
