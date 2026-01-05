Người đàn ông bất ngờ bị ngưng tim nguy kịch
GĐXH - Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành nong mạch và đặt stent, giúp tái thông hoàn toàn dòng máu nuôi tim cho người bệnh bị ngưng tim.
Bất ngờ ngưng tim khi đang sinh hoạt tại nhà
Ông P.V.T. ông xuất hiện cơn đau tức ngực trái dữ dội kèm vã mồ hôi và khó thở khi đang sinh hoạt tại nhà. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã nhanh chóng đưa ông đến BVĐK Xuyên Á Long An để cấp cứu.
Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến phòng can thiệp tim mạch. Kết quả chụp mạch vành cho thấy tắc hoàn toàn đoạn gần động mạch vành phải. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành nong mạch và đặt stent, giúp tái thông hoàn toàn dòng máu nuôi tim.
Người bệnh bị ngưng tim may mắn không để lại di chứng thần kinh
Sau can thiệp, ông T. vẫn hôn mê sâu và được chuyển về khoa Hồi sức Tích cực (ICU) để điều trị chuyên sâu. Tại đây, các bác sĩ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp hồi sức như thở máy, duy trì huyết áp, lọc máu liên tục nhằm hỗ trợ phục hồi tuần hoàn não và chức năng các cơ quan.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng phác đồ điều trị chuẩn hóa, sau 7 ngày điều trị tích cực, người bệnh đã tỉnh lại với huyết động ổn định, chức năng các cơ quan hồi phục tốt và không ghi nhận di chứng thần kinh.
Hiện tại, ông T. đã hoàn toàn hồi phục, có thể ăn uống, trò chuyện, sinh hoạt bình thường và được xuất viện trong niềm hạnh phúc của gia đình.
Dấu hiệu của ngưng tim
Hiện tượng ngừng tim thường xảy ra mà không có cảnh báo, nếu người bệnh ngừng tim thì sẽ đột ngột ngã quỵ, bất tỉnh, không phản hồi với lời nói và kích thích đau, không thở hoặc thở bình thường – thở ngáp cá.
Ngay khi xuất hiện dấu hiệu ngừng tim, nếu không điều trị ép tim và hô hấp nhân tạo ngay lập tức thì người bệnh sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí tử vong.
