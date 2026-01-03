Người đàn ông 66 tuổi phát hiện ung thư vú giai đoạn muộn thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Ung thư vú ở nam giới: Sai lầm khi đắp thuốc lá điều trị

Ung thư vú được xem là bệnh lý thường gặp ở nữ giới, tuy nhiên nam giới vẫn có nguy cơ mắc bệnh, dù tỷ lệ thấp. Trường hợp nam bệnh nhân P. (66 tuổi, Tây Ninh) đang điều trị ung thư vú tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á là minh chứng rõ nét cho việc chủ quan và tự điều trị không đúng cách khiến bệnh tiến triển nặng đe dọa sức khỏe.

Hai năm trước, bệnh nhân N. V. P. (66 tuổi, Tây Ninh) phát hiện trên cơ thể mình có một khối u nổi lên ở vùng vú bên phải, u to bằng trái mận. Khối u không gây đau đớn hay khó chịu nên bệnh nhân nghĩ là bình thường, ông không đi thăm khám.

Sau đó, nghe theo lời mách bảo của người quen, ông đã đến một thầy lang trong tỉnh để đắp lá thuốc nam với hy vọng khối u sẽ tự tiêu.

Gần một năm đắp lá vào khối u, chẳng những khối u vú không nhỏ đi mà ngày càng to hơn, căng phồng và vỡ gây lở loét, kèm theo tình trạng ứ mủ và hôi thối. Khi tổn thương ngày càng nghiêm trọng, gia đình mới đưa ông đến BVĐK Xuyên Á điều trị.

Bỏ lỡ cơ hội điều trị, ung thư vú tiến triển ở giai đoạn muộn

Tại thời điểm nhập viện, các bác sĩ ghi nhận khối u kích thước lớn, khoảng 6 x 8 cm, xâm nhiễm và gây lở loét da toàn bộ vùng ngực bên phải. Khối u đã dính vào cơ ngực lớn, rỉ dịch mủ, máu tanh hôi.

Qua thăm khám và thực hiện cận lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh ở giai đoạn T4B (khối u lở loét, xâm nhiễm da, dính vào thành ngực), kèm nhiều hạch nách cùng bên dính chùm (giai đoạn N2), cho thấy bệnh đã phát hiện muộn và ung thư vú đang tiến triển ở giai đoạn nặng. Điều này đòi hỏi việc can thiệp sớm và toàn diện để kiểm soát bệnh, cải thiện tiên lượng sống cho bệnh nhân.

Trước bệnh cảnh phức tạp này, các bác sĩ khoa Ung Bướu đã tiến hành hội chẩn và thống nhất hướng điều trị hóa trị tân bổ trợ trước phẫu thuật, nhằm làm nhỏ khối u, kiểm soát xâm lấn và cải thiện điều kiện phẫu thuật sau đó. Nhưng trước khi hóa trị, bệnh nhân được xử trí tình trạng viêm nhiễm trước.

Quy trình bỏ khối u và tế bào ung thư

Hiện tại, sau hai chu kỳ hóa trị, bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị, kích thước khối u giảm còn khoảng 4 x 5 cm, mức độ xâm lấn cơ ngực giảm rõ rệt, cải thiện khoảng 50% so với trước điều trị.

BS. CKI. Cổ Đăng Khương – Khoa Ung Bướu của bệnh viện cho biết: Trước tiên, bệnh nhân sẽ trải qua 6 chu kỳ hóa trị tân hỗ trợ nhằm teo nhỏ khối u. Sau mỗi 3 chu kỳ hóa trị, các bác sĩ sẽ xem xét đánh giá một lần, nếu khối u teo nhỏ và đủ điều kiện phẫu thuật thì sẽ lên phương án phẫu thuật cho bệnh nhân nhằm loại bỏ khối u và tế bào ung thư, ngăn chặn chúng lan rộng giúp điều trị triệt để khi bệnh còn khu trú.

Chế độ sinh hoạt giúp giảm nguy cơ ung thư vú

Một lối sống lành mạnh có thể giúp giảm nguy cơ ung thư vú cũng như tăng cường sức khỏe tổng thể, điển hình nhất đó là:

Chế độ ăn uống khoa học: Tăng cường thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như rau xanh, trái cây, các loại hạt và cá giàu omega-3. Hạn chế tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, chất béo bão hòa và đường tinh luyện.

Tập thể dục thường xuyên: Hoạt động thể chất giúp duy trì cân nặng hợp lý, giảm mức hormone estrogen dư thừa – một yếu tố nguy cơ gây ung thư vú. Phụ nữ nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày trong ít nhất 5 ngày/ tuần với các bài tập như đi bộ, bơi lội, yoga hoặc đạp xe.

Kiểm soát cân nặng: Béo phì – đặc biệt sau mãn kinh, làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú. Duy trì cân nặng ở mức hợp lý là một cách phòng ngừa hiệu quả.

Hạn chế rượu bia và tránh hút thuốc: Rượu có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú bằng cách ảnh hưởng đến nồng độ hormone. Phụ nữ nên hạn chế uống rượu và tránh xa thuốc lá để bảo vệ sức khỏe

Ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng: Chất lượng giấc ngủ và mức độ căng thẳng có ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và hormone. Cố gắng duy trì giấc ngủ đủ 7 – 8 tiếng mỗi đêm và thực hành các phương pháp thư giãn như thiền, yoga hoặc đọc sách để giảm stress.