Bà mẹ Hà Nội hốt hoảng tâm sự: 'Con em như một chiếc máy', nghe nguyên nhân, nhiều cha mẹ gật gù đồng cảm

Áp lực thi vào lớp 10 ở Hà Nội là một vấn đề lớn đối với cả học sinh và phụ huynh. Kỳ thi này được coi là bước ngoặt quan trọng, quyết định việc các em sẽ học ở trường công lập, trường chuyên, hay phải chuyển sang hệ thống trường tư thục hoặc giáo dục nghề nghiệp.

Kỳ thi vào lớp 10 bao gồm 3 môn Toán, Văn, Anh với lượng kiến thức rộng và yêu cầu cao. Học sinh phải ôn luyện liên tục, dẫn đến tình trạng quá tải, mệt mỏi.

Nhiều phụ huynh đặt kỳ vọng rất cao vào con, mong muốn con đỗ vào trường top, trường chuyên. Điều này vô tình tạo áp lực tâm lý nặng nề cho học sinh, khiến các em cảm thấy lo lắng, căng thẳng.

Mới đây, một bà mẹ ở Hà Nội trong tâm trạng rối bời lên một hội nhóm nhờ tư vấn. Được biết, con trai chị năm nay lớp 9, sắp tới cháu phải trải qua kỳ thi vào công lập vô cùng quan trọng.

3 môn Toán, Văn, Anh chị đều cho con đi học thêm. Học lực hiện tại của con khoảng 8 điểm/môn. Nhưng hàng ngày con học như một chiếc máy, cứ vận hành đều đều ngày qua ngày như để hoàn thành nghĩa vụ. Con không có động lực, không có mục tiêu, không có hứng thú. Có chăng cũng chỉ là mục tiêu của bố mẹ muốn con hướng tới.

Con không có động lực, không có mục tiêu, không có hứng thú.

"Có lẽ con đang gặp áp lực gì đó. Làm thế nào để em có thể chia sẻ được với con? Làm thế nào để con có động lực hơn bây giờ? Nếu cứ tình trạng này, con sẽ tuột dốc không phanh, mục tiêu học tập cũng không đạt được mà khéo con sẽ trở nên càng vô cảm mất", bà mẹ lo lắng.

Chị cũng cho biết, con đi học môn nào cũng không vui, luôn trong tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ. Chị đã cho con học theo lớp và thuê gia sư. Bạn gia sư cũng rất gần gũi, tâm sự và chia sẻ cùng con, nhưng con chỉ mở lòng một chút. Chị hy vọng nhận được lời khuyên từ các bậc phụ huynh khác để có phương án hỗ trợ con tốt hơn.

Đừng tạo áp lực phải vào trường chuyên, lớp chọn

Nhiều phụ huynh cũng cho rằng, áp lực thi vào lớp 10 là điều khó tránh khỏi. Ở tuổi này, rất ít bạn trẻ thực sự hứng thú với việc học như một hành trình khám phá bản thân. Thay vào đó, học tập thường trở thành một vòng quay công nghiệp, nơi các con chỉ hoàn thành nhiệm vụ để đạt mục tiêu do gia đình, thầy cô, hoặc xã hội đặt ra, chứ không phải từ mong muốn của chính mình. Điều này khiến các con cảm thấy gò bó, mệt mỏi và thiếu động lực.

Để giúp con, trước hết, hãy tạo không gian để con được trải nghiệm thế giới xung quanh một cách tự nhiên. Đừng để con chỉ ngồi học suốt ngày mà hãy khuyến khích con tham gia các hoạt động thể thao, nghệ thuật, hoặc khám phá sở thích cá nhân. Việc học sẽ hiệu quả hơn khi con thấy được giá trị thực sự của nó, chứ không phải chỉ là học vì điểm số hay kỳ vọng từ người khác.

Hãy giúp con xác định mục tiêu học tập rõ ràng và phù hợp với sở thích, đam mê của con. Khi con thấy việc học có ý nghĩa với bản thân, động lực sẽ đến một cách tự nhiên. Đồng thời, đừng tạo áp lực quá lớn về điểm số hay kết quả thi cử. Thay vào đó, hãy động viên con nỗ lực hết mình và tự hào với những gì con đạt được.

"Con bạn có thể cảm thấy mệt mỏi vì không có một mục tiêu học tập rõ ràng hoặc mục tiêu đó là do gia đình đặt ra thay vì từ chính bản thân con. Một trong những cách để giúp con lấy lại động lực là tạo cơ hội để con tự đặt ra mục tiêu cho mình.

Thay vì chỉ có mục tiêu về điểm số trong kỳ thi, hãy khuyến khích con nghĩ về những lý do học tập sâu sắc hơn như: "Con học để hiểu biết thêm về thế giới xung quanh", "con học để có thể theo đuổi nghề nghiệp mà con yêu thích trong tương lai". Việc cho con có không gian tự do để xác định lý do học tập sẽ giúp con cảm thấy động lực đến từ chính bản thân, chứ không phải từ sự ép buộc", một phụ huynh góp ý.

Một người khác cho biết, anh vẫn đặt ra các tình huống với con để khi có điểm thi, dù ở mức điểm nào, con cũng sẵn sàng đón nhận. Mỗi người sẽ lựa chọn hướng đi phù hợp với bản thân. Dù học trường nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, chỉ cần con có ý chí phấn đấu thì con sẽ tìm thấy niềm vui và mục đích của việc học.

Bất cứ nghề nghiệp nào mà sau này con theo đuổi cũng cần lòng đam mê học tập, học trong sách vở, học ở mọi người xung quanh.

Hãy động viên con nỗ lực hết mình và tự hào với những gì con đạt được. Đừng để con cảm thấy áp lực từ kỳ vọng của gia đình. Thay vào đó, hãy cho con biết rằng, dù kết quả thế nào, gia đình vẫn luôn yêu thương và ủng hộ con. Khi con cảm thấy được thấu hiểu và ủng hộ, động lực học tập sẽ đến một cách tự nhiên, và con sẽ tự tin hơn trên hành trình của mình.