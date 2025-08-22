Mới nhất
Đi họp lớp, tôi bỏ xe cũ ở nhà để lái chiếc BMW thuê bằng nửa tháng lương: Về đến nhà, nhận được tin nhắn cả đời không thể quên

Thứ sáu, 07:01 22/08/2025 | Gia đình
Đọc xong dòng tin nhắn, người đàn ông này đã lặng người và nhận ra một sự thật.

Trong xã hội hiện đại, những buổi họp lớp vốn được xem là dịp để bạn bè cũ gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm. Thế nhưng, đôi khi phía sau những nụ cười còn là áp lực vô hình của sự so sánh, phô trương và khoảng cách giàu nghèo. Chuyện của anh Lý Minh (43 tuổi, sống tại Quảng Châu, Trung Quốc) là một minh chứng rõ rệt, để lại cho anh một kỷ niệm cả đời không thể nào quên.

Anh Minh vốn xuất thân từ gia đình bình thường, tốt nghiệp đại học rồi làm nhân viên tại một công ty thiết bị điện tử. Cuộc sống của anh không quá khó khăn, nhưng cũng chẳng dư dả. Vợ chồng anh thuê một căn hộ nhỏ, chi phí hàng tháng trông chờ vào đồng lương cố định. Trong mắt nhiều người, anh là một người chăm chỉ, giản dị, không bon chen.

Đầu tháng 7 vừa qua, lớp đại học cũ của anh tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm tốt nghiệp. Nhóm bạn cùng lớp bàn nhau tổ chức ở một nhà hàng sang trọng. Tất cả mọi người đều hào hứng khoe ảnh gia đình, công việc và cuộc sống hiện tại. Anh Minh bắt đầu thấy ngần ngại. Nhiều năm nay, anh không giữ liên lạc với bạn cũ, cũng ít chia sẻ về đời sống cá nhân. Nhìn thấy trong nhóm chat, có người khoe nhà lầu, có người lái Mercedes, BMW, anh bất giác thấy tự ti.

“Không lẽ mình đi chiếc ô tô cũ đến? Bạn bè nhìn vào sẽ cười chê”, anh nghĩ. Suy tính mãi, cuối cùng anh quyết định thuê một chiếc BMW đời mới để đi họp lớp. Số tiền thuê xe bằng cả nửa tháng lương. Nhưng anh tin rằng đó là cách để giữ thể diện.

Tối hôm họp lớp, anh Minh ăn mặc chỉn chu, lái chiếc BMW thuê đến nhà hàng. Quả nhiên, nhiều ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về anh. Một số bạn cũ tấm tắc khen ngợi: “Không ngờ Minh thành đạt thế”, “Xe đẹp quá, đúng là có số hưởng”. Anh chỉ cười gượng, cố giấu sự ngại ngùng. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, mọi người nâng ly, trò chuyện rôm rả. Nhưng trong lòng anh, sự nặng nề vẫn bám chặt.

Đi họp lớp, tôi bỏ xe cũ ở nhà để lái chiếc BMW thuê bằng nửa tháng lương: Về đến nhà, nhận được tin nhắn cả đời không thể quên - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Khuya hôm đó, anh trả xe rồi lặng lẽ trở về căn hộ nhỏ của mình. Vừa đặt điện thoại xuống bàn, anh nhận được tin nhắn từ số máy lạ. Tin nhắn viết: “Anh Minh, tôi là Trương Hoa, bạn cùng lớp. Tôi muốn nói điều này thật lòng: Anh không cần thuê BMW để đi họp lớp. Bọn tôi từng là bạn bè suốt mấy năm trời, đâu ai đánh giá anh qua chiếc xe. Điều khiến mọi người quý trọng anh chính là sự thật thà và tốt bụng ngày xưa. Tôi mong anh vẫn là chính mình, đừng để áp lực xã hội biến thành gánh nặng”.

Đọc xong, anh Minh lặng người. Trương Hoa chính là cô bạn từng ngồi cạnh anh suốt 4 năm đại học. Người bạn hiền lành năm xưa nay đã là giáo viên trung học. Từ dòng tin nhắn của cô bạn năm xưa, anh chợt nhận ra một sự thật. Suốt những năm qua, anh mải mê lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, lại tự mặc định rằng giá trị của một con người nằm ở địa vị và của cải. Giờ đây, anh hiểu rằng điều đáng quý nhất chính là sự chân thật và những tình cảm không đổi theo thời gian.

“Cả đời tôi không thể quên khoảnh khắc đó. Tôi nhận ra rằng mình đã quá ngốc nghếch khi chạy theo hình thức. Bạn bè thật sự không cần một chiếc BMW để chứng minh mình đáng trân trọng”, anh Minh chia sẻ.

Câu chuyện của anh Minh nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng nghìn bình luận. Nhiều người đồng cảm, cho rằng áp lực “sĩ diện” trong các buổi họp lớp ngày nay đã vô tình biến những cuộc gặp gỡ bạn bè thành nơi để so đo, khoe khoang. Một số khác lại nhắn nhủ: “Bạn bè cũ là nơi để chúng ta tìm lại ký ức tuổi trẻ, không phải sàn diễn để chứng minh thành công”.

Tưởng bạn nghèo xin đồ ăn thừa ở buổi họp lớp, khi thấy chiếc xe đến đón anh ấy cả nhóm mới sững sờTưởng bạn nghèo xin đồ ăn thừa ở buổi họp lớp, khi thấy chiếc xe đến đón anh ấy cả nhóm mới sững sờ

GĐXH - Buổi họp lớp kỷ niệm 10 năm ra trường tưởng chừng chỉ toàn tiếng cười, thế nhưng, một hành động của người bạn cũ đã khiến cả nhóm hoài nghi đến lặng im, rồi rưng rưng nước mắt.

Top