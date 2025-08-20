Mới nhất
Nghỉ hưu không phải là già: 4 thói quen giúp cụ ông U70 sống an yên, hạnh phúc

Thứ tư, 14:06 20/08/2025 | Gia đình
GĐXH - Nghỉ hưu vốn dĩ là quãng thời gian con người có nhiều khoảng lặng để suy ngẫm và để chăm sóc chính mình. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách tận dụng giai đoạn này để sống khỏe mạnh, an yên.

Ông Lý, gần 70 tuổi ở Trung Quốc, là một minh chứng sống động. Kể từ khi bước vào tuổi nghỉ hưu, ông đã trải qua 267 ngày kiên trì thay đổi bản thân và nhờ vậy, cuộc đời ông sang một trang mới, khỏe mạnh hơn, tinh thần nhẹ nhõm hơn và quan trọng nhất là tâm thế an nhàn, lạc quan.

Nghỉ hưu bắt đầu thay đổi tư duy

Khi còn trẻ, ông Lý từng bận rộn với công việc, kiếm tiền, bon chen với đời, đôi khi quên mất rằng sức khỏe và tinh thần mới là vốn quý nhất. 

Chỉ đến khi về hưu, ông mới có cơ hội dừng lại, lắng nghe bản thân và tìm cách sống khác đi.

Ông chia sẻ: "Muốn thay đổi cuộc đời, trước hết phải thay đổi suy nghĩ và thói quen của mình.

Chính từ nhận thức ấy, ông đặt ra cho bản thân 4 nguyên tắc vàng và kiên trì thực hiện trong hơn 200 ngày. Kết quả mang lại khiến ngay cả con cháu trong gia đình cũng phải bất ngờ.

Nghỉ hưu không phải là già: 4 thói quen giúp cụ ông U70 sống an yên, hạnh phúc - Ảnh 1.

Chỉ đến khi về hưu, ông mới có cơ hội dừng lại, lắng nghe bản thân và tìm cách sống khác đi. Ảnh minh họa

1. Thay đổi bản thân thay vì cố gắng thay đổi người khác

Ở tuổi xế chiều, ông Lý nhận ra một sự thật: con người không thể ép buộc người khác sống theo ý mình. 

Thay vào đó, cách tốt nhất là điều chỉnh bản thân, học cách thấu hiểu và chấp nhận sự khác biệt.

Trong gia đình, thay vì tranh cãi, ông học cách lắng nghe. Thay vì chỉ trích, ông đặt mình vào vị trí của con cháu để cảm thông. 

Nhờ vậy, bầu không khí trong nhà trở nên ấm áp, ông cũng thấy lòng mình bao dung và thanh thản hơn.

2. Kiềm chế cơn giận, giữ lấy sự bình yên

Tuổi trẻ từng khiến ông Lý nóng nảy, thẳng tính và đôi khi làm tổn thương người khác. Nhưng giờ đây, ông hiểu rằng cơn giận chỉ để lại sự mệt mỏi và những vết rạn nứt trong tình cảm.

Kể từ ngày nghỉ hưu, ông tập rèn sự điềm tĩnh. Mỗi khi gặp chuyện không như ý, ông hít thở thật sâu, chọn im lặng để suy xét rồi mới phản hồi. 

Nhờ vậy, ông cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn và mối quan hệ xung quanh cũng trở nên hài hòa hơn.

3. Đọc sách nuôi dưỡng tâm hồn, thay vì mải mê mua sắm

Thay vì dành thời gian rong chơi hay mua sắm không cần thiết, mỗi buổi chiều, ông Lý rót một tách trà, mở vài trang sách và thả mình vào thế giới tri thức.

Những cuốn sách giúp ông làm giàu tâm hồn, mở rộng suy nghĩ và giữ cho trí óc minh mẫn. 

Ông tin rằng tuổi già không phải là dấu chấm hết, mà là lúc ta cần "bồi đắp tinh thần" nhiều hơn, để tâm hồn luôn tươi mới.

4. Tập thể dục thay vì lướt web vô bổ

Trong thời đại công nghệ, nhiều người lớn tuổi dành hàng giờ lướt điện thoại, xem tin tức. Nhưng ông Lý quyết định khác đi: ông chọn vận động để bảo vệ sức khỏe tuổi già.

Mỗi sáng, ông đi bộ quanh công viên, tập vài động tác thái cực quyền. Buổi tối, ông ngồi thiền 15 phút để tâm trí thư giãn. 

Thói quen ấy giúp cơ thể ông dẻo dai, tinh thần minh mẫn và giấc ngủ sâu hơn.

Đặc biệt, ông cũng chú ý không ngủ quá nhiều, luôn duy trì sự vận động để xương khớp chắc khỏe. Ở tuổi gần 70, đây chính là chìa khóa giúp ông giữ gìn sức khỏe toàn diện.

Nghỉ hưu là bắt đầu một hành trình sống mới

Sau 267 ngày kiên trì, ông Lý cảm nhận sự thay đổi rõ rệt trong từng hơi thở và từng ngày sống. 

Ông hiểu rằng nghỉ hưu không đồng nghĩa với già nua, mà là cơ hội để bắt đầu một hành trình sống mới khỏe mạnh, an yên và hạnh phúc.

Điều đáng quý là ông không chỉ cải thiện sức khỏe, mà còn tìm được sự tĩnh lặng trong tâm hồn, khiến tuổi già trở nên nhẹ nhàng và đáng sống hơn.

Người khôn ngoan không bao giờ nghỉ hưu mà thiếu 3 "bùa hộ mệnh" nàyNgười khôn ngoan không bao giờ nghỉ hưu mà thiếu 3 'bùa hộ mệnh' này

GĐXH - Để tận hưởng khoảng thời gian sống yên bình, hạnh phúc khi về hưu, ta cần hoạch định rõ 1 vài việc trước khi nghỉ hưu để tránh gặp khủng hoảng tinh thần.

Theo Toutiao

Tường Vy (t/h)
