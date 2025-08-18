Mới nhất
Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹ

Thứ hai, 16:04 18/08/2025 | Nuôi dạy con
GĐXH - Trong hành trình nuôi dạy con, có những người cha mẹ không cần nhiều lời dạy dỗ, nhưng con cái vẫn trưởng thành tử tế, hiếu thảo và biết ơn.

Câu chuyện về cụ bà 85 tuổi dưới đây chính là minh chứng sống động: bí quyết để có những đứa con hiếu thảo thực ra chỉ gói gọn trong hai chữ "làm gương".

6 con đều hiếu thảo, bí quyết nằm ở cách sống của cha mẹ

Một chủ đề trên diễn đàn Trung Quốc gần đây với tiêu đề "Sáu người con của bà nội đều hiếu thảo" đã thu hút nhiều sự chú ý. Người chia sẻ kể về người bà 85 tuổi của mình, một người mẹ, người vợ bình dị nhưng đã nuôi dạy nên 6 người con hiếu thảo, đoàn kết.

Theo lời kể, ngôi nhà nhỏ của bà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Con cháu thường xuyên lui tới, ngày lễ Tết thì quây quần đông đủ, thậm chí có hôm đông đến mức trẻ con phải bưng bát đứng quanh bàn ăn. 

Dù không giàu có, không nhiều lương hưu, nhưng cuộc sống cuối đời của bà lại tràn ngập niềm hạnh phúc vì con cháu luôn quan tâm, chăm sóc.

Khi hàng xóm hỏi bí quyết dạy con hiếu thảo, bà chỉ mỉm cười và nói: "Không cần dạy nhiều, tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình. Cách tốt nhất để dạy con hiếu thảo là làm gương."

Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹ - Ảnh 1.

Dù không giàu có, không nhiều lương hưu, nhưng cuộc sống cuối đời của bà lại tràn ngập niềm hạnh phúc vì con cháu luôn quan tâm, chăm sóc. Ảnh minh họa

Nuôi dạy con bằng hành động, không chỉ bằng lời nói

Cha mẹ nào cũng mong con cái trưởng thành tử tế, biết ơn và hiếu thảo. Nhưng sự thật là trẻ học theo cha mẹ không phải bằng những lời răn dạy, mà bằng cách quan sát từng hành vi, cách ứng xử trong đời sống thường ngày.

Cha mẹ muốn con trung thực nhưng lại hay nói dối.

Cha mẹ muốn con biết điều nhưng lại thô lỗ, nóng nảy với người xung quanh.

Cha mẹ muốn con không "nghiện" điện thoại, nhưng bản thân lại cắm mặt vào màn hình suốt ngày.

Trẻ con tinh ý hơn người lớn nghĩ rất nhiều. Các em không nghe lời rao giảng suông, mà nhìn thẳng vào cách cha mẹ sống để học theo.

Một câu chuyện nhỏ minh chứng rõ điều này: Một cậu bé khi được hỏi lớn lên muốn làm nghề gì, đã trả lời: "Con muốn làm đầu bếp để nấu món ngon cho bà và bố mẹ." 

Cậu bé chẳng hề được dạy bài học đạo đức nào, chỉ đơn giản hàng ngày nhìn thấy mẹ chăm chút từng bữa ăn cho bà ngoại răng yếu. Từ đó, lòng hiếu thảo tự nhiên hình thành trong tâm trí non nớt ấy.

Ba nguyên tắc "làm gương" để nuôi dạy con hiếu thảo

Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹ - Ảnh 2.

Trẻ con tinh ý hơn người lớn nghĩ rất nhiều. Các em không nghe lời rao giảng suông, mà nhìn thẳng vào cách cha mẹ sống để học theo. Ảnh minh họa

Trở thành người mà bạn muốn con trở thành

Cha mẹ hãy sống đúng mực, nói lời tử tế, giữ thái độ nhã nhặn, biết lắng nghe, trung thực và yêu thương ông bà. Trẻ nhìn thấy sẽ tự khắc học theo.

Thường xuyên nhìn lại chính mình

Nếu thấy con cư xử chưa tốt, hãy tự hỏi: "Có phải con đang phản chiếu hành động của mình không?". Khi cha mẹ thay đổi, con cũng sẽ dần thay đổi.

Đồng hành thay vì áp đặt

Đừng dùng quyền lực để ép buộc con. Hãy trò chuyện, lắng nghe, hướng dẫn bằng sự tôn trọng và tình yêu thương. Khi con làm tốt, hãy ghi nhận và khích lệ.

Ngoài ra, việc kể cho con nghe những câu chuyện về lòng hiếu thảo cũng là cách gieo hạt mầm nhân cách. Trẻ từ 4 – 5 tuổi đã rất thích nghe kể chuyện. 

Mỗi câu chuyện về sự biết ơn, tình thân không chỉ rèn trí nhớ, ngôn ngữ, mà còn gieo vào tâm hồn trẻ những "tấm gương" sống động để học hỏi.

Nuôi dạy con hiếu thảo bắt đầu từ cha mẹ

Cụ bà 85 tuổi trong câu chuyện trên đã cho chúng ta một bài học sâu sắc: muốn nuôi dạy con hiếu thảo, tử tế thì cha mẹ phải sống hiếu thảo và tử tế trước. Con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ.

Một cái ôm, một lời cảm ơn, một hành động chăm sóc ông bà nhỏ bé mỗi ngày, tất cả đều được con nhìn thấy và lưu giữ. Và chính những điều đó mới bền vững hơn bất kỳ bài học đạo đức nào.

Điểm danh các con giáp hiếu thảo bậc nhất: Cha mẹ tự hào, trời ban phúc báoĐiểm danh các con giáp hiếu thảo bậc nhất: Cha mẹ tự hào, trời ban phúc báo

GĐXH - Những con giáp này luôn coi trọng công ơn sinh thành, sẵn sàng hy sinh thời gian, tiền bạc để chăm sóc cha mẹ. Chính lòng hiếu thảo giúp họ nhận được nhiều phúc báo.

Tường Vy (t/h)
