Nghỉ hưu, mẹ chuyển đến sống cùng nhà con gái: Bài học tuổi già đắt giá từ hai múi sầu riêng
GĐXH - Khi bước sang tuổi nghỉ hưu, nhiều người mong muốn được an hưởng những tháng ngày yên bình bên con cháu. Thế nhưng, thực tế lại không phải lúc nào cũng như mơ.
Câu chuyện nghỉ hưu của dì Lý (63 tuổi, quê Sơn Đông, Trung Quốc) là một minh chứng đầy chua xót nhưng cũng ẩn chứa bài học sâu sắc về việc biết yêu thương chính mình.
Những ngày đầu sau khi nghỉ hưu: Cô đơn và trống trải
Sau khi chồng qua đời, dì Lý sống một mình trong căn nhà nhỏ. Bà chỉ có một người con gái, cũng là niềm hy vọng và chỗ dựa tinh thần duy nhất.
Những ngày đầu nghỉ hưu, bà tận hưởng sự tự do, không còn vướng bận công việc. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cuộc sống dần trở nên đơn điệu.
Ngày qua ngày, ngoài việc xem TV, lướt điện thoại, dì Lý gần như không có việc gì khác để làm. Cô đơn gặm nhấm bà từng giờ, từng phút.
Một buổi sáng, bà đột nhiên choáng váng, suýt ngất đi. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận cơ thể bà bị suy nhược, cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.
Khoảnh khắc ấy khiến bà nhận ra sự yếu đuối của mình khi tuổi tác chồng chất. Cảm giác lạc lõng giữa bốn bức tường càng thôi thúc bà mong muốn được sống cùng con cái để bớt hiu quạnh.
Quyết định chuyển đến thành phố sống cùng con gái
Khi nghe mẹ chia sẻ, cô con gái lập tức đồng ý đón bà lên thành phố. Ban đầu, mọi chuyện diễn ra khá ấm áp.
Con rể tỏ ra niềm nở, còn dì Lý thì tràn đầy hy vọng về một tuổi già sum vầy, hạnh phúc.
Thế nhưng, chỉ ít lâu sau, bà nhận ra sự thay đổi. Con rể dần trở nên lạnh nhạt, ít trò chuyện.
Lo lắng mình trở thành gánh nặng, dì Lý chủ động làm việc nhà, nấu nướng, thậm chí đi chợ mua đồ để phụ giúp. Nhưng sự cố gắng ấy không xóa được bức tường vô hình giữa bà và con rể.
"Hai múi sầu riêng" và nỗi buồn tuổi già
Một ngày nọ, con rể mua một quả sầu riêng qua mạng. Khi về nhà, phát hiện hai múi đã bị ăn mất, anh tức giận ra mặt.
Dù dì Lý giải thích rằng bà chỉ ăn vì đói, nhưng con rể không thông cảm. Từ hôm đó, thái độ anh ta càng xa cách hơn.
Điều khiến bà đau lòng hơn cả là con gái lại chọn cách im lặng, thậm chí dần ít quan tâm mẹ như trước.
Trong sâu thẳm, dì Lý tự hỏi: "Phải chăng tuổi già của mình thật sự là gánh nặng với các con?".
Bước ngoặt: Trở về quê hương
Không lâu sau, con gái và con rể nói thẳng rằng nhà chật, ông bà thông gia sắp lên khám bệnh, nên mong bà trở về quê.
Dì Lý hiểu đó chỉ là cái cớ. Trái tim bà nhói đau, nhưng vẫn mỉm cười chấp nhận.
Về lại quê nhà, bà quay về với nhịp sống quen thuộc: một mình ăn, ngủ, xem TV. Nhưng thay vì gục ngã trong cô đơn, dì Lý dần học cách thay đổi.
Bà đọc sách, tập vẽ, làm đồ thủ công, trò chuyện với hàng xóm. Bà nhận ra, nghỉ hưu không đồng nghĩa với chấm dứt niềm vui, mà là cơ hội để bắt đầu một hành trình mới – hành trình tự chăm sóc và yêu thương bản thân.
Sự đoàn tụ bất ngờ
Một ngày, dì Lý nhận được cuộc gọi từ con gái. Hai vợ chồng được cử về quê công tác, mong muốn được ở cùng mẹ một thời gian.
Họ chân thành xin lỗi, giải thích mọi chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm.
Lần này, thay vì oán trách, bà mỉm cười tha thứ. Bởi qua biến cố, bà hiểu con gái đã trưởng thành, biết quan tâm đến cảm xúc của mẹ hơn.
Những ngày ngắn ngủi bên nhau, cả nhà cùng đi du lịch, nấu ăn, cười đùa. Dì Lý thấy lòng mình ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Nghỉ hưu rồi hãy biết yêu thương chính mình
Sau khi con gái và con rể trở lại thành phố, dì Lý vẫn chọn sống một mình. Nhưng khác với trước kia, bà không còn cảm thấy trống rỗng.
Bà học được rằng tuổi già không chỉ là chờ đợi tình thương từ con cháu, mà trước hết phải biết tự tạo hạnh phúc cho chính mình.
Nghỉ hưu không có nghĩa là kết thúc, mà là khởi đầu cho một hành trình sống chậm, sống cho mình, trân trọng từng khoảnh khắc bình yên.
Theo 163
Top cung hoàng đạo sống dĩ hòa vi quý, càng nhường nhịn càng thành côngGia đình - 2 giờ trước
GĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây sống theo nguyên tắc "một điều nhịn, chín điều lành", họ không thích tranh cãi, càng không muốn tạo ra khoảng cách trong các mối quan hệ.
Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thậtChuyện vợ chồng - 4 giờ trước
Không sính lễ, không vàng cưới, nhưng anh cưới được một "nữ cường nhân" có nhà có xe, còn chị tìm được một người đàn ông thật thà, coi trọng tình nghĩa hơn tiền bạc.
Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lờiGia đình - 17 giờ trước
GĐXH - Trong hành trình bước vào tuổi già, không ít cha mẹ trăn trở: nên ở cùng con cái để được chăm sóc hay tự lo cho mình để giữ sự tự do?
Nhường hết tài sản cho vợ cũ nuôi con, về già mới biết 2 con đều của người khácChuyện vợ chồng - 21 giờ trước
Không chỉ để lại nhà và tiền tiết kiệm cho vợ cũ nuôi con, ông Giang còn tiếp tục bị bòn rút sau ly hôn; khi có tuổi ông mới biết cả hai quý tử đều là "con tu hú".
Nghỉ hưu không phải là già: 4 thói quen giúp cụ ông U70 sống an yên, hạnh phúcGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Nghỉ hưu vốn dĩ là quãng thời gian con người có nhiều khoảng lặng để suy ngẫm và để chăm sóc chính mình. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách tận dụng giai đoạn này để sống khỏe mạnh, an yên.
Những cung hoàng đạo nhát gan, dễ bỏ lỡ cơ hội trong cuộc sốngGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong vòng tròn hoàng đạo, bên cạnh những chòm sao mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, thì cũng có những cung hoàng đạo sống thiên về sự an toàn, thận trọng đến mức để nỗi sợ hãi chi phối, khiến họ bỏ lỡ không ít cơ hội tốt đẹp.
Cô dâu òa khóc khi anh trai bị bệnh Down tặng vàng cưới, dặn ‘đừng rửa bát nhiều’Gia đình - 1 ngày trước
Khoảnh khắc đó, cô dâu, chú rể và người thân có mặt tại lễ vu quy đều rơi nước mắt.
Về ở nhà con gái sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra lòng tốt của con rể ẩn chứa mục đích khácGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi 67, sau khi nghỉ hưu, tôi cứ ngỡ mình sẽ có những năm tháng bình yên bên con gái và con rể, nhưng tôi đã lầm...
Cụ ông 76 tuổi dối vợ đi gặp nhân tình, hé lộ sự thật choáng vángGia đình - 1 ngày trước
Cụ ông 76 tuổi thiệt mạng trong tai nạn thương tâm khi đến cuộc hẹn với nhân tình. Tuy nhiên, sau đó, gia đình phát hiện sự thật gây choáng váng.
Sau vụ trekking ở Cúc Phương bị mất tích và lời nhắc: 5 mẹo sinh tồn cha mẹ phải dạy con ngayNuôi dạy con - 2 ngày trước
GĐXH - Từ vụ trekking Cúc Phương gây xôn xao, 5 kỹ năng sinh tồn sau đây là “bùa hộ mệnh” giúp con bạn biết để an toàn khi lạc trong rừng.
Về ở nhà con gái sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra lòng tốt của con rể ẩn chứa mục đích khácGia đình
GĐXH - Ở tuổi 67, sau khi nghỉ hưu, tôi cứ ngỡ mình sẽ có những năm tháng bình yên bên con gái và con rể, nhưng tôi đã lầm...