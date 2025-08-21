Bài văn của con gái đã khiến chồng tôi cứng họng, bố mẹ chồng thì chết lặng, còn tôi hả hê vô cùng
Vừa đọc những dòng đầu tiên, tim tôi đã thắt lại...
Gia đình tôi từ lâu đã chẳng còn hạnh phúc. Nhưng với bố mẹ chồng, với hàng xóm, với bạn bè, vợ chồng tôi vẫn phải mang mặt nạ. Anh là người đàn ông thành đạt, đi đâu cũng nói thương vợ, chiều con. Còn tôi, vì sĩ diện gia đình, vì con gái nhỏ, vì cả bố mẹ đau yếu liên miên nên cắn răng chịu đựng, chẳng hé răng một lời.
Thực tế, anh là người chồng gia trưởng, lạnh lùng. Về nhà, anh hầu như chẳng động tay vào việc gì, lại thường xuyên lớn tiếng trách mắng. Có những đêm, anh bỏ mặc tôi một mình với nước mắt, nhưng sáng ra vẫn khoác vai tôi tươi cười đi dự tiệc. Tôi gọi đó là một cuộc hôn nhân giả tạo.
Chịu đựng bao năm, tôi quen rồi. Tôi nghĩ con gái còn nhỏ, chắc chưa hiểu gì. Tôi chỉ mong, mình cố gắng thêm chút nữa, ít ra con không phải nhìn thấy những vết nứt trong gia đình.
Nhưng tôi đã nhầm.
Tuần trước, con gái học lớp 3 nhận đề bài: "Hãy tả về bố em". Tối đến, con hí hoáy viết. Tôi thoáng nhìn, cứ nghĩ con sẽ viết mấy câu ngô nghê như "Bố em cao to, bố em rất yêu thương em...".
Đến hôm đến đón con, cô giáo đưa cho tôi bài văn của con. Vừa đọc những dòng đầu tiên, tim tôi đã thắt lại:
"Bố em rất bận, đi làm suốt ngày. Về nhà bố thường ngồi bấm điện thoại, chẳng làm gì, ít khi nói chuyện với mẹ con em. Bố hay quát mẹ, nhiều lần em thấy mẹ khóc nhưng mẹ không nói. Có hôm em ngủ dậy, bố không có nhà, mẹ ngồi một mình trong bếp. Em chỉ biết ôm mẹ vì mẹ bảo thế là mẹ vui rồi. Em ước gì bố giống bố của bạn lớp em, hay chở con đi chơi và nói chuyện vui vẻ với mẹ. Em chỉ muốn mình lớn thật nhanh, kiếm được nhiều tiền để đưa mẹ đi thật xa, vì em từng nghe mẹ nói chuyện điện thoại mẹ bảo muốn đến nơi hạnh phúc…".
Tôi cắn môi, nước mắt chực trào. Con gái tôi mới 8 tuổi, vậy mà đã nhìn thấu tất cả. Từng chi tiết tưởng như nhỏ nhặt, tôi cố giấu, thì ra con đều ghi lại trong tim. Cô giáo khuyên tôi nên để ý con hơn.
Hôm đó về nhà, con bé đưa bài văn cho chồng tôi khoe cô chấm 9 điểm. Anh đọc xong, mặt tái nhợt, bố mẹ chồng ngồi cạnh cũng chết lặng. Từ trước đến nay, họ luôn nghĩ con trai mình hoàn hảo, còn tôi là người phụ nữ biết hưởng mà không biết ơn. Giờ thì, chính lời đứa trẻ đã phơi bày tất cả.
Điều lạ là, tôi không thấy buồn. Tôi thấy hả hê. Vì cuối cùng, tôi không cần phải thanh minh, không cần phải kể khổ. Một đứa trẻ ngây thơ đã nói thay tiếng lòng của tôi.
Đêm đó, tôi nằm cạnh con, ôm chặt con vào lòng. Tôi sẽ chờ đợi sự sửa chữa của chồng tôi. Hoặc có lẽ tôi sẽ đủ dũng cảm mà kết thúc cuộc hôn nhân giả tạo này sớm hơn dự định. Tôi tin con gái sẽ hiểu và vượt qua được cú sốc tâm lý này.
Không sính lễ, không vàng cưới, nhưng anh cưới được một "nữ cường nhân" có nhà có xe, còn chị tìm được một người đàn ông thật thà, coi trọng tình nghĩa hơn tiền bạc.
Không chỉ để lại nhà và tiền tiết kiệm cho vợ cũ nuôi con, ông Giang còn tiếp tục bị bòn rút sau ly hôn; khi có tuổi ông mới biết cả hai quý tử đều là "con tu hú".
3 thiên thần nhỏ của một gia đình Đà Nẵng đều ra đời đúng ngày 5/9 trong 3 năm liên tiếp theo cách sinh thường; sự trùng hợp khiến cha mẹ các bé trở nên nổi tiếng.
Cô dâu bất ngờ yêu cầu nhà trai đưa hơn 200 triệu đồng "phí xuống xe" ngay tại cổng nhà chồng, thiếu một xu cũng không bước xuống.
Hành trình tìm thấy hạnh phúc đích thực của cô dâu Lâm Đồng đầy gian nan và trắc trở.
Chàng trai Ấn Độ chạy xe suốt 12 tiếng đồng hồ, vượt 600km từ TPHCM về Quảng Ngãi để ra mắt nhà người yêu vào đêm giao thừa.
Vợ lên sóng radio trực tiếp đối chất tình nhân của chồng, làm dấy lên tranh cãi về chuyện ngoại tình.
Bị bạn gái ép đưa thêm tiền sính lễ, thanh niên cùng gia đình về tận nhà tìm nguyên nhân thì bất ngờ phát hiện cô đã lên chức bà nội.
Được mai mối với bạn gái quen qua mạng, người đàn ông mất 2 tay tin rằng mình đã tìm được tình yêu thực sự, quyết định gửi gần 400 triệu đồng cho cô ta.
Sự xuất hiện của hai đứa trẻ khiến cuộc sống của cặp đôi đồng giới trở nên mới mẻ và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Tình yêu của họ cũng nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình.
