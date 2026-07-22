Vóc dáng hiện tại của Trúc Anh 'Mắt biếc' khiến fan ngỡ ngàng
GĐXH - Trúc Anh 'Mắt biếc' gây ấn tượng với vóc dáng cân đối và thần thái tươi tắn trong sự kiện gần đây. Hành trình giảm cân của cô khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay đăng tải hình ảnh mới, cô đều nhận được nhiều lời động viên từ khán giả vì sự nỗ lực thay đổi bản thân.
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Cùng với sự phát triển của đời sống hiện đại, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp ngày càng được nhiều người quan tâm. Không chỉ hướng đến cải thiện ngoại hình, các dịch vụ thẩm mỹ hiện nay còn góp phần nâng cao sự tự tin và chất lượng cuộc sống.
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Bạn gái của Lamine Yamal, Ines Garcia, thu hút sự chú ý với nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng trên khán đài World Cup 2026.
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Mê mẩn đôi chân 1m22 của Lương Thùy LinhĐẹp -
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