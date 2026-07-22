Vóc dáng hiện tại của Trúc Anh 'Mắt biếc' khiến fan ngỡ ngàng

Hành trình thay đổi ngoại hình của Trúc Anh từng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Tháng 2/2025, nữ diễn viên tiết lộ cân nặng từng chạm ngưỡng gần 85 kg sau một thời gian dài gặp vấn đề về sức khỏe và sinh hoạt. Cô quyết tâm bắt đầu hành trình giảm cân bằng việc điều chỉnh chế độ ăn uống kết hợp tập luyện đều đặn.