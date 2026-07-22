Vóc dáng hiện tại của Trúc Anh 'Mắt biếc' khiến fan ngỡ ngàng

Thứ tư, 17:02 22/07/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Trúc Anh 'Mắt biếc' gây ấn tượng với vóc dáng cân đối và thần thái tươi tắn trong sự kiện gần đây. Hành trình giảm cân của cô khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vóc dáng Trúc Anh ' Mắt biếc ' gây sốt với sự thay đổi ngoạn mục năm 2026 - Ảnh 1.

Mới đây, nữ diễn viên góp mặt trong đám cưới của diễn viên Lan Thy và nhạc trưởng Dustin Tiêu. Giữa dàn khách mời, một khoảnh khắc Trúc Anh đứng chụp ảnh tại khu vực đón khách bất ngờ nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội vì vóc dáng hiện tại.

Vóc dáng Trúc Anh ' Mắt biếc ' gây sốt với sự thay đổi ngoạn mục năm 2026 - Ảnh 2.

Nữ diễn viên xuất hiện với chiếc váy trắng dáng ngắn, khoe đôi chân thon gọn và vóc dáng cân đối hơn trước. Gương mặt cũng thanh thoát, thần sắc tươi tắn hơn.

Vóc dáng Trúc Anh ' Mắt biếc ' gây sốt với sự thay đổi ngoạn mục năm 2026 - Ảnh 3.

Có thể thấy, sau thời gian giảm cân tích cực, Trúc Anh đã lấy lại ngoại hình gọn gàng và cân đối hơn. Đặc biệt, ở khoảnh khắc tự nhiên, gần như không có sự can thiệp của các hiệu ứng chỉnh sửa, nữ diễn viên vẫn ghi điểm với diện mạo rạng rỡ.

Vóc dáng Trúc Anh ' Mắt biếc ' gây sốt với sự thay đổi ngoạn mục năm 2026 - Ảnh 4.

Bên cạnh vóc dáng, nhiều người còn nhận xét Trúc Anh ngày càng tự tin hơn trong cách lựa chọn trang phục.

Vóc dáng Trúc Anh ' Mắt biếc ' gây sốt với sự thay đổi ngoạn mục năm 2026 - Ảnh 5.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên thường xuyên diện các thiết kế ôm dáng hoặc váy ngắn để tôn lợi thế hình thể sau khi giảm cân.

Vóc dáng Trúc Anh ' Mắt biếc ' gây sốt với sự thay đổi ngoạn mục năm 2026 - Ảnh 6.

Không chỉ ngoại hình thay đổi, thần thái trước ống kính của Trúc Anh cũng được đánh giá tươi tắn, rạng rỡ hơn hẳn so với giai đoạn trước.

Vóc dáng Trúc Anh ' Mắt biếc ' gây sốt với sự thay đổi ngoạn mục năm 2026 - Ảnh 7.

Hành trình thay đổi ngoại hình của Trúc Anh từng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Tháng 2/2025, nữ diễn viên tiết lộ cân nặng từng chạm ngưỡng gần 85 kg sau một thời gian dài gặp vấn đề về sức khỏe và sinh hoạt. Cô quyết tâm bắt đầu hành trình giảm cân bằng việc điều chỉnh chế độ ăn uống kết hợp tập luyện đều đặn.

Vóc dáng Trúc Anh ' Mắt biếc ' gây sốt với sự thay đổi ngoạn mục năm 2026 - Ảnh 8.

Đến tháng 5/2026, Trúc Anh cho biết cân nặng của cô đã giảm xuống còn 60 kg, sức khỏe hồi phục hoàn toàn và tinh thần cũng duy trì trạng thái tích cực. Nữ diễn viên lựa chọn tập gym, boxing và duy trì lối sống lành mạnh thay vì giảm cân cấp tốc.

Vóc dáng Trúc Anh ' Mắt biếc ' gây sốt với sự thay đổi ngoạn mục năm 2026 - Ảnh 9.
Vóc dáng Trúc Anh ' Mắt biếc ' gây sốt với sự thay đổi ngoạn mục năm 2026 - Ảnh 10.

Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay đăng tải hình ảnh mới, cô đều nhận được nhiều lời động viên từ khán giả vì sự nỗ lực thay đổi bản thân.


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