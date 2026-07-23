Siêu mẫu hạng A chuẩn bị trở lại sàn diễn Victoria's Secret

Victoria's Secret Fashion Show sẽ chính thức trở lại trong năm 2026 và mang đến một thay đổi đáng chú ý khi lần đầu tiên rời New York để tổ chức tại Los Angeles. Cùng với thông báo này, thương hiệu nội y nổi tiếng cũng xác nhận siêu mẫu Gigi Hadid sẽ góp mặt trên sàn diễn.

Cụ thể, mới đây, Victoria's Secret thông báo trên Instagram: "Năm nay, chúng tôi đưa show diễn đến nơi khai sinh của sự hào nhoáng, những ngôi sao và các biểu tượng - Los Angeles, California. Đây vốn là Thành phố Thiên thần".

Ngay sau đó, Gigi Hadid xuất hiện trong đoạn video công bố với lời nhắn đầy hào hứng: "Lên xe thôi các thiên thần, chúng ta đến Los Angeles!".

Gigi Hadid lần đầu trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show vào năm 2015. Khi ấy, cô gây ấn tượng với hai thiết kế nổi bật, gồm một bộ trang phục lấy cảm hứng từ lính cứu hỏa và một tạo hình cánh bướm màu xanh.

Gigi Hadid lần đầu trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show vào năm 2015.

Chia sẻ về cột mốc đáng nhớ này trong năm ngoái, siêu mẫu cho biết cô từng trượt casting hai đến ba lần trước khi chính thức được lựa chọn.

"Tôi vẫn nhớ cảm giác khi biết mình được trình diễn lần đầu. Tôi luôn quay lại show diễn này vì cô gái năm ấy đã nỗ lực rất nhiều để có được cơ hội đó. Đồng thời, đó cũng là món quà dành cho chính bản thân tôi thời niên thiếu - người từng chỉ biết ngồi trước màn hình và dõi theo Victoria's Secret Fashion Show", Gigi bày tỏ.

Trước màn ra mắt năm 2015, Gigi Hadid từng phải đối mặt với không ít lời chỉ trích về dáng người, kỹ năng catwalk cũng như những nghi vấn cô thành công nhờ xuất thân. Mẹ cô là cựu người mẫu, ngôi sao truyền hình Yolanda Hadid, còn cha là doanh nhân bất động sản Mohamed Hadid.

Đáp lại những tranh cãi, Gigi từng khẳng định trên Instagram: "Đúng, cơ thể tôi không giống nhiều người mẫu khác. Tôi vẫn đang cố gắng hoàn thiện khả năng trình diễn. Nhưng tôi là người làm việc chăm chỉ và luôn tự tin vào bản thân".

Người đẹp cũng nhấn mạnh cô không có ý định thay đổi ngoại hình chỉ vì những bình luận tiêu cực.

Sau màn ra mắt năm 2015, Gigi Hadid tiếp tục góp mặt tại Victoria's Secret Fashion Show vào các năm 2016, 2018, 2024 và 2025. Trong suốt một thập kỷ qua, cô trở thành gương mặt quen thuộc của hàng loạt tạp chí thời trang danh tiếng, sải bước trên các sàn diễn của Chanel, Versace cùng nhiều nhà mốt xa xỉ, đồng thời nằm trong nhóm siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới.

Sau màn ra mắt năm 2015, Gigi Hadid tiếp tục góp mặt tại Victoria's Secret Fashion Show vào các năm 2016, 2018, 2024 và 2025.

Hiện Victoria's Secret chưa công bố ngày diễn ra chính thức của show diễn năm 2026. Tuy nhiên, những mùa gần đây đều được tổ chức vào tháng 10.