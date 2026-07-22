Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ P.D De Paris: Kiến tạo hành trình làm đẹp từ nền tảng an toàn y khoa

Đáp ứng nhu cầu đó, với 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ, Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ P.D De Paris luôn xác định tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn y khoa và quy định pháp luật là nguyên tắc cốt lõi trong mọi hoạt động. Thông qua việc đầu tư bài bản về đội ngũ bác sĩ, cơ sở vật chất, trang thiết bị và quy trình chuyên môn theo chuẩn y khoa, phòng khám hướng tới cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ an toàn, chất lượng, góp phần bảo đảm quyền lợi và mang đến sự an tâm cho khách hàng.

Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cùng quy trình vô khuẩn theo tiêu chuẩn y khoa.

Giấy phép hành nghề – "Tấm lá chắn" bảo vệ khách hàng

Đặt yếu tố chuyên môn và y đức làm nền tảng trong mọi hoạt động, tại Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ P.D de Paris, toàn bộ bác sĩ thực hiện các kỹ thuật thẩm mỹ đều có giấy phép hành nghề và được đào tạo đúng chuyên khoa. Việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện hành nghề chính là "tấm lá chắn" pháp lý, bảo đảm mỗi can thiệp được thực hiện đúng phạm vi chuyên môn, qua đó bảo vệ quyền lợi và mang lại sự an tâm cho khách hàng.

Không chỉ đáp ứng yêu cầu về điều kiện hành nghề, đội ngũ bác sĩ tại đây còn được đào tạo chuyên sâu về phẫu thuật tạo hình, thường xuyên cập nhật các kỹ thuật mới, nâng cao năng lực chuyên môn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình y khoa trong từng ca can thiệp.

Bên cạnh đó, quy trình tư vấn trước can thiệp tại Phòng khám thẩm mỹ P.D de Paris cũng được xây dựng chặt chẽ theo chuẩn y khoa. Mỗi khách hàng đều được bác sĩ trực tiếp thăm khám lâm sàng, khai thác tiền sử bệnh lý, đánh giá tình trạng sức khỏe và tư vấn phương pháp phù hợp.

Bác sĩ CKI Ngô Khánh Hoàng trực tiếp thăm khám và phẫu thuật thẩm mỹ cho khách hàng tại P.D De Paris.

Bác sỹ CKI Phẫu thuật tạo hình Ngô Khánh Hoàng - bác sỹ tại Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ P.D de Paris cho biết: "Sau khi thăm khám, bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng cụ thể của từng khách hàng và tư vấn phương pháp phù hợp. Đối với những trường hợp có yêu cầu vượt quá phạm vi chuyên môn hoặc không bảo đảm an toàn, chúng tôi sẽ tư vấn và từ chối thực hiện. Nguyên tắc cao nhất trong mọi can thiệp là đặt sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu. Chỉ khi khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện về sức khỏe sau thăm khám, phẫu thuật mới được tiến hành theo đúng quy trình và danh mục kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt."

Hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình vô trùng chuẩn y khoa

Bên cạnh yếu tố con người, Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ P.D de Paris cũng chú trọng đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại, sử dụng thiết bị nhập khẩu, chất lượng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thăm khám, điều trị và thực hiện các can thiệp thẩm mỹ. Khu vực phòng tiểu phẫu được bố trí theo tiêu chuẩn y khoa với hệ thống phòng phẫu thuật áp lực dương. Song song với đó, toàn bộ dụng cụ y tế đều được xử lý theo quy trình hấp sấy vô khuẩn 3 bước nghiêm ngặt trước khi đưa vào sử dụng, bảo đảm yêu cầu kiểm soát vô khuẩn trong quá trình thực hiện kỹ thuật.

Trước mỗi ca phẫu thuật, khách hàng đều được thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra sức khỏe bắt buộc như xét nghiệm máu, thử phản ứng thuốc và đo các chỉ số sinh tồn. Chỉ khi kết quả thăm khám và các chỉ số sức khỏe đáp ứng yêu cầu, ca phẫu thuật mới được tiến hành theo đúng quy trình chuyên môn nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng.

Hiện nay, các dịch vụ tại phòng khám được cấp phép triển khai ở nhiều nhóm kỹ thuật tạo hình thẩm mỹ khác nhau, trong đó có các phương pháp thẩm mỹ tạo hình như phẫu thuật sửa sẹo, phẫu thuật căng da mặt bán phần, thủ thuật treo chỉ căng da mặt; … đối với thẩm mỹ vùng kín, phòng khám cung cấp các dịch vụ như làm đầy môi lớn, thu nhỏ âm đạo và các phương pháp cải thiện thẩm mỹ vùng kín theo nhu cầu của khách hàng.

Bác sĩ CKI Ngô Khánh Hoàng trực tiếp thăm khám và phẫu thuật thẩm mỹ cho khách hàng tại P.D De Paris.

Đảm bảo riêng tư và chế độ hậu mãi chu đáo

Trong lĩnh vực thẩm mỹ, đặc biệt với các dịch vụ nhạy cảm, sự riêng tư và trách nhiệm đồng hành không chỉ là yếu tố tạo nên trải nghiệm mà còn là thước đo uy tín của cơ sở thực hiện. Phòng khám luôn chú trọng xây dựng quy trình thăm khám kín đáo theo mô hình "1 bác sĩ - 1 khách hàng", bảo mật thông tin cá nhân, giúp khách hàng an tâm trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Không dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ, phòng khám đặt quyền lợi khách hàng làm trọng tâm thông qua các chính sách hậu mãi rõ ràng, chu đáo. Sau dịch vụ, khách hàng được theo dõi sát sao quá trình phục hồi, hỗ trợ liệu trình chăm sóc và tái khám định kỳ theo kế hoạch.

Với định hướng lấy chất lượng dịch vụ và sự an toàn làm trọng tâm, Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ P.D de Paris hướng tới xây dựng hành trình làm đẹp minh bạch, chuyên nghiệp, đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt hành trình làm đẹp.

Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ P.D De Paris là địa chỉ cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ tạo hình thẩm mỹ, chú trọng các yếu tố an toàn y khoa và sự minh bạch trong quá trình thực hiện. Với đội ngũ bác sĩ có giấy phép hành nghề, được đào tạo đúng chuyên môn và giàu kinh nghiệm, cùng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và quy trình thực hiện theo chuẩn y khoa, phòng khám hướng tới trở thành địa chỉ thẩm mỹ uy tín, tin cậy, mang đến cho khách hàng những giải pháp làm đẹp an toàn, chất lượng và phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng. Địa chỉ: 77 Triệu Việt Vương, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội Hotline: 088.989.5555 Facebook: https://www.facebook.com/pkthammy.pd/photos

Quang Minh