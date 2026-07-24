Phong cách thời trang trẻ trung của cựu người mẫu Đào Lan Phương

Những lựa chọn này vừa phù hợp không khí mùa hè, vừa giúp cô có những bức ảnh check-in nổi bật. Theo Đào Lan Phương, trang phục không nhất thiết phải đắt tiền mà quan trọng là phù hợp với vóc dáng, hoàn cảnh và phong cách cá nhân.