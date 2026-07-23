Cận cảnh sắc vóc top 30 Miss Grand Vietnam 2026

Best in Swimsuit - Một trong những phần thi được mong đợi nhất tại Miss Grand Vietnam 2026, là sân khấu để Top 30 tỏa sáng trong những thiết kế áo tắm, nơi vẻ đẹp hình thể được tôn vinh và bản lĩnh sân khấu được thể hiện qua kỹ năng trình diễn, thần thái cùng nguồn năng lượng và sức hút riêng của mỗi thí sinh.