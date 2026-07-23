Cận cảnh sắc vóc top 30 Miss Grand Vietnam 2026
GĐXH - Top 30 Miss Grand Vietnam 2026 khoe vẻ đẹp hình thể và thần thái trong bộ ảnh bikini ngay trước phần thi Best in Swimsuit.
Sau các đêm thi phụ, nhiều ứng viên tiềm năng đã dần lộ diện.
Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 dự kiến diễn ra ngày 31/7 để tìm ra người kế nhiệm đương kim Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi, trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ.
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GĐXH - Quỳnh Anh Shyn khoe vóc dáng săn chắc cùng làn da nâu khỏe khoắn trong bộ bikini tông xanh nổi bật.
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Siêu mẫu hạng A này lần đầu trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show vào năm 2015.
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