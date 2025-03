Bắc Kạn: Lễ kỷ niêm 125 năm thành lập tỉnh sẽ được tổ chức 20 ngày với nhiều tiết mục đặc sắc

Theo dự thảo kế hoạch, "Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn" năm 2025 gắn với kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 - 11/4/2025) diễn ra từ ngày 10 - 30/4.

Theo đó, lễ khai mạc "Tuần Văn hóa - Du lịch" với chủ đề, "Sông Cầu - Nơi ngọn nguồn hội tụ" dự kiến diễn ra vào 20h00 ngày 25/4 tại sân khấu nổi trên Sông Cầu đối diện tuyến phố đi bộ tại TP Bắc Kạn.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, du lịch gồm: Trình diễn di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc lưu vực sông Cầu; lễ hội Carnaval biểu diễn đường phố; giải đua xe đạp địa hình tỉnh Bắc Kạn mở rộng năm 2025 diễn ra tại Vườn Quốc gia Ba Bể; Giải vô địch Pickleball tỉnh Bắc Kạn mở rộng lần thứ I năm 2025 diễn ra tại TP Bắc Kạn và huyện Ba Bể.

Cùng với đó, tổ chức các tuyến tham quan, trải nghiệm du lịch Bắc Kạn gồm: Tuyến phố đi bộ Sông Cầu và hồ Nặm Cắt, tuyến tham quan, trải nghiệm động Nàng tiên, phố cổ thị trấn Yến Lạc gắn với Lễ hội văn hóa "Chợ tình Xuân Dương", huyện Na Rì năm 2025; tuyến tham quan, trải nghiệm hồ Ba Bể, rừng trúc Phiêng Phàng gắn với sự kiện "ngày hội bí xanh thơm Ba Bể" năm 2025.

Tham quan, trải nghiệm "điểm du lịch Cọn Poỏng, xã Nam Cường" và Khu ATK, huyện Chợ Đồn; tham quan, trải nghiệm, giao lưu văn hóa dân tộc Mông tại điểm du lịch Mù Là, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm.

Năm 2025, "Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn" dự kiến sẽ diễn ra trong 20 ngày.

Điểm nhấn của "Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn" năm 2025 hội chợ đặc sản vùng miền lưu vực Sông Cầu với 20 gian hàng tiêu chuẩn giới thiệu văn hóa ẩm thực các tỉnh lưu vực Sông Cầu và 120 gian hàng trưng bày, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm đặc sản vùng miền sẽ diễn ra tại tuyến phố đi bộ Sông Cầu từ ngày 25/4 đến 29/4/2025.

Ngoài ra còn có các hoạt động kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn như dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ; gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ, các bậc lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, sĩ quan cấp tướng đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh; Triển lãm tranh, ảnh và trưng bày hiện vật phản ánh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn; giải Bóng chuyền hơi tỉnh Bắc Kạn năm 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn cho biết, các thành viên tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung công việc, nhiệm vụ được phân công. Chủ động dự báo tình hình, các vấn đề phát sinh và có phương án xử lý ngay các sự cố phát sinh. Chú trọng phương án đảm bảo an toàn, an ninh, an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường cho người dân và du khách tham gia các chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2025.

