Miền Bắc tiếp tục có mưa lớn tầm tã, khu vực nào là tâm điểm?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục có mưa lớn ở vùng núi với lượng mưa đến 250mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông.
Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục có mưa lớn ở vùng núi với lượng mưa đến 250mm.
Ngày hôm qua (21/8), khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 140mm như: trạm Vạn Ninh (Lạng Sơn) 199mm, trạm Nhất Hòa (Lạng sơn) 195mm, trạm Tân Lập (Thái Nguyên) 143mm...
Từ chiều tối 21/8 đến đêm 22/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.
Từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi mưa chỉ vài nơi vào chiều tối. Trưa và chiều trời nắng, khá oi bức với mức nhiệt từ 33-34 độ.
Khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa và dông. Với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).
Thời tiết Hà Nội, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi. Nền nhiệt giảm nhẹ, cao nhất 32 độ, trời khá dịu mát.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày có nắng gián đoạn. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 30 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thời tiết TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.
